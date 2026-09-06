„Vagy ő, vagy én!” – Lannert Judit nem volt hajlandó egy színpadra állni Debrecen polgármesterével

Nem volt hajlandó egy színpadra állni a Debreceni Egyetem tanévnyitóján a város polgármesterét Lannert Judit oktatási miniszter – erről írt közösségi oldalán Papp László városvezető. A polgármester bejegyzésében emlékeztetett, hosszú időre visszanyúló hagyomány szerint az egyetem és a város vezetése közösen köszönti a város polgáraivá váló elsőéves hallgatókat. „Most ez a hagyomány – úgy tűnik – megszakad, amelynek az az oka, hogy Lannert Judit oktatási miniszter arra kérte a Debreceni Egyetem vezetését, hogy jelezzék számomra, ne vegyek részt a tanévnyitó ünnepségen. Ezt rektor úr megtette” – fogalmazott.

Nem állhatott egy színpadra a Debreceni Egyetem tanévnyitóján Papp László polgármester Lannert Judit oktatási miniszterrel (Forrás: Facebook)

Ahogy fogalmaztak: vagy ő, vagy én! Én erre azt mondom: inkább a Debreceni Egyetem!

– emelte ki Papp László, hozzátéve: úgy véli, Lannert Judit nem tiszteli sem az egyetemet, sem a várost, sem az évszázados hagyományainkat.

Bejegyzésében hangsúlyozta, nem tartja tiszteletben miniszter kérését, de az egyetemét igen. Az egyetem kérésének megfelelően nem vesz részt a tanévnyitón.

Bár azt is mondhatnám, hogy szívességet tett nekem miniszterasszony. Az elmúlt napokban nyilvánosságra került, pedagógusokat sértő kijelentései után valójában nekem kellett volna azt mondanom, hogy nem állok egy színpadra Lannert Judittal!

– fogalmazott.

A polgármester szerint Lannert Judit minden bizonnyal nem tudja, hogy egy évszázadok óta működő szoros szövetséget próbál meg szétverni. „Bármennyire is ez a cél, nem fog sikerülni. Semmi és senki nem tudja a város és az egyetem egységét meggyengíteni! Ez Debrecen!” – zárta bejegyzését Papp László.