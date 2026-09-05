Pénzügyi csőd Budapesten? Szepesfalvy Anna szerint egyre súlyosabb a helyzet

Karácsony Gergely meghúzta a nadrágszíjat, szerdán kiderült: a Fővárosi Önkormányzatnál minden új kötelezettségvállaláshoz az ő előzetes engedélye szükséges. A Magyar Hang értesülése szerint minden kifizetést felfüggesztenek, ami vonatkozik egyébként a fővárosi frakciók és bizottságok kereteire is, vagyis ők sem vállalhatnak plusz kiadásokat.

Szigorításokkal próbálja kordában tartani Budapest gazdálkodását Karácsony Gergely főpolgármester, hogy Budapest elkerülje a pénzügyi csődöt (Kallus György/Világgazdaság)

A Főpolgármesteri Hivatalban a beszerzésekkel kapcsolatban új kötelezettségvállalásokra csak főpolgármesteri engedéllyel kerülhet sor, emellett jelenleg tilos új munkaerőt felvenni az anyagi nehézségek miatt. A Hivatal közlése szerint azért volt szükség a főpolgármester határozatára, hogy meglegyen a bérkifizetések zökkenőmentes fedezete addig is, amíg nem születik megállapodás a főváros és a kormány között Budapest anyagi helyzetének rendezésére.

Ez már gyakorlatilag pénzügyi csőd

Megkerestük a bejelentés kapcsán a Fidesz fővárosi frakcióvezetőjét, Szepesfalvy Annát. Értékelése szerint a főpolgármester döntése világosan mutatja, hogy Budapest gazdálkodása eljutott egy olyan pontra, „ahol már nem lehet úgy tenni, mintha minden rendben lenne”. Rámutatott:

ha minden új kötelezettségvállaláshoz a főpolgármester személyes engedélye kell, az gyakorlatilag pénzügyi csőd.

– A városvezetés az előző kormánytól legalább egy segélyhitelt kapott a kialakult nehéz pénzügyi helyzetben. Most már ez sincs, ugyanis a Tisza-kormánytól nem érkezik ilyen segítség. Most viszont erősen úgy tűnik, hogy csőd van, és bár a főpolgármester aranykorról vizionált, a kormány részéről jópofa videók gyártásán kívül úgy tűnik nincs érdemi együttműködés – fogalmazott, megjegyezve: jól mutatja a Tisza-kormány önkormányzatokhoz való hozzáállását, hogy az önkormányzatokért felelős államtitkár csak augusztus 29. napjával került kinevezésre, csaknem 4 hónappal a kormányalakítás után.

Több ezer ember megélhetése a tét

A főpolgármester döntése érintheti a főváros beszerzéseit, a különböző programokhoz kapcsolódó kiadásokat, illetve minden olyan új vállalást, amely nem minősül halaszthatatlan vagy már biztosan fedezett kiadásnak. Szepesfalvy Anna szerint a lényeg azonban nem az, hogy egy-egy rendezvényre vagy kisebb beszerzésre jut-e pénz, hanem hogy a fővárosnak már a működés finanszírozásánál is minden forintot meg kell néznie. Ez egy önkormányzatnál nagyon súlyos figyelmeztető jel, és úgy véli, egyértelműbb kommunikációra lenne szükség Karácsonyék részéről.

Mondják meg, mikor áll be a fizetésképtelenség, hiszen több ezer ember megélhetése a tét!

– jelentette ki.