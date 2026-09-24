Panyi Miklós az Origónak: A kormányzati képességeink nem tűntek el a választási vereséggel

Tizenhat év kormányzás után ellenzéki képviselőként folytatja munkáját Panyi Miklós. Interjúnkban arról kérdeztük, hogyan szervezné újjá a Fidesz a munkáját, melyik elmaradt Tisza-ígéretet tartja a legsúlyosabbnak, és mire alapozza azt az állítását, hogy a kormánynak nincs világos gazdaságpolitikai terve. Beszélt a húsz évre visszamenő vagyonosodási vizsgálatról, a vagyonvisszaszerzési hivatal jogköreiről és a gyermekvédelmi szabályok tervezett módosításáról is. A Fideszből kiábrándult választóknak azt üzente: a korábbi kormányzás eredményeit és hibáit a Tisza tényleges teljesítményével együtt mérlegeljék.
Panyi Miklós: A Tisza ígéretei után most jön a valóság
Korábban államtitkárként és miniszterhelyettesként dolgozott az Orbán-kormányban. Miben más most ellenzéki képviselőnek lenni?
– Gulyás Gergelyt helyettesítve a parlamentben is képviselnem és védenem kellett a kormány álláspontját, tehát a politikai vita nem új számomra. Korábban azonban jól körülhatárolt feladatokon dolgoztam, de képviselőként sokkal több üggyel kell foglalkoznom, többet kell felszólalnom és kommunikálnom. Ezt az új szerepet még szokom. Ami igazán meglepett, az a parlament légköre.
Régebben is voltak éles viták, de a személyeskedés és az emberi méltóságot sértő megnyilvánulások szerintem más szintre léptek. Nem az ellenzéki szereppel a legnehezebb megbirkózni, hanem azzal, amit közéleti erőszaknak nevezek.
Orbán Viktor Kötcsén azt mondta: „Visszatértem.” Mit jelent ez a Fidesz következő fél évére?
A részletek a következő hetekben bontakoznak ki. Rendezni kell a párt és a frakció feladatait, meg kell erősíteni a vidéki jelenlétünket, és új szereplőket kell bevonni.
Tizenhat év kormányzás után az ellenzéki szerephez lelkileg is alkalmazkodni kellett, de most már a munka megszervezésén van a sor. Orbán Viktor láthatóan belevetette magát ebbe. Sok erőforrás van a jobboldalon, nemcsak a fiatalok között. Pócs János például az egyik legaktívabb képviselőnk: életkora alapján nem fiatal titán, az energiája alapján akár lehetne az. A kommunikációnkon is változtatnunk kell. Magyar Péter politikájában a közösségi média központi szerepet játszik; nekünk is el kell érnünk, hogy országos és helyi szinten eljusson az álláspontunk az emberekhez.
A Tisza több mint ezer ígéretet tett a kampányban. Melyik elmaradását tartja a legsúlyosabbnak?
– Nehéz egyet kiemelni. Magasabb egészségügyi és oktatási kiadásokat, nyugdíjemelést, nyugdíjas SZÉP-kártyát, családipótlék-emelést, adócsökkentéseket és több ágazatban béremelést ígértek.
Ha ezeket összeadjuk, szerintem az ország konkrétan csődbe menne. Ezért nevezem ezt kamukampánynak.
Egy új kormánytól nem várom el, hogy néhány hónap alatt teljesítse a teljes négyéves programját. De nézzük meg azokat a vállalásokat, amelyeket gyors segítségként ígértek:
- Ágazati béremelések: A szociális és gyermekvédelmi dolgozók, a rendészeti állomány és az egészségügyi szakdolgozók öt hónappal a választás után is arra várnak, hogy megtudják, mikor kapják meg a beígért emelést.
- Iskolakezdési támogatás: A korábban emlegetett 700 ezer család helyett végül 400 ezer gyermekről beszélnek. A szabályok miatt szerintem olyanok is kimaradnak, akik valóban rászorulnak. Egy kétgyermekes családban például csak az apa dolgozik minimálbérért, mégsem jogosultak a 200 ezer forintra. Mi ezzel szemben a kétgyermekesek családi adókedvezményét havi 40 ezerről 80 ezer forintra emeltük; ez évente akár 480 ezer forint többletet is jelenthet.
