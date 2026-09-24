Magyar Péter meghívta Magyarországra XIV. Leó pápát

Nyíltnak és barátinak értékelte a XIV. Leó pápával folytatott beszélgetését Magyar Péter miniszterelnök, miután Vatikánvárosban magánaudiencián fogadta a katolikus egyházfő. A magyar miniszterelnök magyarországi látogatásra hívta meg a pápát.

Magyar Pétert fogadta XIV. Leó pápa (Forrás: Facebook)

A pápa fogadta Magyar Pétert

Magyar Péter elmondta: a megbeszélésen szóba kerültek a magyarországi változások, a magyar és az európai emberek előtti kihívások, legyen szó a háborúról vagy az energiaválságról. Hosszan beszélgettek a mesterséges intelligenciáról és az általa okozott kihívásokról, veszélyekről is – közölte a kormányfő. Hozzátette, szó volt

a magyar katolikus egyház helyzetéről,

az egyház által biztosított szociális, oktatási és egyéb szolgáltatásokról, továbbá

a keresztény magyar hagyományokról.

A miniszterelnök beszámolt róla, hogy a pápa nagyon sok mindent tud a magyar, a közép-európai helyzetről, valamint a külhoni magyar kisebbségek helyzetéről.

Megtisztelő és felemelő volt XIV. Leó pápával négyszemközt tárgyalni ma a Vatikánban, az Apostoli Palotában

– írta közösségi oldalán Magyar Péter.

Mint beszámoltunk róla, a kormányfő a pápai audiencia előtt meglátogatta II. János Pál pápa sírját a Szent Péter-bazilikában. A KDNP képmutatásnak tartja a miniszterelnök látogatását XIV. Leó pápánál, mert szerintük Magyar Péter szinte minden jelentős társadalmi vitatémában az egyházi tanítással ellentétes politikai irányt követ.

Felülvizsgálják a Hungary Helps programot

A Tisza-kormány átvizsgálja, majd folytatja az Orbán-kormány által indított Hungary Helps programot – jelentette be Magyar Péter, miután találkozott XIV. Leó pápával, majd plenáris tárgyaláson vett részt Paul Richard Gallagher érsekkel, a Vatikán Államtitkársága államközi kapcsolatokért felelős titkárával és Fabio Salerno magyar ügyekért is felelős szentszéki diplomatával.

A magyar miniszterelnök a találkozó után újságírói kérdésre válaszolva közölte: a program vezetésére nyílt pályázatot írtak ki, több tucat jelentkező van, zajlik a vezető kiválasztása. Jelezte: tájékoztatták a Vatikánt is, hogy Magyarország továbbra is fontosnak tartja az üldözött keresztények melletti kiállást.