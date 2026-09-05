Pénzügyi csőd Budapesten? Szepesfalvy Anna szerint egyre súlyosabb a helyzet

Karácsony Gergely meghúzta a nadrágszíjat, szerdán kiderült: a Fővárosi Önkormányzatnál minden új kötelezettségvállaláshoz az ő előzetes engedélye szükséges. A Magyar Hang értesülése szerint minden kifizetést felfüggesztenek, ami vonatkozik egyébként a fővárosi frakciók és bizottságok kereteire is, vagyis ők sem vállalhatnak plusz kiadásokat.
A Főpolgármesteri Hivatalban a beszerzésekkel kapcsolatban új kötelezettségvállalásokra csak főpolgármesteri engedéllyel kerülhet sor, emellett jelenleg tilos új munkaerőt felvenni az anyagi nehézségek miatt. A Hivatal közlése szerint azért volt szükség a főpolgármester határozatára, hogy meglegyen a bérkifizetések zökkenőmentes fedezete addig is, amíg nem születik megállapodás a főváros és a kormány között Budapest anyagi helyzetének rendezésére.
Ez már gyakorlatilag pénzügyi csőd
Megkerestük a bejelentés kapcsán a Fidesz fővárosi frakcióvezetőjét, Szepesfalvy Annát. Értékelése szerint a főpolgármester döntése világosan mutatja, hogy Budapest gazdálkodása eljutott egy olyan pontra, „ahol már nem lehet úgy tenni, mintha minden rendben lenne”. Rámutatott:
ha minden új kötelezettségvállaláshoz a főpolgármester személyes engedélye kell, az gyakorlatilag pénzügyi csőd.
– A városvezetés az előző kormánytól legalább egy segélyhitelt kapott a kialakult nehéz pénzügyi helyzetben. Most már ez sincs, ugyanis a Tisza-kormánytól nem érkezik ilyen segítség. Most viszont erősen úgy tűnik, hogy csőd van, és bár a főpolgármester aranykorról vizionált, a kormány részéről jópofa videók gyártásán kívül úgy tűnik nincs érdemi együttműködés – fogalmazott, megjegyezve: jól mutatja a Tisza-kormány önkormányzatokhoz való hozzáállását, hogy az önkormányzatokért felelős államtitkár csak augusztus 29. napjával került kinevezésre, csaknem 4 hónappal a kormányalakítás után.
Több ezer ember megélhetése a tét
A főpolgármester döntése érintheti a főváros beszerzéseit, a különböző programokhoz kapcsolódó kiadásokat, illetve minden olyan új vállalást, amely nem minősül halaszthatatlan vagy már biztosan fedezett kiadásnak. Szepesfalvy Anna szerint a lényeg azonban nem az, hogy egy-egy rendezvényre vagy kisebb beszerzésre jut-e pénz, hanem hogy a fővárosnak már a működés finanszírozásánál is minden forintot meg kell néznie. Ez egy önkormányzatnál nagyon súlyos figyelmeztető jel, és úgy véli, egyértelműbb kommunikációra lenne szükség Karácsonyék részéről.
Mondják meg, mikor áll be a fizetésképtelenség, hiszen több ezer ember megélhetése a tét!
– jelentette ki.
Mint mondta, semmi kézzel fogható nem látható. – Vannak bejelentések, sajtótájékoztatók, de hogyan szeretné az a kormány megoldani a főváros és az önkormányzat finanszírozását, akik aranykort ígértek? – mutatott rá, hozzátéve, itt érdemes különbséget tenni: a budapestiek alapvető szolgáltatásait nem lehet politikai játszmák tárgyává tenni. Ugyanakkor a nem létfontosságú, újonnan vállalt projektek, reprezentációs vagy kommunikációs kiadások hátrébb sorolhatók, amelyet a Fidesz frakciója is támogat.
Szepesfalvy Anna szerint fel kell tenni azt a kérdést is, miért jutott el Budapest idáig. – Én ezért azt mondanám: a pénzügyi probléma valós, de annak politikai kommunikációja már egy másik kérdés. Amikor legutóbb kevésbé súlyos volt a helyzet, Karácsony Gergely rendkívüli közgyűlést hívott össze és a budapesti közösségi közlekedés leállításával zsarolta a kormányt. Most, mivel a naptárban előrébb járunk, ezért a helyzet súlyosabb, mégis, csak a sajtó nyomozásával derül ki, hogy a fővárosnak már a napi működéshez is ennyire szigorú kontrollra van szüksége – hangsúlyozta.
A megoldásnak két oldala van
A tárgyalások hiába zajlanak jelenleg is a főváros és a kormány között, a Fidesz frakcióvezetője nem túl derűlátó. Felidézte: Karácsony Gergely szeptember 2-án az ATV-ben maga nyilatkozott úgy, hogy nincs érdemi tárgyalás a kormány és városvezetés között. – De kivel is tárgyalna? Lőrincz Viktória miniszter asszony még mindig keresi a minisztérium épületének bejáratát, a Pénzügyminisztérium pedig a megszorító pótköltségvetés elkészítésével volt eddig elfoglalva – világított rá a problémára kérdésével Szepesfalvy Anna, aki ugyanakkor rögzítette:
még ilyen kormányzóképtelenség esetén sem lehet kizárólag a kormányra mutogatni, hiszen a megoldásnak két oldala van.
– Budapestnek rendet kell tennie a saját gazdálkodásában, a kormánynak pedig meg kell vizsgálnia, milyen finanszírozási konstrukcióval biztosítható a főváros stabil működése. Ehhez a kormánynak és a fővárosnak is dolgoznia kellene, de sajnos a felelősségteljes munkát egyik szereplőtől sem tapasztaltuk. Az önkormányzati szövetségek kezdeményezésére az illetékes minisztérium a költségvetés módosítása miatt szeptember 3-ára összehívta az egyeztetést, így kíváncsian várjuk, hogy születik-e pozitív eredmény – mondta a frakcióvezető.