- Üzemanyagárak: A kampányban emlegetett 480 forintos benzinár nem valósult meg, a védett árat pedig kivezették. Az áremelkedés után havi ötezer forintos dízeltámogatást vezettek be, de ebből kimarad például a benzines autót használó rászoruló család, vagy az, akinek régebbi, nagyobb teljesítményű dízele van. Előbb megszüntették a védelmet, aztán részleges kompenzációval próbálták kezelni a következményeket.
- Gyógyszeráfa: A kedvezmény végül csak a vényköteles készítményekre vonatkozik. Ezz fejenként évente nagyjából 600–700 forint. Egy gombóc fagyi ára – egy egész évre.
Úgy látom, az ígéretek körüli problémák miatt a Tisza egyre inkább az elszámoltatást állítja politikai kommunikációja középpontjába.
Ha az ígért támogatások elmaradnak vagy kisebbek, miközben nő az államadósság, mire megy el a pénz?
– A kormány 63 milliárd forintos szociális csomagról beszél. Ebben van az iskolakezdési támogatás, a vényköteles gyógyszerek áfájának csökkentése és a tűzifával kapcsolatos segítség. Ugyanakkor a védett üzemanyagár megszüntetése után drágább lett a tankolás, a magasabb árakból pedig több áfa folyik be az államhoz. A számításaink szerint ez a korábbi védett árhoz képest 35–40 milliárd forintos többletbevételt jelenthet. A dohánytermékek adójának emeléséből szerintünk további 15–16 milliárd folyhat be még idén.
Amit a kormány egyik kezével támogatásként odaad, annak egy részét a másikkal visszaszedi.
A kamatstop tervezett kivezetése becslésünk szerint évente mintegy 50 milliárd forinttal növelheti az érintett családok terheit, miközben a bankok bevétele nőhet. Ráadásul több támogatást késve készítettek elő: az iskolakezdési támogatás feltételeiről például már tavasszal dönteni kellett volna. Kapitány István minisztertől azt várnám, mondja el, mely ágazatokat fejlesztenék és milyen beruházásokat támogatnának. Az építőipar még azt sem tudja, megmarad-e jövőre az új lakások ötszázalékos áfája. Márpedig egy lakásépítést hónapokkal előre kell megtervezni.
Nem látom a gazdaságpolitikai tervet. Kapitány van, de kormányos nincs. Jelenleg sodródást látok.
Magyar Péter húsz évre visszamenő vagyonosodási vizsgálatot jelentett be. Mi garantálja, hogy a saját politikusait ugyanolyan szigorúan vizsgálják, mint az ellenzékieket?
– A törvényjavaslatot még nem láttam, ezért a részletszabályokról nem tudok biztosat mondani. Ha a vizsgálat automatikusan indulna minden érintettnél, az csökkenthetné az egyedi kiválasztás lehetőségét. De az alanyi kör meghatározása önmagában is politikai döntés. Egy húszéves időszakban döntően a korábbi kormányok politikusai és tisztviselői lesznek érintettek; a jelenlegi Tisza-politikusok közül jóval kevesebben.
Lehet azt mondani, hogy a szabály mindenkire egyformán vonatkozik, de a vizsgáltak túlnyomó többsége Magyar Péter politikai ellenfele lesz.
Orbán Viktor ÁVH-hoz hasonlította a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt. Ön szerint mely jogkörök vetik fel a politikai leszámolás veszélyét?
Van ügyészség, bíróság, NAV, több nyomozóhatóság és Integritás Hatóság. Ha bűncselekmény gyanúja merül fel, ezeknek az intézményeknek megvan a feladatuk. Miért van szükség egy új, kiterjedt jogkörű hivatalra?
