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Parlament

Magyar Péter beszédével és nagy horderejű döntésekkel indul a parlamenti ülésszak

11 perce
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Hétfőn és kedden ismét ülésezik az Országgyűlés, a kétnapos ülés pedig mindkét alkalommal Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik. A Parlament kedden három nagy horderejű igazságügyi törvényről, az ügynökakták nyilvánosságáról és az Alkotmánybíróság új tagjairól is dönthet. Napirendre kerül továbbá a szakképzési törvény módosítása, valamint a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséhez kapcsolódó átcsoportosítás is.
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ParlamentalkotmánybíróSzuverenitásvédelmi HivatalAlkotmánybíróságGörög MártaOrszággyűlésügynökaktaMagyar Péterőszi ülésszak

Az őszi parlamenti ülésszak kiemelt eseménye lesz a hétfői és keddi ülés, amelyen Magyar Péter miniszterelnök mindkét nap napirend előtt szólal fel. Miközben hétfőn elsősorban vitákra és az alkotmánybíró-jelöltek meghallgatására kerül sor, kedden zárószavazások, személyi döntések és több, az igazságszolgáltatás működését érintő törvény elfogadása következhet.

Parlament
Hétfőn és kedden is ülésezik a Parlament, Magyar Péter mindkét nap felszólal (Fotó: Havran Zoltán)

Három nagy horderejű törvényről dönthetnek a Parlamentben

A hétfői ülésnap Magyar Péter napirend előtti felszólalásával kezdődik, majd interpellációk következnek. A képviselők ezt követően megtartják a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslatok vitáját, amelyekről kedden szavazhat az Országgyűlés. Hétfőn hallgatja meg az Országgyűlés igazságügyi bizottsága az új alkotmánybíró-jelölteket is. 

Az ülésnap elején a képviselők megemlékeznek a demokrácia nemzetközi napjáról, majd megkezdődnek a zárószavazások.  

Ahogyan azt korábban megírtuk, Görög Márta igazságügyi miniszter vasárnapi tájékoztatása szerint három fontos, az Alkotmánybíróságot, az igazságszolgáltatást és az ügynökaktákat érintő javaslatról is dönthetnek.

Az Országgyűlés a keddi ülésnapon fogadhatja el a törvényjavaslatokat”

 – közölte az igazságügyi miniszter.

Az Alkotmánybíróságról és az ügynökaktákról szóló törvényjavaslatról is tárgyal az Országgyűlés hétfőn

A Parlament előtt szereplő három kiemelt javaslat:

  • Az ügynökakták nyilvánossága: a törvényjavaslat az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének teljes körű feltárását és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának működését szabályozza. A kormány tervei szerint az eddig titkos iratok szélesebb körű és egyszerűbb megismerése érdekében online felületet is kialakítanak.
  • Az igazságügyi törvények módosítása: a kezdeményezés megszüntetné a bírósági tárgyalások online nyilvánosságát, valamint átültetné a magyar jogrendbe a közéleti részvételt akadályozó stratégiai perekkel kapcsolatos európai uniós szabályozást.
  • Az Alkotmánybíróság működésének átalakítása: az alaptörvény tizenhetedik módosításához kapcsolódó javaslat egyebek mellett meghatározza az Ab elnökének megválasztására vonatkozó új szabályokat. A módosítás értelmében az Alkotmánybíróság elnökét a jövőben a testület tagjai választják meg.

Új alkotmánybírókról is döntenek

A keddi zárószavazások után az Országgyűlés titkos szavazással választja meg az Alkotmánybíróság új tagjait. A jelöltek hétfőn jelennek meg az igazságügyi bizottság előtt, sikeres parlamenti megválasztásuk után pedig esküt tesznek.

A kétnapos ülésen további javaslatok is a képviselők elé kerülnek. A napirend szerint az Országgyűlés:

  • dönt a szakképzési törvény módosításáról;
  • megvitatja a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséhez kapcsolódó előirányzat-átcsoportosítást;
  • megkezdi az egyes koncessziókkal összefüggő törvények módosításának általános vitáját.

A hétfői és keddi ülés így egyszerre hozhat fontos politikai felszólalásokat, jelentős igazságügyi változásokat és személyi döntéseket az Alkotmánybíróság összetételéről.

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