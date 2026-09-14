Magyar Péter beszédével és nagy horderejű döntésekkel indul a parlamenti ülésszak

Az őszi parlamenti ülésszak kiemelt eseménye lesz a hétfői és keddi ülés, amelyen Magyar Péter miniszterelnök mindkét nap napirend előtt szólal fel. Miközben hétfőn elsősorban vitákra és az alkotmánybíró-jelöltek meghallgatására kerül sor, kedden zárószavazások, személyi döntések és több, az igazságszolgáltatás működését érintő törvény elfogadása következhet.

Hétfőn és kedden is ülésezik a Parlament, Magyar Péter mindkét nap felszólal (Fotó: Havran Zoltán)

Három nagy horderejű törvényről dönthetnek a Parlamentben

A hétfői ülésnap Magyar Péter napirend előtti felszólalásával kezdődik, majd interpellációk következnek. A képviselők ezt követően megtartják a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslatok vitáját, amelyekről kedden szavazhat az Országgyűlés. Hétfőn hallgatja meg az Országgyűlés igazságügyi bizottsága az új alkotmánybíró-jelölteket is.

Az ülésnap elején a képviselők megemlékeznek a demokrácia nemzetközi napjáról, majd megkezdődnek a zárószavazások.

Ahogyan azt korábban megírtuk, Görög Márta igazságügyi miniszter vasárnapi tájékoztatása szerint három fontos, az Alkotmánybíróságot, az igazságszolgáltatást és az ügynökaktákat érintő javaslatról is dönthetnek.

Az Országgyűlés a keddi ülésnapon fogadhatja el a törvényjavaslatokat”

– közölte az igazságügyi miniszter.