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pósfai gábor

A Fidesz szerint a rendvédelmi dolgozók nem számíthatnak egyhamar béremelésre

1 órája
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A rendvédelmi dolgozók sem számíthatnak egyhamar a Tisza Párt kampányban beígért béremelésére - így reagált a Fidesz-frakció csütörtöki közleményében arra, hogy a belügyminiszter egy interjúban közölte: a 2027-es költségvetés tárgyalása során születhet meg a végleges döntés teljes belügyi ágazatot érintő bérrendezésről.
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A Fidesz-frakció az MTI-nek küldött közleményében azt írta: Pósfai Gábor nyilatkozata egyértelművé teszi, hogy a rendvédelmi dolgozók sem számíthatnak egyhamar a Tisza kampányban beígért béremelésére.

Pósfai Gábor
Reagált a Fidesz Pósfai Gábor bejelentésére / Fotó: Facebook/Pósfai Gábor

Kapnak helyette egy szabadnapot a születésnapjukon. Lassan nem múlik el nap, hogy ne derülne fény a Tisza Párt újabb és újabb hazugságára

- áll a közleményben.

A Fidesz szerint nem valósul meg idén a szociális szektorban dolgozóknak ígért 25 százalékos béremelés, nem duplázódott meg a családi pótlék, az anyasági támogatás, az időskorúak járadéka, de nem emelkedtek 50 százalékkal az otthonápolási díjak sem, pedig mindezt a választások után azonnali teljesítéssel ígérte meg Magyar Péter.

Béremelések helyett van rekordmagas üzemanyagár, folyamatosan emelkednek a családok kiadásai, jönnek a megszorítások és az elbocsátások: a minisztériumoktól 300 milliárd forintot vonnak el, a nyáron 9 százalékkal estek a beruházások, és sorra zárnak be a gyárak, ami miatt ezrek kerülnek az utcára. Mindeközben Magyarország folyamatosan eladósodik, rekordmagas az államadósság és az államháztartási hiány

 - áll a közleményben.

Ezt mondta el Pósfai Gábor

Pósfai Gábor belügyminiszter a Kossuth rádió Felkelő című műsorában beszélt arról csütörtökön, hogy a teljes belügyi ágazatot érintő bérrendezésre van szükség, ennek érdekében javaslatcsomagot dolgoztak ki, a végleges döntés a 2027-es költségvetés tárgyalása során születhet meg.

Pósfai Gábor elmondta, a javaslatcsomag, amelyet a Belügyi Érdekegyeztető Tanácson már a szakszervezeteknek is bemutattak, tartalmazza a 2008 óta változatlan illetményalap emelését és a különböző szintek közötti differenciálást lehetővé tevő pótlékok növelését is.

 

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