Forró ősszel és még durvább csörtékkel folytatódhat a parlament, Magyar Péterrel indul ma az őszi ülésszak

Ismét összeül ma délután az Országgyűlés, amellyel elkezdődik a parlament őszi rendes ülésszaka. Magyar Péter miniszterelnök mindkét napon napirend előtt felszólal, a képviselők pedig több fontos jogszabályról tárgyalnak és szavazhatnak.
A két ülésnap kiemelt témái közé tartozik
- a 2026-os központi költségvetés módosítása,
- a Médiatanács új vezetőinek megválasztása,
- Szentkirályi Alexandra és Latorcai Csaba mentelmi jogának felfüggesztése,
- és az Ukrajnával kapcsolatos veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emelése is.
A parlament emellett a büntetőjogi szabályok, a közlekedés, a budapesti ingatlanfejlesztések és a szőlő aranyszínű sárgasága elleni védekezéshez kapcsolódó törvénymódosításokat is tárgyalja.
Hamarosan megváltozik a parlament ülésrendje
Érdemes megemlíteni, hogy ugyan most még a megszokott munkarendben dolgozik a parlament, de hamarosan ez is változni fog: szeptember 21-től háromhetes ülésezési rend lép életbe. Az új rendszerben az úgynevezett „A” héten kapnak nagyobb hangsúlyt a plenáris ülések, míg a további hetekben elsősorban a bizottsági munka és a választókerületi feladatok kerülnek előtérbe. A változtatás az első Orbán-kormány idején már alkalmazott munkarendhez hasonló.
Ugyancsak említésre méltó, hogy a tévénézők az Országgyűlés munkáját ismét élőben követhetik a tévénéző az M1-en. A csatorna műsorújsága szerint szeptember 7-én, hétfőn 13 órakor kapcsolják a parlamentet, a közvetítés pedig egészen 18:30-ig tart.
A változás azért is figyelemre méltó, mert az elmúlt időszakban a parlamenti üléseket elsősorban az Országgyűlés hivatalos YouTube-csatornáján lehetett élőben követni. Most azonban a közmédia televíziós csatornáján is több órán keresztül láthatják a nézők, mi történik az ülésteremben.
Forró nyár után forró ősz jöhet, még durvább csörtékkel
Mint arról az elemző az Origónak korábban beszélt, forró nyár után forró ősz jöhet a magyar politikában: a kampányüzemmód folytatódik, miközben a kormányra egyre több népszerűtlen intézkedés és választási ígéret teljesítése vár. Kiszelly Zoltán szerint a Fidesz sem fog finomkodni, így a parlament őszi ülésszakában még több csörtére számíthatunk a hazai politikában.