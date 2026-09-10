A Fidesz szerint a rendvédelmi dolgozók nem számíthatnak egyhamar béremelésre

A Fidesz-frakció az MTI-nek küldött közleményében azt írta: Pósfai Gábor nyilatkozata egyértelművé teszi, hogy a rendvédelmi dolgozók sem számíthatnak egyhamar a Tisza kampányban beígért béremelésére.

Reagált a Fidesz Pósfai Gábor bejelentésére / Fotó: Facebook/Pósfai Gábor

Kapnak helyette egy szabadnapot a születésnapjukon. Lassan nem múlik el nap, hogy ne derülne fény a Tisza Párt újabb és újabb hazugságára

- áll a közleményben.

A Fidesz szerint nem valósul meg idén a szociális szektorban dolgozóknak ígért 25 százalékos béremelés, nem duplázódott meg a családi pótlék, az anyasági támogatás, az időskorúak járadéka, de nem emelkedtek 50 százalékkal az otthonápolási díjak sem, pedig mindezt a választások után azonnali teljesítéssel ígérte meg Magyar Péter.

Béremelések helyett van rekordmagas üzemanyagár, folyamatosan emelkednek a családok kiadásai, jönnek a megszorítások és az elbocsátások: a minisztériumoktól 300 milliárd forintot vonnak el, a nyáron 9 százalékkal estek a beruházások, és sorra zárnak be a gyárak, ami miatt ezrek kerülnek az utcára. Mindeközben Magyarország folyamatosan eladósodik, rekordmagas az államadósság és az államháztartási hiány

- áll a közleményben.

Ezt mondta el Pósfai Gábor

Pósfai Gábor belügyminiszter a Kossuth rádió Felkelő című műsorában beszélt arról csütörtökön, hogy a teljes belügyi ágazatot érintő bérrendezésre van szükség, ennek érdekében javaslatcsomagot dolgoztak ki, a végleges döntés a 2027-es költségvetés tárgyalása során születhet meg.

Pósfai Gábor elmondta, a javaslatcsomag, amelyet a Belügyi Érdekegyeztető Tanácson már a szakszervezeteknek is bemutattak, tartalmazza a 2008 óta változatlan illetményalap emelését és a különböző szintek közötti differenciálást lehetővé tevő pótlékok növelését is.