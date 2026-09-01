Pósfai Gábor szigorítana a távoltartás szabályain és nagyobb jogkört adna a rendőröknek

Pósfai Gábor egy videóban beszélt arról, hogy az elmúlt időszak több konkrét eseménye is ismét ráirányította a figyelmet a kapcsolati erőszakkal összefüggő távoltartás, valamint a közlekedésbiztonság szabályozásának hiányosságaira. A belügyminiszter szerint a jogszabályoknak hatékonyabban kell szolgálniuk a megelőzést, és megfelelő visszatartó erőt kell jelenteniük azokkal szemben, akik mások életét vagy testi épségét veszélyeztetik.

Pósfai Gábor szerint hosszabb ideig is elrendelhetővé kellene tenni a bírósági távoltartást (Fotó: Facebook/Pósfai Gábor)

Pósfai Gábor hosszabb távoltartást sürget

Pósfai Gábor szerint jogos társadalmi elvárás, hogy a rendőrök nagyobb intézkedési jogosultságokkal rendelkezzenek, és a jelenlegi jogi keretek között is lehetőség legyen szigorúbb büntetések kiszabására.

A belügyminiszter elmondta:

a kapcsolati erőszak visszaszorítása és a közlekedésbiztonság javítása érdekében a Belügyminisztérium saját javaslatokat dolgozott ki, amelyekről egyeztetéseket kezdeményeznek a szabályozásért felelős tárcákkal.

A javaslatok között kiemelt helyen szerepel a távoltartás rendszerének megerősítése és kiterjesztése. Pósfai Gábor szerint indokolt, hogy

a jelenlegi rövid időtartamú védelem helyett a bírósági távoltartás hosszabb időre is elrendelhető legyen.

A belügyminiszter emellett korábbi hatósági beavatkozást tart szükségesnek azokban az esetekben, amikor az áldozat biztonságát veszélyeztető magatartás jelei már megjelennek. A cél, hogy a hatóságoknak ne csak akkor legyen lehetőségük fellépni, amikor a helyzet már súlyosbodott.

A közlekedésbiztonság szabályain is változtatnának

Pósfai Gábor a közlekedésbiztonsággal kapcsolatos tervezett változtatásokról is beszélt. Mint mondta, a kormány.hu-n elérhető társadalmi párbeszédben több olyan témakör is szerepel, amely közlekedésrendészeti szempontból is fontos lehet.

A miniszter arra kérte az embereket, hogy mondják el véleményüket az esetleges változtatásokról. A kérdőív lezárását követően a közlekedési és a belügyi tárca közösen egyeztet majd a végleges szabályozásról.

Pósfai Gábor szerint a cél nem csupán a jogsértések számának csökkentése, hanem az is, hogy Magyarországon mindenki biztonságosabb körülmények között élhessen.