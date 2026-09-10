Megkezdték a levonulást a védmű építkezéséről

Megkezdte a levonulást az MH 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred a Dunaszentbenedeknél kialakított depóból és az MVM Paksi Atomerőmű megfelelő ellátását biztosító védmű építési területéről - közölte a honvedelem.hu csütörtökön. Ekkor felidézték, hogy a Magyar Honvédség több alakulata bő egy hónapon át segítette az Országos Vízügyi Főigazgatóság szakembereinek munkáját a fenékküszöb kiépítésénél.

Paks: levonulnak a katonák a védmű építkezéséről / Fotó: Mediaworks

Paks: levonulnak a katonák a védmű építkezéséről

Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter egy hete közölte, hogy a tervek szerint katonák szeptember 11-ig maradnak a helyszínen, addig dolgoznak a védmű megerősítésén, valamint bizonyos dunaszentbenedeki építkezéseket és helyreállítási munkákat fejeznek be.

Magyar Péter miniszterelnök augusztus 29-én jelentette be, hogy két héttel a határidő előtt, 17 nap alatt aznap 43 ezer köbméter kő felhasználásával elkészül az első ütem Paksnál, összeért a fenékküszöb a Duna teljes szélességében.

A kormányfő a múlt heti kormányzati tájékoztatón közölte, a paksi erőműnél épített fenékküszöb a tervezett módon ellátja feladatát, annak köszönhetően a vízszint megfelelő, a paksi erőmű teljes kapacitással, közel a névleges teljesítményéhez termeli az áramot.

Szólt arról is, hogy még körülbelül egy hónapot vesz igénybe további mintegy százezer köbméternyi kő bedolgozása a stabilizálás, a hosszú távú megoldás érdekében - írja az MTI.