A tervek szerint iratokat kérhet be, pénzügyi adatokhoz férhet hozzá, nyomozati jellegű feladatokat láthat el, és bizonyos esetekben cégek működésébe is beavatkozhat. Ha ennyi jogkör egy helyre kerül, világos, független kontrollra és jogorvoslatra van szükség. Egy hatóságnak érdeke lehet igazolni a saját eljárásait; ezért kell tőle független intézmény, amely ellenőrzi. A politikai nyomás veszélyét is látom. Magyar Péter az elszámoltatást a kampány központi ügyévé tette, és lehetséges vizsgálati célpontokról is beszélt. Attól tartok, hogy ezek az elvárások a hivatal működésében is megjelennek.
Egy vállalatnak már az eljárás híre is súlyos kárt okozhat, mielőtt bárki jogsértést bizonyítana. Ha a partnerei azt hallják, hogy vizsgálják az iratait és a bankszámláit, elfordulhatnak tőle.
Külön kérdés a nagyrészt állami megrendelésekből élő vállalatok köre: a szabályozási elképzelésben a 75 százalékos állami forrásból származó bevétel is szerepet kap. Köztük külföldi tulajdonú építőipari vagy hadiipari cégek is lehetnek. Tudják-e, milyen üzleti adataikhoz férhet hozzá a hivatal, és ki ellenőrzi azok kezelését? Ezekre egyértelmű válasz kell.
A Tisza módosítaná az örökbefogadás szabályait, ami megnyithatja az utat az azonos nemű párok előtt. Mit gondol ennek társadalmi hatásáról?
– Úgy látom, a Tisza nemcsak az örökbefogadás szabályaihoz, hanem a gyermekvédelmi törvény más rendelkezéseihez is hozzá akar nyúlni. Ezek azt is meghatározzák, milyen tartalmak jelenhetnek meg az iskolákban és más, gyermekek által látogatott intézményekben. Mi a gyermekek és a szülők védelmében hoztuk ezeket a szabályokat.
A 2022-es gyermekvédelmi népszavazáson több millió ember fejezte ki az álláspontját; ha a kormány változtat, szerintem komoly társadalmi ellenállásra számíthat.
Az örökbefogadásnál a gyermek érdekéből kell kiindulni. A jelenlegi szabályozás a házaspárokat részesíti előnyben, és mi ezt tartjuk a legjobb megoldásnak. A Tisza politikusai egyelőre óvatosan fogalmaznak arról, hogyan változtatnának a rendszeren, de én úgy látom, meg akarják nyitni az utat az azonos nemű párok örökbefogadása előtt.
A gyermekvédelmi szabályok ilyen átalakítását ellenezzük, és ha erre sor kerül, ellenállást fogunk szervezni. Ezt apaként mondom.
Mit üzen annak a választónak, aki csalódott a Fideszben, de a Tisza teljesítményével sem elégedett?
– Tizenhat év kormányzás után érthető, ha valaki változást akart. Én is tudnék olyan döntéseket mondani, amelyekkel nem értettem egyet, és amelyeket ma kritikával illetnék. Ezt a választói döntést komolyan kell vennünk. De a mérleg másik oldalán ott van, hogy a Fidesz–KDNP több válságon keresztül vezette az országot. Volt világos elképzelésünk a családpolitikáról, a gazdaságról és a szuverenitásról. Sok százezer embernek segítettünk otthonhoz jutni, egymillióval többen dolgoznak, és Magyarország Európa egyik legbiztonságosabb országa lett.
Követtünk el hibákat, de a kormányzati képességeink nem tűntek el a választási vereséggel.
A Tiszának a választás előtt nem volt kormányzati teljesítménye, amely alapján meg lehetett volna ítélni. A választók sok ígéretet hallottak, most pedig már a döntéseket és azok következményeit is látják. A dízelkompenzáció szerintem jól mutatja a problémát: társadalmi nyomásra gyorsan hoztak egy intézkedést, de nem gondolták végig, kik maradnak ki belőle. Egy támogatás értékét nem a bejelentés adja, hanem az, hogy eljut-e azokhoz, akiknek szükségük van rá. A csalódott választónak azt mondom: vesse össze, mit ígért a Tisza azzal, amit teljesít, és tegye mellé a mi tizenhat évünk eredményeit és hibáit is.
Néhány hónap után korai végleges ítéletet mondani, de közeleg az igazság pillanata. Bízom benne, hogy addig az ország nem fizet túl nagy árat a Tisza hibáiért.