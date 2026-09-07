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Országgyűlés

Forró ősszel és még durvább csörtékkel folytatódhat a parlament, Magyar Péterrel indul ma az őszi ülésszak

1 órája
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Hétfőn ismét megkezdődik a parlamenti munka, ezzel hivatalosan is elindul az Országgyűlés őszi rendes ülésszaka. Magyar Péter mindkét ülésnapon napirend előtt szólal fel, a képviselők pedig számos fontos kérdésben tárgyalnak és hoznak döntéseket. Napirenden lesz a költségvetés módosítása, a Médiatanács új vezetőinek megválasztása, valamint több, Ukrajnával és a veszélyhelyzettel kapcsolatos szabályozás is.
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Országgyűlésparlamentőszi ülésszak

Ismét összeül ma délután az Országgyűlés, amellyel elkezdődik a parlament őszi rendes ülésszaka. Magyar Péter miniszterelnök mindkét napon napirend előtt felszólal, a képviselők pedig több fontos jogszabályról tárgyalnak és szavazhatnak. 

Szeptember 6-án ismét összeül az Országgyűlés, elkezdődik a parlament őszi rendes ülésszaka (Fotó: Mediaworks)
Szeptember 6-án ismét összeül az Országgyűlés, elkezdődik a parlament őszi rendes ülésszaka (Fotó: Mediaworks)

A két ülésnap kiemelt témái közé tartozik 

A parlament emellett a büntetőjogi szabályok, a közlekedés, a budapesti ingatlanfejlesztések és a szőlő aranyszínű sárgasága elleni védekezéshez kapcsolódó törvénymódosításokat is tárgyalja. 

Hamarosan megváltozik a parlament ülésrendje

Érdemes megemlíteni, hogy ugyan most még a megszokott munkarendben dolgozik a parlament, de hamarosan ez is változni fog: szeptember 21-től háromhetes ülésezési rend lép életbe. Az új rendszerben az úgynevezett „A” héten kapnak nagyobb hangsúlyt a plenáris ülések, míg a további hetekben elsősorban a bizottsági munka és a választókerületi feladatok kerülnek előtérbe. A változtatás az első Orbán-kormány idején már alkalmazott munkarendhez hasonló.

Ugyancsak említésre méltó, hogy a tévénézők az Országgyűlés munkáját ismét élőben követhetik a tévénéző az M1-en. A csatorna műsorújsága szerint szeptember 7-én, hétfőn 13 órakor kapcsolják a parlamentet, a közvetítés pedig egészen 18:30-ig tart.

A változás azért is figyelemre méltó, mert az elmúlt időszakban a parlamenti üléseket elsősorban az Országgyűlés hivatalos YouTube-csatornáján lehetett élőben követni. Most azonban a közmédia televíziós csatornáján is több órán keresztül láthatják a nézők, mi történik az ülésteremben.

Forró nyár után forró ősz jöhet, még durvább csörtékkel

Mint arról az elemző az Origónak korábban beszélt, forró nyár után forró ősz jöhet a magyar politikában: a kampányüzemmód folytatódik, miközben a kormányra egyre több népszerűtlen intézkedés és választási ígéret teljesítése vár. Kiszelly Zoltán szerint a Fidesz sem fog finomkodni, így a parlament őszi ülésszakában még több csörtére számíthatunk a hazai politikában.

 

 

 

 

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