Pócs János is aláírta a lemondását követelő petíciót

Pócs János az utóbbi időben többször is látványos parlamenti akcióval került a figyelem középpontjába, viselkedése miatt pedig petícióban követelik a lemondását. Interjúnkban arról kérdeztük, mit akart elérni ezekkel az akciókkal, és változtatna-e bármin.
Szóba került a Jászságot érintő útfejlesztés is: Pócs szerint Jászság országgyűlési képviselője egy korábbi fórumon azt jelentette be, hogy nem épül meg a 60-as utat Jászberénnyel összekötő négysávos út, ezért interpellált a parlamentben. A miniszter válasza szerint a beruházás mégis megvalósul.
Ha ezzel az interpellációval elértem, hogy visszavonták a sztornót, akkor már megérte
– mondta a képviselő, akitől egyébként felszólalásakor megvonták a szót.
Pócs János Magyar Péterről: „Komolytalan, beszámíthatatlan ember”
A miniszterelnök azzal vádolta Pócsot, hogy titokban próbálta videózni, amikor a parlamenti karzaton gyerekekkel találkozott. Pócs visszautasította a vádat:
Suttyomban soha életemben nem csináltam semmit.
Pócs elmondása szerint a tiszások korábban feljelentették, mert egy iskolai rendezvényen gyerekek gyűltek köré, és erről fénykép készült. Ezért kezdte videózni Magyar Pétert, amikor a parlamenti karzaton gyerekekkel találkozott. Hozzátette, hogy a felvételét nem tette közzé.
A Frédit és Bénit ábrázoló rajzzal Pócs azt akarta üzenni Magyar Péternek, hogy nem érdekli, amit mond.
Szerinte a miniszterelnök rövid időn belül önmagának mond ellent, a parlamentben pedig az ország helyett rendre hozzájuk beszél.
Komolytalan, beszámíthatatlan ember
– fogalmazott Pócs. Magyar Péter gyermekvédelemről szóló felszólalását „egyórás gyűlöletbeszédnek” nevezte. Azt mondta, a Frédi és Béni rajzzal a gyermekszeretetre akarta irányítani a figyelmet, elmondása szerint a beszéd alatt olvasott Dörmögő Dömötör a boldog gyermekéveire,
míg Magyar Péter szavai az „átkos ötvenes évekre” emlékeztette.
Pócs lemondását parlamenti viselkedése miatt több mint harmincezren követelték petícióban. A képviselő azt mondta, maga is aláírta, és Facebook-oldalán másokat is erre biztatott.
A labda attól repül, hogy rugdossák
– indokolta döntését.
A Terror Háza ügyében is megszólalt
A Terror Háza körüli tiltakozás egyik ismert politikai arcává vált Pócs János. Interjúnkban beszélt arról is, hogy családja története miatt különösen fontos számára, hogy ne felejtsük a diktatúrát, és szerinte a szabadságot félteni kell. A múzeum bezárását élesen elítélte.
A Terror Háza Múzeum bezárása épp a 70. évfordulóra szerintem a legnagyobb terror és diktatúra, amit Magyar Péter megtehetett
– jelentette ki. A képviselő szerint az ügyben közzétett videója után egy órával jelentették be, hogy a múzeum a következő héten újra kinyit. Úgy fogalmazott, ezért már megérte elkészítenie a videót.
Orbán Viktorral beszélt a folytatásról
Pócs a napokban személyesen egyeztetett Orbán Viktorral. Arra a kérdésre, hogy a találkozó változtatott-e azon, ahogyan a következő időszakban politizálni szeretne, igennel válaszolt. Mint mondta, sok mindent másként fog csinálni.
Mindent sokkal hangosabban és sokkal határozottabban
– tette hozzá a képviselő.