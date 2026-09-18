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pósfai gábor

Újabb öt ügy miatt tett feljelentést a Belügyminisztérium – súlyos visszásságokat tártak fel

23 perce
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Újabb ügyek kerültek elő a Nemzeti Sportügynökség átvilágítása során, a Belügyminisztérium pedig ismét lépett. Pósfai Gábor szerint öt eset miatt tettek feljelentést.
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pósfai gábornemzeti sportügynökségfeljelentésbelügyminisztérium

Újabb öt feljelentést tett a Belügyminisztérium, valamennyi ügy a Nemzeti Sportügynökség tevékenységéhez kapcsolódik. Pósfai Gábor szerint az elmúlt hónapok átvilágítása során olyan eseteket tártak fel, amelyekben a kormány álláspontja szerint hátrány érhette a magyar államot vagy a közvagyont.

Pósfai Gábor szerint az átvilágítás több problémás szerződést és beszerzést tárt fel a Nemzeti Sportügynökségnél. A vizsgálat folytatódik.
Pósfai Gábor szerint az átvilágítás több problémás szerződést és beszerzést tárt fel a Nemzeti Sportügynökségnél. A vizsgálat folytatódik Fotó: Hatlaczki Balazs

Túlságosan alacsony bérleti díjakat és túlárazott beszerzéseket is említett Pósfai Gábor

A belügyminiszter a Facebook-oldalán közzétett videóban beszélt az újabb feljelentésekről. Közlése szerint mind az öt eset valamilyen módon a Nemzeti Sportügynökség tevékenységéhez, illetve az általa kezelt ingatlanokhoz és ingóságokhoz kötődik.

A feljelentések indokai között szerepel a versenyeztetés nélküli jogosulatlan előnyszerzés, valamint olyan bérleti díjak megállapítása, amelyek a tárca szerint jelentősen elmaradtak a valós piaci áraktól és a korábbi becslésektől.

Pósfai Gábor beszélt a versenyeztetési szabályok kijátszásáról és a kötelező nyilvános pályáztatás tudatos megkerüléséről is. Az átvilágítás során kifogásolták állami ingatlanok és ingóságok ingyenes, határozatlan idejű használatba adását, valamint jelentősen túlárazottnak ítélt eszközbeszerzéseket is.

A miniszter hangsúlyozta, hogy az átvilágítás ezzel még nem ért véget, tovább vizsgálják a kérdéses döntéseket és szerződéseket. A Belügyminisztérium szeptember 7-én közölte, hogy Pósfai Gábor felmentette a Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Zrt. elnök-vezérigazgatóját, Bíró Pétert. A szervezet élére átmeneti vezetőt neveztek ki az új elnök-vezérigazgató kiválasztásáig.

 

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