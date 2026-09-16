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Pintér Sándor

Nem szegett szabályt Pintér Sándor Wartburgja, amivel a kötcsei piknikre ment

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Pintér Sándor egy 1989-es Wartburggal érkezett a szeptember 12-i kötcsei találkozóra, amelyről korábban a nyilvántartási adatok alapján az jelent meg a sajtóban, hogy nincs rajta érvényes kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás. A rendőrség szerint viszont az autón a biztosítási jogviszony folyamatos, ezért a jármű érvényes biztosítási fedezettel rendelkezett, szabályszegés nem történt.
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Pintér SándorWartburgbiztosításkötcsei piknikrendőrség

Pintér Sándor a hétvégi kötcsei piknikre egy régi, 1989-es gyártású Wartburggal érkezett. Felmerült az autó biztosításának kérdése, mivel a Jármű Szolgáltatási Platform (JSZP) adatai alapján a sajtó korábban arról számolt be, hogy a járműnek nincs érvényes kötelező gépjármű-felelősségbiztosítása.

Mégis volt biztosítása Pintér Sándor Wartburgjának (Fotó: Polyák Attila)
Végig volt biztosítása Pintér Sándor Wartburgjának (Fotó: Polyák Attila)

Pintér Sándor Wartburgja végig rendelkezett biztosítással

A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság az Index megkeresésére közölte: a Siófoki Rendőrkapitányság igazgatásrendészeti osztályának megállapítása szerint a 2026. szeptember 12-én Kötcsén használt személygépkocsi

kötelező gépjármű-felelősségbiztosítása esetében jogfolytonosság állt fenn.

Ez azt jelenti, hogy a biztosítási jogviszony nem akkor jött létre, amikor a nyilvántartásban később megjelent a biztosításra vonatkozó adat. A rendőrség szerint a biztosítás folyamatos volt, így az autó a kérdéses időpontban érvényes biztosítási fedezettel rendelkezett. Vagyis a hatóság megállapítása alapján szabályszegés nem történt.

Pintér Sándor a kötcsei eseményen a sajtó érdeklődésére arról beszélt, hogy jelenleg nyugdíjasként tekint magára, politikai kérdésekkel nem foglalkozik, azokat a Fideszre és Orbán Viktorra bízza.

 

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