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vitézy dávid

Fontos kinevezésről döntött Vitézy Dávid közlekedési miniszter

1 órája
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Két évre miniszteri biztossá nevezte ki Pogonyi Csabát Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A kinevezés értelmében Pogonyi Csaba a közlekedési és területfejlesztési projektértékelésért, valamint az adatstratégiáért felel.
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vitézy dávidpogonyi csabaminiszteri biztoskinevezés

A Hivatalos Értesítőben megjelent utasítás szerint Pogonyi Csaba miniszteri biztos irányítja majd a közlekedési, lakhatási és területfejlesztési programok, illetve projektek egységes társadalmi-gazdasági értékelési és monitoringrendszerének kialakítását. Feladata lesz az ehhez szükséges módszertani és szabályozási keretek kidolgozásának irányítása is. 

Két évre szól Pogonyi Csaba kinevezése. A miniszteri biztos a közlekedési beruházások értékelésében és nyomon követésében is részt vesz.
Két évre szól Pogonyi Csaba kinevezése. A miniszteri biztos a közlekedési beruházások értékelésében és nyomon követésében is részt vesz (A képen Vitézy Dávid) Fotó: Ladóczki Balázs

Pogonyi Csaba a közlekedési beruházások értékelésében is részt vesz

A kinevezés alapján Pogonyi Csaba koordinálja a közlekedési és területfejlesztési stratégiákat megalapozó elemzések, előrejelzések, modellek és hatásvizsgálatok elkészítését. 

Emellett közreműködik a programok és projektek értékelésében és rangsorolásában.

A közlekedési beruházások és más projektek értékeléséhez kapcsolódó egységes adatstratégia, adatbank, beruházási projektlista, indikátorrendszer és döntéstámogató rendszerek kialakítását is ő irányítja.

Pogonyi Csaba feladata lesz továbbá a Vitézy Dávid által kijelölt kiemelt programok és projektek előzetes értékelésének koordinálása, megvalósításuk nyomon követése, valamint utólagos hatásértékelésük összehangolása.

 

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