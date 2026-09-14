Magyar Péter beszédével és nagy horderejű döntésekkel indul a parlamenti ülésszak

Az őszi parlamenti ülésszak kiemelt eseménye lesz a hétfői és keddi ülés, amelyen Magyar Péter miniszterelnök mindkét nap napirend előtt szólal fel. Miközben hétfőn elsősorban vitákra és az alkotmánybíró-jelöltek meghallgatására kerül sor, kedden zárószavazások, személyi döntések és több, az igazságszolgáltatás működését érintő törvény elfogadása következhet.
Három nagy horderejű törvényről dönthetnek a Parlamentben
A hétfői ülésnap Magyar Péter napirend előtti felszólalásával kezdődik, majd interpellációk következnek. A képviselők ezt követően megtartják a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslatok vitáját, amelyekről kedden szavazhat az Országgyűlés. Hétfőn hallgatja meg az Országgyűlés igazságügyi bizottsága az új alkotmánybíró-jelölteket is.
Az ülésnap elején a képviselők megemlékeznek a demokrácia nemzetközi napjáról, majd megkezdődnek a zárószavazások.
Ahogyan azt korábban megírtuk, Görög Márta igazságügyi miniszter vasárnapi tájékoztatása szerint három fontos, az Alkotmánybíróságot, az igazságszolgáltatást és az ügynökaktákat érintő javaslatról is dönthetnek.
Az Országgyűlés a keddi ülésnapon fogadhatja el a törvényjavaslatokat”
– közölte az igazságügyi miniszter.
A Parlament előtt szereplő három kiemelt javaslat:
- Az ügynökakták nyilvánossága: a törvényjavaslat az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének teljes körű feltárását és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának működését szabályozza. A kormány tervei szerint az eddig titkos iratok szélesebb körű és egyszerűbb megismerése érdekében online felületet is kialakítanak.
- Az igazságügyi törvények módosítása: a kezdeményezés megszüntetné a bírósági tárgyalások online nyilvánosságát, valamint átültetné a magyar jogrendbe a közéleti részvételt akadályozó stratégiai perekkel kapcsolatos európai uniós szabályozást.
- Az Alkotmánybíróság működésének átalakítása: az alaptörvény tizenhetedik módosításához kapcsolódó javaslat egyebek mellett meghatározza az Ab elnökének megválasztására vonatkozó új szabályokat. A módosítás értelmében az Alkotmánybíróság elnökét a jövőben a testület tagjai választják meg.
Új alkotmánybírókról is döntenek
A keddi zárószavazások után az Országgyűlés titkos szavazással választja meg az Alkotmánybíróság új tagjait. A jelöltek hétfőn jelennek meg az igazságügyi bizottság előtt, sikeres parlamenti megválasztásuk után pedig esküt tesznek.
A kétnapos ülésen további javaslatok is a képviselők elé kerülnek. A napirend szerint az Országgyűlés:
- dönt a szakképzési törvény módosításáról;
- megvitatja a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséhez kapcsolódó előirányzat-átcsoportosítást;
- megkezdi az egyes koncessziókkal összefüggő törvények módosításának általános vitáját.
A hétfői és keddi ülés így egyszerre hozhat fontos politikai felszólalásokat, jelentős igazságügyi változásokat és személyi döntéseket az Alkotmánybíróság összetételéről.