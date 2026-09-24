Gyurcsány is járt Vatikánban, Orbán Viktor négy pápával is találkozott

A rendszerváltás utáni magyar miniszterelnökök közül többen is felkeresték a katolikus egyházfőt a Vatikánban. Volt, akit II. János Pál, másokat XVI. Benedek vagy Ferenc pápa fogadott, a hazai kormányfők közül egyedül Boross Péter esetében nem található dokumentált vatikáni pápai audiencia. A jelenlegi miniszterelnök, Magyar Péter szeptember 24-én érkezett a Vatikánba, ahol XIV. Leó pápa fogadta magánaudiencián. A találkozót követően a magyar miniszterelnök a Szentszék államtitkárságán is tárgyalt.

XIV. Leó pápa magánaudiencián fogadta Magyar Péter miniszterelnököt a Vatikánban (Forrás: Facebook/Péter Magyar)

XIV. Leó pápa fogadta Magyar Pétert, de több elődje is járt a Vatikánban

Az Origo összegyűjtötte, mikor jártak magyar kormányfők a pápánál látogatáson:

Magyar Péter – 2026

A jelenlegi miniszterelnököt szeptember 24-én XIV. Leó pápa fogadta az Apostoli Palotában audiencián. A megbeszélésen szóba került Magyarország társadalmi és gazdasági helyzete, az oktatás, a világ különböző részein élő kiszolgáltatott keresztény közösségek védelme, valamint az ukrajnai és közel-keleti konfliktusok. Magyar Péter a találkozót követően arról is beszámolt, hogy a mesterséges intelligencia és a fiatalok elmagányosodása is szóba került, a tárgyalás végén pedig pápai áldást kért Magyarországra és meghívta a Szentatyát egy magyarországi látogatásra.

Orbán Viktor – 2025, 2024, 2022, 2010, 2000 és 1998

Orbán Viktor több alkalommal is találkozott pápákkal miniszterelnökként, ráadásul négy különböző egyházfő is fogadta. Első kormányzása idején, 1998. szeptember 18-án II. János Pál pápa fogadta Castel Gandolfóban. 2000. szeptember 22-én Rómában ismét találkozott az egyházfővel, ekkor Mádl Ferenc köztársasági elnökkel együtt fogadta őket a pápa.

Második miniszterelnöksége alatt, 2010. december 6-án XVI. Benedek pápa fogadta a Vatikánban. Ferenc pápával 2022. április 21-én találkozott a Vatikánban, 2024. december 4-én pedig ismét az Apostoli Palotában fogadta az egyházfő.

Orbán Viktort 2025. október 27-én XIV. Leó pápa is audiencián fogadta a Vatikánban. A találkozón a magyar–vatikáni kapcsolatok mellett a család szerepéről, a fiatalok jövőjéről, a keresztény közösségek védelméről, az ukrajnai háborúról és a közel-keleti helyzetről is tárgyaltak. Ferenc pápa magyarországi látogatásai során 2021-ben és 2023-ban Budapesten is találkozott Orbán Viktorral.