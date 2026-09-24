Gyurcsány is járt Vatikánban, Orbán Viktor négy pápával is találkozott

A rendszerváltás utáni magyar miniszterelnökök közül többen is felkeresték a katolikus egyházfőt a Vatikánban. Volt, akit II. János Pál, másokat XVI. Benedek vagy Ferenc pápa fogadott, a hazai kormányfők közül egyedül Boross Péter esetében nem található dokumentált vatikáni pápai audiencia. A jelenlegi miniszterelnök, Magyar Péter szeptember 24-én érkezett a Vatikánba, ahol XIV. Leó pápa fogadta magánaudiencián. A találkozót követően a magyar miniszterelnök a Szentszék államtitkárságán is tárgyalt.
XIV. Leó pápa fogadta Magyar Pétert, de több elődje is járt a Vatikánban
Az Origo összegyűjtötte, mikor jártak magyar kormányfők a pápánál látogatáson:
- Magyar Péter – 2026
A jelenlegi miniszterelnököt szeptember 24-én XIV. Leó pápa fogadta az Apostoli Palotában audiencián. A megbeszélésen szóba került Magyarország társadalmi és gazdasági helyzete, az oktatás, a világ különböző részein élő kiszolgáltatott keresztény közösségek védelme, valamint az ukrajnai és közel-keleti konfliktusok. Magyar Péter a találkozót követően arról is beszámolt, hogy a mesterséges intelligencia és a fiatalok elmagányosodása is szóba került, a tárgyalás végén pedig pápai áldást kért Magyarországra és meghívta a Szentatyát egy magyarországi látogatásra.
- Orbán Viktor – 2025, 2024, 2022, 2010, 2000 és 1998
Orbán Viktor több alkalommal is találkozott pápákkal miniszterelnökként, ráadásul négy különböző egyházfő is fogadta. Első kormányzása idején, 1998. szeptember 18-án II. János Pál pápa fogadta Castel Gandolfóban. 2000. szeptember 22-én Rómában ismét találkozott az egyházfővel, ekkor Mádl Ferenc köztársasági elnökkel együtt fogadta őket a pápa.
Második miniszterelnöksége alatt, 2010. december 6-án XVI. Benedek pápa fogadta a Vatikánban. Ferenc pápával 2022. április 21-én találkozott a Vatikánban, 2024. december 4-én pedig ismét az Apostoli Palotában fogadta az egyházfő.
Orbán Viktort 2025. október 27-én XIV. Leó pápa is audiencián fogadta a Vatikánban. A találkozón a magyar–vatikáni kapcsolatok mellett a család szerepéről, a fiatalok jövőjéről, a keresztény közösségek védelméről, az ukrajnai háborúról és a közel-keleti helyzetről is tárgyaltak. Ferenc pápa magyarországi látogatásai során 2021-ben és 2023-ban Budapesten is találkozott Orbán Viktorral.
- Bajnai Gordon – 2009
Bajnai Gordon rövid miniszterelnöksége alatt szintén eljutott a Vatikánba, 2009. november 13-án XVI. Benedek pápa magánkihallgatáson fogadta a magyar kormányfőt. A találkozón többek között a pénzügyi válságról, a magyar–szentszéki kapcsolatokról és Magyarország közelgő európai uniós elnökségéről tárgyaltak.
- Gyurcsány Ferenc – 2004
Gyurcsány Ferenc 2004. december 18-án találkozott II. János Pál pápával. A körülbelül húszperces magánbeszélgetés a pápa magánkönyvtárában zajlott, majd a magyar delegáció tagjait is bemutatták az egyházfőnek. A találkozón szóba került Magyarország európai uniós csatlakozása, keresztény kulturális öröksége és a fiatalok nevelése.
- Medgyessy Péter – 2002
Medgyessy Péter 2002. július 4-én kereste fel II. János Pál pápát. A magyar miniszterelnököt az egyházfő magánkihallgatáson fogadta a Vatikánban, ahol a magyar–szentszéki kapcsolatokról és az egyházak helyzetéről is tárgyaltak.
- Horn Gyula – 1997 és 1996
Horn Gyula két alkalommal is találkozott II. János Pál pápával miniszterelnökként. 1996. február 15-én a Vatikánban tett látogatást, majd 1997. június 20-án ismét a Szentszékhez utazott.
Az 1997-es látogatás különösen fontos állomása volt a magyar–vatikáni kapcsolatoknak: ekkor írták alá Vatikánvárosban a Szentszék és a magyar állam közötti megállapodást, amely többek között az egyház közszolgálati és hitéleti tevékenységének finanszírozását, valamint egyes vagyoni kérdéseket rendezett. A dokumentum aláírását követően II. János Pál pápa külön is fogadta Horn Gyulát.
- Antall József – 1990
A rendszerváltás utáni első miniszterelnök, Antall József 1990. szeptember 17-én járt a pápánál. II. János Pál pápa Castel Gandolfóban, a nyári rezidenciáján fogadta a magyar kormányfőt és kíséretét magánkihallgatáson. Ez volt a magyar–szentszéki diplomáciai kapcsolatok újrafelvétele utáni első magyar miniszterelnöki látogatás a pápánál.
A rendszerváltás utáni időszakban tehát csaknem minden magyar miniszterelnök személyesen is találkozott a mindenkori pápával.