Pócs János is aláírta a lemondását követelő petíciót

Pócs János az utóbbi időben többször is látványos parlamenti akcióval került a figyelem középpontjába, viselkedése miatt pedig petícióban követelik a lemondását. Interjúnkban arról kérdeztük, mit akart elérni ezekkel az akciókkal, és változtatna-e bármin.

Pócs János sajátos akcióival szokta felbőszíteni Magyar Péter az ülésteremben (Forrás: Facebook)

Szóba került a Jászságot érintő útfejlesztés is: Pócs szerint Jászság országgyűlési képviselője egy korábbi fórumon azt jelentette be, hogy nem épül meg a 60-as utat Jászberénnyel összekötő négysávos út, ezért interpellált a parlamentben. A miniszter válasza szerint a beruházás mégis megvalósul.

Ha ezzel az interpellációval elértem, hogy visszavonták a sztornót, akkor már megérte

– mondta a képviselő, akitől egyébként felszólalásakor megvonták a szót.

Pócs János Magyar Péterről: „Komolytalan, beszámíthatatlan ember”

A miniszterelnök azzal vádolta Pócsot, hogy titokban próbálta videózni, amikor a parlamenti karzaton gyerekekkel találkozott. Pócs visszautasította a vádat:

Suttyomban soha életemben nem csináltam semmit.

Pócs elmondása szerint a tiszások korábban feljelentették, mert egy iskolai rendezvényen gyerekek gyűltek köré, és erről fénykép készült. Ezért kezdte videózni Magyar Pétert, amikor a parlamenti karzaton gyerekekkel találkozott. Hozzátette, hogy a felvételét nem tette közzé.

A Frédit és Bénit ábrázoló rajzzal Pócs azt akarta üzenni Magyar Péternek, hogy nem érdekli, amit mond.

Szerinte a miniszterelnök rövid időn belül önmagának mond ellent, a parlamentben pedig az ország helyett rendre hozzájuk beszél.

Komolytalan, beszámíthatatlan ember

– fogalmazott Pócs. Magyar Péter gyermekvédelemről szóló felszólalását „egyórás gyűlöletbeszédnek” nevezte. Azt mondta, a Frédi és Béni rajzzal a gyermekszeretetre akarta irányítani a figyelmet, elmondása szerint a beszéd alatt olvasott Dörmögő Dömötör a boldog gyermekéveire,

míg Magyar Péter szavai az „átkos ötvenes évekre” emlékeztette.

Pócs lemondását parlamenti viselkedése miatt több mint harmincezren követelték petícióban. A képviselő azt mondta, maga is aláírta, és Facebook-oldalán másokat is erre biztatott.

A labda attól repül, hogy rugdossák

– indokolta döntését.