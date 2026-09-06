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Rendkívüli

Tömeges kirúgás jöhet hétfőn a Pénzügyminisztériumban

Pénzügyminisztérium

Tömeges kirúgás jöhet hétfőn a Pénzügyminisztériumban

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
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Nagy leépítés készülhet Kármán András tárcájánál: hétfőn rendkívüli állománygyűlésen jelenthetik be a kirúgásokat – tudta meg a Világgazdaság. A Pénzügyminisztérium bizonyos területein akár a munkatársak 20–25 százalékát is elküldhetik, miközben a tárca egyelőre nem erősítette meg az értesülést. A háttérben személycserék éppúgy állhatnak, mint a kormány megszorító intézkedései.
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PénzügyminisztériumKármán AndrásTisza-kormány

Rendkívüli állománygyűlést tarthatnak a Pénzügyminisztériumban hétfőn, tömeges leépítést jelenthetnek be az állománynak – értesült több forrásból is a Világgazdaság. A hírportál a hétfőre tervezett bejelentés kapcsán még szombat délután írásban érdeklődött a tárcánál, azonban választ nem kaptak. 

Rendkívüli állománygyűlést tarthatnak a Pénzügyminisztériumban hétfőn, tömeges leépítést jelenthetnek be az állománynak (Forrás: Kármán András/Facebook)
Rendkívüli állománygyűlést tarthatnak a Pénzügyminisztériumban hétfőn, tömeges leépítést jelenthetnek be az állománynak (Forrás: Kármán András/Facebook)

Hivatalos megerősítés vagy cáfolat tehát egyelőre nem áll rendelkezésre. A gazdasági szakportál szerint az is elképzelhető, hogy a tárca más ütemezéssel folytathatja le az elbocsájtásokat. Mindenesetre tudomásuk szerint az esetleges létszámleépítés tömegeket érinthet,

ennek aránya 20–25 százalékos is lehet.

A Pénzügyminisztériumban dolgozó forrásaik szerint a kirúgások nem általánosságban érintenék a tárca dolgozóit, hanem csak bizonyos szakterületen hajtanák végre: úgy tudják, ilyen lehet például a költségvetési területet. 

Amennyiben ez így van, felmerül a kérdés, mi állhat a kormányzati döntés mögött. A Világgazdaság szerint ha tisztogatás és személycserék, akkor elképzelhető, hogy csak helycsinálás zajlik az újonnan érkezőknek. Ha azonban ez az augusztus végén bejelentett 300 milliárd forintos kormányzati megszorítási csomag része, akkor rövid távon aligha töltik fel a most megüresedő helyeket a tárcában. A lap úgy tudja, hogy más állami fenntartású területen is kirúgásokat tervezhetnek.

 

 

 

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