Tarr Zoltán kinevezte Petrányi Viktóriát a filmreformért felelős miniszteri biztosnak

Petrányi Viktória több mint két évtizedes tapasztalattal rendelkezik a hazai és nemzetközi filmgyártásban, és Magyarország egyik legnagyobb filmgyártó cégének társalapítója. Tarr Zoltán közösségi oldalán jelentette be a kinevezést és megjegyezte: a producer saját szakmai karrierjét háttérbe helyezve vállalta el a miniszteri biztosi feladatot.

Petrányi Viktória lesz a filmreformért felelős miniszteri biztos (Forrás: Facebook/Tarr Zoltán)

Petrányi Viktória felel a magyar filmreformért

Petrányi Viktória többek között összehangolja a magyar filmtámogatási rendszer megújításához szükséges intézkedéseket, valamint felügyeli a rendszer működésének és döntéshozatali folyamatainak átvilágítását. A miniszteri biztos részt vesz a filmipar megújításával kapcsolatos társadalmi és szakmai egyeztetésekben, emellett az iparági fejlesztések és reformok előkészítése, valamint szakmai felügyelete is a feladatai közé tartozik.

Tarr Zoltán szerint a magyar film megújítása fontos feladat, mivel Magyarországnak nemzetközi szinten is kiemelt szerepe van a filmiparban, kulturális és gazdasági szempontból egyaránt.