Forró ősszel és még durvább csörtékkel folytatódhat a parlament, Magyar Péterrel indul ma az őszi ülésszak

Ismét összeül ma délután az Országgyűlés, amellyel elkezdődik a parlament őszi rendes ülésszaka. Magyar Péter miniszterelnök mindkét napon napirend előtt felszólal, a képviselők pedig több fontos jogszabályról tárgyalnak és szavazhatnak.

Szeptember 6-án ismét összeül az Országgyűlés, elkezdődik a parlament őszi rendes ülésszaka (Fotó: Mediaworks)

A két ülésnap kiemelt témái közé tartozik

a 2026-os központi költségvetés módosítása,

a Médiatanács új vezetőinek megválasztása,

Szentkirályi Alexandra és Latorcai Csaba mentelmi jogának felfüggesztése,

és az Ukrajnával kapcsolatos veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emelése is.

A parlament emellett a büntetőjogi szabályok, a közlekedés, a budapesti ingatlanfejlesztések és a szőlő aranyszínű sárgasága elleni védekezéshez kapcsolódó törvénymódosításokat is tárgyalja.

Hamarosan megváltozik a parlament ülésrendje

Érdemes megemlíteni, hogy ugyan most még a megszokott munkarendben dolgozik a parlament, de hamarosan ez is változni fog: szeptember 21-től háromhetes ülésezési rend lép életbe. Az új rendszerben az úgynevezett „A” héten kapnak nagyobb hangsúlyt a plenáris ülések, míg a további hetekben elsősorban a bizottsági munka és a választókerületi feladatok kerülnek előtérbe. A változtatás az első Orbán-kormány idején már alkalmazott munkarendhez hasonló.

Ugyancsak említésre méltó, hogy a tévénézők az Országgyűlés munkáját ismét élőben követhetik a tévénéző az M1-en. A csatorna műsorújsága szerint szeptember 7-én, hétfőn 13 órakor kapcsolják a parlamentet, a közvetítés pedig egészen 18:30-ig tart.

A változás azért is figyelemre méltó, mert az elmúlt időszakban a parlamenti üléseket elsősorban az Országgyűlés hivatalos YouTube-csatornáján lehetett élőben követni. Most azonban a közmédia televíziós csatornáján is több órán keresztül láthatják a nézők, mi történik az ülésteremben.