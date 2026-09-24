Panyi Miklós az Origónak: A kormányzati képességeink nem tűntek el a választási vereséggel

Tizenhat év kormányzás után ellenzéki képviselőként folytatja munkáját Panyi Miklós. Interjúnkban arról kérdeztük, hogyan szervezné újjá a Fidesz a munkáját, melyik elmaradt Tisza-ígéretet tartja a legsúlyosabbnak, és mire alapozza azt az állítását, hogy a kormánynak nincs világos gazdaságpolitikai terve. Beszélt a húsz évre visszamenő vagyonosodási vizsgálatról, a vagyonvisszaszerzési hivatal jogköreiről és a gyermekvédelmi szabályok tervezett módosításáról is. A Fideszből kiábrándult választóknak azt üzente: a korábbi kormányzás eredményeit és hibáit a Tisza tényleges teljesítményével együtt mérlegeljék.

Panyi Miklós lapunknak elmondta: a Tisza kamukampánnyal nyert, most pedig kapkod (Fotó: Ladóczki Balázs)

Panyi Miklós: A Tisza ígéretei után most jön a valóság

Korábban államtitkárként és miniszterhelyettesként dolgozott az Orbán-kormányban. Miben más most ellenzéki képviselőnek lenni?

– Gulyás Gergelyt helyettesítve a parlamentben is képviselnem és védenem kellett a kormány álláspontját, tehát a politikai vita nem új számomra. Korábban azonban jól körülhatárolt feladatokon dolgoztam, de képviselőként sokkal több üggyel kell foglalkoznom, többet kell felszólalnom és kommunikálnom. Ezt az új szerepet még szokom. Ami igazán meglepett, az a parlament légköre.

Régebben is voltak éles viták, de a személyeskedés és az emberi méltóságot sértő megnyilvánulások szerintem más szintre léptek. Nem az ellenzéki szereppel a legnehezebb megbirkózni, hanem azzal, amit közéleti erőszaknak nevezek.

Orbán Viktor Kötcsén azt mondta: „Visszatértem.” Mit jelent ez a Fidesz következő fél évére?

A részletek a következő hetekben bontakoznak ki. Rendezni kell a párt és a frakció feladatait, meg kell erősíteni a vidéki jelenlétünket, és új szereplőket kell bevonni.

Tizenhat év kormányzás után az ellenzéki szerephez lelkileg is alkalmazkodni kellett, de most már a munka megszervezésén van a sor. Orbán Viktor láthatóan belevetette magát ebbe. Sok erőforrás van a jobboldalon, nemcsak a fiatalok között. Pócs János például az egyik legaktívabb képviselőnk: életkora alapján nem fiatal titán, az energiája alapján akár lehetne az. A kommunikációnkon is változtatnunk kell. Magyar Péter politikájában a közösségi média központi szerepet játszik; nekünk is el kell érnünk, hogy országos és helyi szinten eljusson az álláspontunk az emberekhez.