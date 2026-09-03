Visszatér az első Orbán-kormány idején alkalmazott ülésezési rend a parlamentben

A változásról a házbizottság csütörtöki ülését követően számolt be az Országgyűlés alelnöke. Az új munkarend szerint az úgynevezett „A” heteken hétfőtől csütörtökig, szükség esetén péntekig tartanak plenáris üléseket a parlamentben.

Szeptember végétől újra háromhetes ülésezési rendben dolgoznak a parlamenti képviselők (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Új ülésezési rend a parlamentben

A „B” héten hétfőn szintén összeülhet az Országgyűlés, de indokolt esetben további plenáris napokat is kijelölhetnek. A harmadik, „C” héten a képviselők elsősorban választókerületi és egyéb munkájukat végezhetik.

A bizottsági üléseket jellemzően a „B” és „C” hetekre időzítik majd, úgy, hogy azok ne ütközzenek a plenáris ülésekkel. A házbizottságban a munkarend módosítását valamennyi frakció támogatta.

Az új rendszer nem teljesen ismeretlen a magyar Országgyűlés számára: hasonló, háromhetes ülésezési rend működött már az első Orbán-kormány idején is. A változtatás az Országgyűlés Hivatala számára is kiszámíthatóbb munkaszervezést tesz lehetővé.

Az átállás nem jelenti a plenáris ülésnapok számának csökkentését, ugyanakkor szervezettebbé teszi a bizottsági munkát, és több időt hagy a képviselőknek a választókerületi feladatokra. A jogalkotási munka közben továbbra is a korábbi ütemben halad, az év végéig várhatóan 83 jogszabályt érintő úgynevezett tömbösítés keretében.

Az őszi rendes ülésszak első két ülésnapját jövő hétfőn és kedden tartja a parlament. Magyar Péter miniszterelnök mindkét napon napirend előtt felszólal, a képviselők pedig többek között a Médiatanács új vezetőiről és a költségvetés módosításáról is szavaznak, illetve vitáznak.

A következő ülésnapokon több személyi és jogalkotási kérdés is napirendre kerül, köztük Szentkirályi Alexandra és Latorcai Csaba mentelmi jogának felfüggesztése, valamint az Ukrajnával kapcsolatos veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emelése. A parlament emellett a büntetőjogi szabályok, a közlekedés, a budapesti ingatlanfejlesztések és a szőlő aranyszínű sárgasága elleni védekezéshez kapcsolódó törvénymódosításokat is tárgyalja.