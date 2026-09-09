Palóc André: A választók fizethetik meg a Tisza-kormány megszorításainak árát

Palóc André szerint a Tisza választási kampányának több fontos gazdasági és szociális vállalása mögött mára nem látható megfelelő költségvetési fedezet, miközben a kormány már 300 milliárd forintos megtakarítást vár a minisztériumoktól. A Fidesz gazdasági ügyekért felelős országgyűlési képviselőjét arról kérdeztük, mely ígéreteknél a legszembetűnőbb a különbség a kampányban elhangzottak és a kormányzati döntések között.
Palóc André elsőként az üzemanyagárakat emelte ki. Felidézte, hogy Magyar Péter ellenzékben 480 forintos benzinárat követelt, kormányra kerülve azonban kivezették a védett üzemanyagárat. A képviselő szerint azonban korántsem ez az egyetlen olyan terület, ahol mást mutatnak a kormányzati döntések, mint amit a választások előtt ígértek.
Palóc André szerint egymás után maradnak el a választási ígéretek
Palóc André szerint nem egyetlen vállalásról van szó, több olyan választási ígéretet is fel lehet sorolni, amely szerinte nem vagy nem az eredetileg meghirdetett formában valósult meg. A képviselő ezek közül kiemelte:
- nyugdíjas SZÉP-kártya: az őszre ígért támogatást nem vezették be, és a költségvetésben sem látni az ehhez szükséges fedezetet
- gyógyszerek áfája: a kampányban valamennyi gyógyszer áfájának csökkentéséről beszéltek, az intézkedés azonban végül csak a vényköteles készítményekre vonatkozik
- iskolakezdési támogatás: a választási vállalás 700 ezer családról szólt, miközben végül 400 ezer gyermek után fizettek támogatást, amelynek a fele érkezett meg a tanévkezdés előtt
- béremelések: több ágazatban, így a szociális szektorban és a rendőröknél is azonnali béremelést ígértek, ezek azonban nem valósultak meg
- 480 forintos benzinár: Magyar Péter ellenzékben 480 forintos benzinárat követelt, kormányra kerülve azonban kivezették a védett üzemanyagárat, emiatt egy tankolásnál már több mint hétezer forintos a különbség
Meg kell védeni ettől a családokat. De nyilvánvalóan a kormányzati szándék jelenleg sajnos az ellenkezőjét mutatja
– fogalmazott a képviselő.
Amint azt lapunk is megírta, a Fidesz törvényjavaslatot nyújtott be a védett üzemanyagár visszaállítására, miután a Tisza-kormány megszüntette a korábbi árkorlátozást. A javaslat szerint a 95-ös benzin literje 595, a normál gázolajé pedig 615 forint lenne a magyar rendszámú járművek számára.
„Biankó csekket” kér a kormány az Országgyűléstől
Palóc André a módosított költségvetés egyik legsúlyosabb elemének a minisztériumoktól elvárt 300 milliárd forintos befizetést tartja. Szerinte jelenleg még azt sem lehet tudni, mely tárcáknak és milyen arányban kell előteremteniük ezt az összeget.
Mint mondta, a kormány október 15-én döntene a részletekről, miközben a minisztériumoknak október 31-ig kellene teljesíteniük a befizetést.
Most azt várják, hogy itt a patkóban egy „biankó csekket” állítson ki a Ház a kormány számára
– mutatott rá. Palóc szerint egyvalami már most biztos: végső soron a családok lehetnek az intézkedés vesztesei. Úgy véli, a 300 milliárd forintot valamely közszolgáltatástól vagy egyszerre több területtől kell majd elvonni.
Az egészségügyet, az oktatást, a közlekedést és a közbiztonságot is lehetséges érintettként említette,
ugyanakkor hangsúlyozta, egyelőre nem ismert, pontosan mely területekre jut majd kevesebb pénz. Mint mondta, az Országgyűlésben több alkalommal próbált választ kapni arra, honnan vonják majd el a 300 milliárd forintot, de érdemi választ nem kapott.
Palóc úgy látja, három olyan gazdasági kérdés van, amelyre a kormánynak mielőbb választ kellene adnia:
- miért kezdte megszorítással a kormányzást,
- miért növeli közben az ország eladósodását, és
- hogyan alakultak ki ilyen magas üzemanyagárak annak ellenére, hogy Magyar Péter korábban 480 forintos benzinárat követelt.
Csak „átfolyatják” a pénzeket?
A Tisza-kormány egyik fontos eredményeként hivatkozik a korábban visszatartott uniós források megszerzésére, Palóc André szerint azonban önmagában az, hogy a pénz megérkezik Magyarországra, még nem jelenti, hogy végül a magyar gazdaságot erősíti. A képviselő elsősorban egyes energetikai pályázatokat kifogásolt. Állítása szerint vannak olyan konstrukciók, amelyeknél nincs megfelelő magyar kivitelező, vagy a feltételek miatt magyar vállalkozások nem tudnak részt venni a megvalósításban.
Számszakilag valóban egyik nap ideérkezik az utalás, de aztán pár nappal később visszamegy, elsősorban Németország irányába
– hívta fel a figyelmet. Attól tart, hogy ilyen esetekben az uniós források nem magyar vállalatoknál teremtenek munkahelyeket, és nem Magyarországon keletkezik utánuk az adóbevétel, hanem a pénz lényegében csak „átfolyik” az országon.
Azt is állította, hogy az egyik meghirdetett konstrukciónál az egyetlen magyar piaci kivitelezőt eleve kizárták.
Ha eleve kizárnak magyar vállalatokat, és eleve külföldi vállalatok számára írják ki ezeket a megoldásokat, akkor fölmerül a kérdés: hol van itt a magyar érdek, hol van itt a magyar munkahely, hol van itt a Magyarországon befizetett adóforint?
– kérdezett rá.
Palóc André szerint a következő időszak egyik legfontosabb ellenzéki feladata ezért az lesz, hogy folyamatosan számon kérjék a kormányon az eladósodást, a megszorításokat, az üzemanyagárakat és a választási vállalások teljesítését. Úgy fogalmazott, a kormányzásnak az egész ország érdekeit kell szolgálnia, függetlenül attól, hogy ki melyik pártra szavazott. Szerinte azonban jelenleg egymás után érkeznek azok a döntések, amelyek azt mutatják, hogy a Tisza mást tesz kormányon, mint amit ellenzékben ígért.
Nem lehet az eladósodás útjára engedni az országot, nem lehet megszorításokkal kezdeni egy kormányzást, és nem lehet ilyen magas az üzemanyag ára. Nem lehet az sem, hogy a választókat folyamatosan átverik. Egészen mást ígértek a kampányban, kormányon pedig gyakorlatilag folyamatosan érkeznek a be nem tartott ígéretek
– összegzett Palóc André.