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XIV. Leó pápa

Gyurcsány is járt Vatikánban, Orbán Viktor négy pápával is találkozott

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Nem Magyar Péter az első miniszterelnök, aki hivatalos látogatáson keresi fel Vatikánban a katolikus egyházfőt – derül ki az Origo összeállításából. A jelenlegi kormányfő csütörtökön találkozott XIV. Leó pápával.
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A rendszerváltás utáni magyar miniszterelnökök közül többen is felkeresték a katolikus egyházfőt a Vatikánban. Volt, akit II. János Pál, másokat XVI. Benedek vagy Ferenc pápa fogadott, a hazai kormányfők közül egyedül Boross Péter esetében nem található dokumentált vatikáni pápai audiencia. A jelenlegi miniszterelnök, Magyar Péter szeptember 24-én érkezett a Vatikánba, ahol XIV. Leó pápa fogadta magánaudiencián. A találkozót követően a magyar miniszterelnök a Szentszék államtitkárságán is tárgyalt.

XIV. Leó pápa magánaudiencián fogadta Magyar Péter miniszterelnököt a Vatikánban (Forrás: Facebook/Péter Magyar)
XIV. Leó pápa magánaudiencián fogadta Magyar Péter miniszterelnököt a Vatikánban (Forrás: Facebook/Péter Magyar)

XIV. Leó pápa fogadta Magyar Pétert, de több elődje is járt a Vatikánban

Az Origo összegyűjtötte, mikor jártak magyar kormányfők a pápánál látogatáson:

  • Magyar Péter – 2026

A jelenlegi miniszterelnököt szeptember 24-én XIV. Leó pápa fogadta az Apostoli Palotában audiencián. A megbeszélésen szóba került Magyarország társadalmi és gazdasági helyzete, az oktatás, a világ különböző részein élő kiszolgáltatott keresztény közösségek védelme, valamint az ukrajnai és közel-keleti konfliktusok. Magyar Péter a találkozót követően arról is beszámolt, hogy a mesterséges intelligencia és a fiatalok elmagányosodása is szóba került, a tárgyalás végén pedig pápai áldást kért Magyarországra és meghívta a Szentatyát egy magyarországi látogatásra.

  • Orbán Viktor – 2025, 2024, 2022, 2010, 2000 és 1998

Orbán Viktor több alkalommal is találkozott pápákkal miniszterelnökként, ráadásul négy különböző egyházfő is fogadta. Első kormányzása idején, 1998. szeptember 18-án II. János Pál pápa fogadta Castel Gandolfóban. 2000. szeptember 22-én Rómában ismét találkozott az egyházfővel, ekkor Mádl Ferenc köztársasági elnökkel együtt fogadta őket a pápa.

Második miniszterelnöksége alatt, 2010. december 6-án XVI. Benedek pápa fogadta a Vatikánban. Ferenc pápával 2022. április 21-én találkozott a Vatikánban, 2024. december 4-én pedig ismét az Apostoli Palotában fogadta az egyházfő.

Orbán Viktort 2025. október 27-én XIV. Leó pápa is audiencián fogadta a Vatikánban. A találkozón a magyar–vatikáni kapcsolatok mellett a család szerepéről, a fiatalok jövőjéről, a keresztény közösségek védelméről, az ukrajnai háborúról és a közel-keleti helyzetről is tárgyaltak. Ferenc pápa magyarországi látogatásai során 2021-ben és 2023-ban Budapesten is találkozott Orbán Viktorral.

Forrás: Facebook
  • Bajnai Gordon – 2009

Bajnai Gordon rövid miniszterelnöksége alatt szintén eljutott a Vatikánba, 2009. november 13-án XVI. Benedek pápa magánkihallgatáson fogadta a magyar kormányfőt. A találkozón többek között a pénzügyi válságról, a magyar–szentszéki kapcsolatokról és Magyarország közelgő európai uniós elnökségéről tárgyaltak.

  • Gyurcsány Ferenc – 2004

Gyurcsány Ferenc 2004. december 18-án találkozott II. János Pál pápával. A körülbelül húszperces magánbeszélgetés a pápa magánkönyvtárában zajlott, majd a magyar delegáció tagjait is bemutatták az egyházfőnek. A találkozón szóba került Magyarország európai uniós csatlakozása, keresztény kulturális öröksége és a fiatalok nevelése.

Forrás: Facebook
  • Medgyessy Péter – 2002

Medgyessy Péter 2002. július 4-én kereste fel II. János Pál pápát. A magyar miniszterelnököt az egyházfő magánkihallgatáson fogadta a Vatikánban, ahol a magyar–szentszéki kapcsolatokról és az egyházak helyzetéről is tárgyaltak.

  • Horn Gyula – 1997 és 1996

Horn Gyula két alkalommal is találkozott II. János Pál pápával miniszterelnökként. 1996. február 15-én a Vatikánban tett látogatást, majd 1997. június 20-án ismét a Szentszékhez utazott.

Az 1997-es látogatás különösen fontos állomása volt a magyar–vatikáni kapcsolatoknak: ekkor írták alá Vatikánvárosban a Szentszék és a magyar állam közötti megállapodást, amely többek között az egyház közszolgálati és hitéleti tevékenységének finanszírozását, valamint egyes vagyoni kérdéseket rendezett. A dokumentum aláírását követően II. János Pál pápa külön is fogadta Horn Gyulát.

  • Antall József – 1990

A rendszerváltás utáni első miniszterelnök, Antall József 1990. szeptember 17-én járt a pápánál. II. János Pál pápa Castel Gandolfóban, a nyári rezidenciáján fogadta a magyar kormányfőt és kíséretét magánkihallgatáson. Ez volt a magyar–szentszéki diplomáciai kapcsolatok újrafelvétele utáni első magyar miniszterelnöki látogatás a pápánál.

A rendszerváltás utáni időszakban tehát csaknem minden magyar miniszterelnök személyesen is találkozott a mindenkori pápával.

Forrás: Facebook

 

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