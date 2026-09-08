Ausztria megerősítette, hogy nemzetközi ügy lett a paksi fenékküszöbből – már Brüsszel is tárgyal Magyarországgal

A paksi fenékküszöb körüli nemzetközi vitáról új információk kerültek napvilágra: a Világgazdaság megkeresésére az osztrák kormány hivatalosan is megerősítette, hogy az ügyben közvetlen egyeztetés zajlik a magyar hatóságokkal. Az osztrák kormány válaszából az is kiderült, hogy a Duna Bizottság és az Európai Bizottság is tárgyal az illetékes magyar szervekkel, miközben a Duna menti országok közös álláspontot is megfogalmaztak.

A paksi fenékküszöb miatt nemzetközi egyeztetések kezdődtek Magyarországgal (Fotó: Markovics Gábor)

A paksi fenékküszöbről már az Európai Bizottság is egyeztet

Magyar Péter a múlt csütörtöki kormányzati tájékoztatón váratlanul beszélt arról, hogy

tudomása szerint Ausztria az Európai Unióhoz fordult a paksi beruházás miatt.

A miniszterelnök az osztrák kifogást az elmúlt hónapokban húzódó magyarországi azbesztszennyezéssel állította párhuzamba, azt hangsúlyozva, hogy az azbesztügyben valódi károkozás és emberek egészségének veszélyeztetése történt, míg a paksi fenékküszöb egy haváriahelyzet elhárítását szolgálta.

Az osztrák kormányzat a Világgazdaság írásbeli megkeresésére közölte, hogy

a Paksi Atomerőműhöz tervezett mederküszöb építése miatt a Duna Bizottság és az Európai Bizottság közvetlen kapcsolatban áll az illetékes magyar hatóságokkal.

Korábban elsősorban arról lehetett tudni, hogy Ausztria kifogásolja a beruházást, az osztrák kormány mostani válasza azonban ennél jóval szélesebb körű nemzetközi folyamatot tár fel.

Az ügyben ráadásul nemcsak a Duna Bizottság és az Európai Bizottság érintett. Az osztrák tájékoztatás szerint az Európai Unió Duna Régió Stratégiájának keretében a Duna-menti országok közös álláspontot alakítottak ki a fennálló európai és nemzetközi intézményi csatornákon keresztül.

A közös álláspontot az EUSDR operatív titkársága megküldte Vitézy Dávid közlekedési miniszternek, valamint Magyar Péter miniszterelnöknek is. Arról egyelőre nem derült ki részletesebb információ, hogy pontosan milyen kifogásokat és javaslatokat tartalmaz a dokumentum. A fejlemény ugyanakkor azt mutatja, hogy a paksi beruházás ügye több, a Duna használatával kapcsolatos nemzetközi fórumon is napirendre került.