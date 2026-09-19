Fontos kinevezésről döntött Vitézy Dávid közlekedési miniszter

A Hivatalos Értesítőben megjelent utasítás szerint Pogonyi Csaba miniszteri biztos irányítja majd a közlekedési, lakhatási és területfejlesztési programok, illetve projektek egységes társadalmi-gazdasági értékelési és monitoringrendszerének kialakítását. Feladata lesz az ehhez szükséges módszertani és szabályozási keretek kidolgozásának irányítása is.

Két évre szól Pogonyi Csaba kinevezése. A miniszteri biztos a közlekedési beruházások értékelésében és nyomon követésében is részt vesz (A képen Vitézy Dávid) Fotó: Ladóczki Balázs

Pogonyi Csaba a közlekedési beruházások értékelésében is részt vesz

A kinevezés alapján Pogonyi Csaba koordinálja a közlekedési és területfejlesztési stratégiákat megalapozó elemzések, előrejelzések, modellek és hatásvizsgálatok elkészítését.

Emellett közreműködik a programok és projektek értékelésében és rangsorolásában.

A közlekedési beruházások és más projektek értékeléséhez kapcsolódó egységes adatstratégia, adatbank, beruházási projektlista, indikátorrendszer és döntéstámogató rendszerek kialakítását is ő irányítja.

Pogonyi Csaba feladata lesz továbbá a Vitézy Dávid által kijelölt kiemelt programok és projektek előzetes értékelésének koordinálása, megvalósításuk nyomon követése, valamint utólagos hatásértékelésük összehangolása.