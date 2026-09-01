Palóc André: Újabb ígéretek maradhatnak beteljesületlenül a kormány költségvetésében

Palóc André, a Fidesz országgyűlési képviselője közösségi oldalán a benyújtott költségvetési módosítást bírálta. A politikus szerint a dokumentum világosan megmutatja, hogy a kormány a választások előtt tett ígéreteihez képest egészen más politikát folytat hatalmon.

Palóc André szerint a benyújtott költségvetési módosítás újabb bizonyítéka annak, hogy a kormány nem teljesíti a választások előtt tett ígéreteit (Forrás: Facebook/Palóc André)

A politikus szerint a választási ígéretekből nem lett semmi

A képviselő szerint a vállalások között több olyan is van, amely a költségvetési módosítás alapján nem teljesül. Palóc André kiemelte, hogy

a tanköteles gyermekek mintegy kétharmada kimarad az iskolakezdési támogatásból, miközben nem valósul meg a dupla családi pótlék bevezetése sem.

A politikus szerint adócsökkentésre sem kerül sor, ráadásul az előzetesen beígért béremelések is elmaradnak. Palóc André szerint mindeközben az államadósság is tovább növekedhet: a GDP-arányos államadósság a 74,6 százalékos szintről 77,5 százalékra emelkedhet.

Palóc André: „ez a be nem tartott ígéretek költségvetése”

A Fidesz országgyűlési képviselője szerint a benyújtott módosítás nem az ígéretek teljesítését, hanem azok visszavonását mutatja. Úgy látja, a kormány a választások előtt számos vállalást tett, hatalomra kerülve azonban nem teljesíti ezeket, miközben az ország eladósodása tovább folytatódhat.

Palóc André szerint ezért a mostani költségvetés egyértelműen a be nem tartott ígéretek költségvetése: több támogatás, adócsökkentés és béremelés maradhat el, miközben az államadósság emelkedhet.

A politikus bejegyzését azzal zárta: