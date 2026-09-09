Palóc André: A választók fizethetik meg a Tisza-kormány megszorításainak árát

Palóc André szerint a Tisza választási kampányának több fontos gazdasági és szociális vállalása mögött mára nem látható megfelelő költségvetési fedezet, miközben a kormány már 300 milliárd forintos megtakarítást vár a minisztériumoktól. A Fidesz gazdasági ügyekért felelős országgyűlési képviselőjét arról kérdeztük, mely ígéreteknél a legszembetűnőbb a különbség a kampányban elhangzottak és a kormányzati döntések között.

Palóc André szerint egymás után maradnak el a Tisza Párt gazdasági ígéretei (Forrás: Facebook)

Palóc André elsőként az üzemanyagárakat emelte ki. Felidézte, hogy Magyar Péter ellenzékben 480 forintos benzinárat követelt, kormányra kerülve azonban kivezették a védett üzemanyagárat. A képviselő szerint azonban korántsem ez az egyetlen olyan terület, ahol mást mutatnak a kormányzati döntések, mint amit a választások előtt ígértek.

Palóc André szerint egymás után maradnak el a választási ígéretek

Palóc André szerint nem egyetlen vállalásról van szó, több olyan választási ígéretet is fel lehet sorolni, amely szerinte nem vagy nem az eredetileg meghirdetett formában valósult meg. A képviselő ezek közül kiemelte:

nyugdíjas SZÉP-kártya: az őszre ígért támogatást nem vezették be, és a költségvetésben sem látni az ehhez szükséges fedezetet

gyógyszerek áfája: a kampányban valamennyi gyógyszer áfájának csökkentéséről beszéltek, az intézkedés azonban végül csak a vényköteles készítményekre vonatkozik

iskolakezdési támogatás: a választási vállalás 700 ezer családról szólt, miközben végül 400 ezer gyermek után fizettek támogatást, amelynek a fele érkezett meg a tanévkezdés előtt

béremelések: több ágazatban, így a szociális szektorban és a rendőröknél is azonnali béremelést ígértek, ezek azonban nem valósultak meg

480 forintos benzinár: Magyar Péter ellenzékben 480 forintos benzinárat követelt, kormányra kerülve azonban kivezették a védett üzemanyagárat, emiatt egy tankolásnál már több mint hétezer forintos a különbség

Meg kell védeni ettől a családokat. De nyilvánvalóan a kormányzati szándék jelenleg sajnos az ellenkezőjét mutatja

– fogalmazott a képviselő.

Amint azt lapunk is megírta, a Fidesz törvényjavaslatot nyújtott be a védett üzemanyagár visszaállítására, miután a Tisza-kormány megszüntette a korábbi árkorlátozást. A javaslat szerint a 95-ös benzin literje 595, a normál gázolajé pedig 615 forint lenne a magyar rendszámú járművek számára.