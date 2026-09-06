Polt Péter utoljára adott számot vagyonáról

Szeptember elsejével egy korszak zárult le Polt Péter életében, ugyanis – a 17. Alaptörvény-módosítás értelmében – megszűnt a 70. évüket betöltött alkotmánybírák mandátuma. Mint ismeretes, Polt Péter Magyarország legfőbb ügyésze volt 2000 és 2006 között, majd 2010-től egészen 2025 júniusáig és utána választották meg az Alkotmánybíróság (AB) elnökének.

Közzétette vagyonnyilatkozatát Polt Péter, az Alkotmánybíróság leköszönt elnöke (Forrás: Alkotmánybíróság)

Így az alkotmánybírósági törvény alapján a távozó elnök még három hónapon át kapja a fizetését, két évig személyes gépkocsihasználat illeti meg évi harmincezer kilométer kerettel, és ugyancsak két évig kétfős titkárságot is alkalmazhat. Szeptember elsején eleget tett vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének, így jogosulttá vált a juttatásokra. Az Index szúrta ki, hogy az AB honlapján már elérhető Polt Péter vagyonnyilatkozata, amely szerint többek között

felig tulajdonosa egy 106 négyzetméteres XII. kerületi társasházi lakásnak,

egy 110 négyzetméteres II. kerületi társasházi lakásnak,

egy 62 négyzetméteres balatonfüredi nyaralónak és egy 35 négyzetméteres társasházi lakásnak az ausztriai Bad Kleinkirchheimban.

Emellett övé egy 30 négyzetméteres fónyi pince, egy 16 négyzetméteres lovasi hétvégi ház és egy 2588 négyzetméteres szántóföld Bárdudvarnokon. Társtulajdonossal 11 millió forintja és 504 ezer eurója van. 2025-ben legfőbb ügyészként havi nettó 4,7 milliót, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanszékvezetőjeként havi nettó 629 ezer forintot keresett.