Palóc André: Rejtélyes 300 milliárdos elvonás és be nem váltott ígéretek a Tisza költségvetésében

Palóc André szerint egyre több kérdés övezi a Tisza-kormány költségvetési terveit. A fideszes országgyűlési képviselő arra hívta fel a figyelmet, hogy a 2026-os büdzsé módosításában egy 300 milliárd forintos elvonás szerepel, amelynek pontos részletei egyelőre nem ismertek.

Palóc André szerint a Tisza-kormány költségvetésében egyelőre nem világos, honnan vonják el a 300 milliárd forintot (Forrás: Facebook/Palóc André)

Palóc André: 300 milliárd forint sorsa bizonytalan

A politikus szerint a költségvetési módosításból jelenleg nem derül ki, hogy a 300 milliárd forintos elvonás mely minisztériumokat érinti, és pontosan milyen tételekből áll össze. Palóc André azt állítja,

ezekre csak később, várhatóan októberben derülhet fény.

A képviselő közben arra is felhívta a figyelmet, hogy a Tisza korábbi gazdasági ígéretei közül többnek a teljesülése is kérdésessé vált.

Magyar Péter még 2024-ben 533 800 forintos minimálbért ígért 2027-re. Palóc André szerint ehhez képest már az is bizonytalanná vált, hogy megvalósul-e egyáltalán a kétszámjegyű béremelés.

A benzinár is másképp alakult

Palóc André a Tisza üzemanyagárakkal kapcsolatos korábbi ígéreteit is felidézte. Magyar Péter a kampányban 480 forintos benzinárat követelt, kormányra kerülve azonban a Tisza egyik első intézkedéseként kivezette a védett üzemanyagárat. A képviselő szerint azóta különösen a dízel ára emelkedett a korábbi védett ár fölé, miközben a magasabb üzemanyagköltségek a családok mellett a vállalkozásokat is terhelik.

Palóc André szerint mindez azt mutatja, hogy a Tisza-kormány számos korábbi vállalása helyett egyre több bizonytalanság jelenik meg a gazdaságpolitikában. A 300 milliárd forintos elvonás részletei pedig továbbra sem ismertek.