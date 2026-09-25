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Pócs János

Pócs János is aláírta a lemondását követelő petíciót

47 perce
Olvasási idő: 7 perc
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Pócs János szerint Magyar Pétert nem lehet komolyan venni, parlamenti akcióival pedig ezt akarta üzenni. Interjúnkban beszélt a karzaton készült videóról, a Frédi és Béni-rajzról, valamint a Jászságot érintő útfejlesztésről is. Pócs János az Orbán Viktorral folytatott találkozó után úgy döntött: nem hátrál, a jövőben még hangosabban és határozottabban politizál.
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Pócs JánosútfejlesztésOrbán ViktorFrédi és Bénipetícióparlamenti vitaTerror Háza MúzeuminterjúMagyar PéterDörmögő Dömötör

Pócs János az utóbbi időben többször is látványos parlamenti akcióval került a figyelem középpontjába, viselkedése miatt pedig petícióban követelik a lemondását. Interjúnkban arról kérdeztük, mit akart elérni ezekkel az akciókkal, és változtatna-e bármin.

Pócs János
Pócs János sajátos akcióival szokta felbőszíteni Magyar Péter az ülésteremben (Forrás: Facebook)

Szóba került a Jászságot érintő útfejlesztés is: Pócs szerint Jászság országgyűlési képviselője egy korábbi fórumon azt jelentette be, hogy nem épül meg a 60-as utat Jászberénnyel összekötő négysávos út, ezért interpellált a parlamentben. A miniszter válasza szerint a beruházás mégis megvalósul.

Ha ezzel az interpellációval elértem, hogy visszavonták a sztornót, akkor már megérte

– mondta a képviselő, akitől egyébként felszólalásakor megvonták a szót.

Pócs János Magyar Péterről: „Komolytalan, beszámíthatatlan ember”

A miniszterelnök azzal vádolta Pócsot, hogy titokban próbálta videózni, amikor a parlamenti karzaton gyerekekkel találkozott. Pócs visszautasította a vádat:

Suttyomban soha életemben nem csináltam semmit.

Pócs elmondása szerint a tiszások korábban feljelentették, mert egy iskolai rendezvényen gyerekek gyűltek köré, és erről fénykép készült. Ezért kezdte videózni Magyar Pétert, amikor a parlamenti karzaton gyerekekkel találkozott. Hozzátette, hogy a felvételét nem tette közzé.

A Frédit és Bénit ábrázoló rajzzal Pócs azt akarta üzenni Magyar Péternek, hogy nem érdekli, amit mond.

Szerinte a miniszterelnök rövid időn belül önmagának mond ellent, a parlamentben pedig az ország helyett rendre hozzájuk beszél.

Komolytalan, beszámíthatatlan ember

– fogalmazott Pócs. Magyar Péter gyermekvédelemről szóló felszólalását „egyórás gyűlöletbeszédnek” nevezte. Azt mondta, a Frédi és Béni rajzzal a gyermekszeretetre akarta irányítani a figyelmet, elmondása szerint a beszéd alatt olvasott Dörmögő Dömötör a boldog gyermekéveire,

míg Magyar Péter szavai az „átkos ötvenes évekre” emlékeztette.

Pócs lemondását parlamenti viselkedése miatt több mint harmincezren követelték petícióban. A képviselő azt mondta, maga is aláírta, és Facebook-oldalán másokat is erre biztatott.

A labda attól repül, hogy rugdossák

– indokolta döntését.

Kocsis Máté, Panyi Miklós és Pócs János mentelmi jogát felfüggesztette a tiszás többség

A Terror Háza ügyében is megszólalt

A Terror Háza körüli tiltakozás egyik ismert politikai arcává vált Pócs János. Interjúnkban beszélt arról is, hogy családja története miatt különösen fontos számára, hogy ne felejtsük a diktatúrát, és szerinte a szabadságot félteni kell. A múzeum bezárását élesen elítélte.

A Terror Háza Múzeum bezárása épp a 70. évfordulóra szerintem a legnagyobb terror és diktatúra, amit Magyar Péter megtehetett

– jelentette ki. A képviselő szerint az ügyben közzétett videója után egy órával jelentették be, hogy a múzeum a következő héten újra kinyit. Úgy fogalmazott, ezért már megérte elkészítenie a videót.

Pócs János
Pócs János szerint az Orbán Viktorral való egyeztetés meggyőzte arról, hogy még határozottabban politizáljon (Forrás: Facebook)

Orbán Viktorral beszélt a folytatásról

Pócs a napokban személyesen egyeztetett Orbán Viktorral. Arra a kérdésre, hogy a találkozó változtatott-e azon, ahogyan a következő időszakban politizálni szeretne, igennel válaszolt. Mint mondta, sok mindent másként fog csinálni.

Mindent sokkal hangosabban és sokkal határozottabban

– tette hozzá a képviselő.

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