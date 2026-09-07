Kezdődik a parlament őszi ülésszaka, összeült az Országgyűlés - élőben az Origón

Összeült az Országgyűlés, elkezdődött a parlament őszi rendes ülésszaka. A napirenden szerepel a megye és a kormánymegbízott elnevezések alkalmazásával összefüggő egyes törvények módosítása: a vármegye elnevezés helyett ismét a megye, a főispán helyett pedig a kormánymegbízott megnevezés használatát írnák elő. Cikkünk frissül!

Összeül az Országgyűlés, és elkezdődik a parlament őszi rendes ülésszaka (Fotó: Mediaworks)

A javaslat a miniszterelnök illetményét is szabályozza. Ha a kormányfő egyben országgyűlési képviselő is, havi bruttó illetménye a képviselői tiszteletdíj 1,91-szerese, vagyis 2,5 millió forint lenne. Ha a miniszterelnök nem országgyűlési képviselő, az illetmény továbbra is a jelenlegi, mintegy 3,8 millió forintos szinten maradna.

Hamarosan megváltozik a parlament ülésrendje Jelenleg még a megszokott munkarendben dolgozik a parlament, ez azonban hamarosan megváltozik: szeptember 21-től háromhetes ülésezési rend lép életbe. Az új rendszerben az úgynevezett „A” héten kapnak nagyobb hangsúlyt a plenáris ülések, míg a további hetekben elsősorban a bizottsági munka és a választókerületi feladatok kerülnek előtérbe.

A képviselők várhatóan megválasztják a Médiatanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság tisztségviselőit és tagjait is, valamint sürgős eljárásban tárgyalják a Ház az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló országgyűlési határozat módosítását is. A javaslat a Költségvetési Tanács megváltozott feladataihoz igazítaná a parlamenti szabályokat. Ennek előzménye, hogy megszűnt a testület előzetes hozzájárulási joga a központi költségvetés elfogadásánál, helyette az államadósság-szabálynak való megfelelésről véleményezési jogot kapott.

Az ülést Forsthoffer Ágnes házelnök nyitotta meg, majd a napirend szerint a képviselők az ülés elején megemlékeztek a közelmúltban elhunyt országgyűlési képviselőkről. Ezután a házelnök arról tájékoztatta a képviselőket, miszerint Baka András köztársasági államtitkárt nevezett ki. Újvári Szilvia jegyző bejelentette, az államfő Hoffman Istvánt a Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium államtitkárává nevezte ki.