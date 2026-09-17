Átalakul a parlament működése – fontos változás lép életbe hétfőtől

Fontos változás lép életbe hétfőtől a parlamentben. Az Országgyűlés új munkarendre áll át, ami a plenáris ülések menetrendjét és a képviselői kérdésekre fordítható időt is érinti.

Fontos változás jön a magyar Országgyűlés munkarendjében. A parlament hétfőtől háromhetes rendre tér át, miközben több idő jut az interpellációkra is Fotó: Hatlaczki Balázs

Hétfőtől megváltozik a magyar parlament munkarendje

A parlament a jövő héten hétfőn és kedden, az azt követő héten pedig hétfőn tart plenáris ülést. Ezzel háromhetes munkarendre tér át az Országgyűlés. A változás az interpellációkat és az azonnali kérdéseket is érinti. Ezek időtartama az eddigi 60 percről egyaránt 90 percre emelkedik.

Mindkét hétfői ülés Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik. Ezután Szekeres Pál teszi le képviselői esküjét, aki a mandátumáról lemondott Lázár János helyét veszi át.

Az eskütételt követően interpellációk, azonnali kérdések és kérdések következnek. A képviselők többek között egészségügyi, gyermekvédelmi, közlekedési és budapesti ingatlanokat érintő törvénymódosításokat is megtárgyalnak.

A parlament kedden szavaz az indítványokról. Ugyanezen a napon Kocsis Máté, Panyi Miklós és Pócs János mentelmi ügyében is döntés születhet. A határozathozatalok után a tervek szerint már csak egyetlen napirendi pont marad. A képviselők a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célzó törvénymódosítás általános vitáját tartják meg. Szeptember 28-án ismét plenáris ülés lesz, amelyen napirend előtti felszólalások, kérdések és azonnali kérdések szerepelnek.