Rákay Philip visszautasítja, miszerint bármi köze lenne a Most vagy soha! című film vizsgálatához

A Most vagy soha! filmmel kapcsolatos gyártási produceri feladatokat nem ő látta el, az ezért felelős cégben pedig semmilyen szerepet nem töltött be – közölte Rákay Philip a film miatt indított NAV-os vizsgálattal kapcsolatban a HVG-vel. A producer kijelentette: „A leghatározottabban visszautasítok ezért minden olyan állítást vagy sugalmazást, amely személyes felelősséget tulajdonít nekem a vizsgált állami támogatás felhasználásával kapcsolatban”.

Rákay Philip jelezte, hogy nincs köze a Most vagy soha! című film vizsgálatához Fotó: Polyák Attila

Rákay Philip a lappal azt is közölte, hogy ő is a sajtóból értesült arról, hogy az adóhivatal vizsgálja a film költségvetését, erről ő korábban semmilyen tájékoztatást nem kapott, így az eljárás céljáról, tárgyáról, illetve annak lehetséges érintettjeiről sem akar találgatásokba bocsátkozni. Jelezte: ő a kreatív producere volt a filmnek, a gyártási feladatokhoz nem volt köze, azt a Pilvax Film Korlátolt Felelősségű Társaság pályázta meg, amely cégben ő semmilyen szerepet nem töltött be. Ennek következtében az állami támogatás felhasználásáról született döntésekben sem vehetett részt.

„A különböző sajtóorgánumok által is ismertetett NAV-tájékoztatás a filmre nyújtott állami támogatás felhasználásával kapcsolatban elrendelt nyomozásról szól. Tény, hogy az állami támogatást a támogatott társaság kapta meg; a támogatás felhasználásának, elszámolásának mikéntjéről támogatott társaság tagjai, vezető tisztségviselői hozhattak döntést – jelezte. Majd hangsúlyozta:

a NAV hivatalos közlése még csak utalást sem tartalmazott arra vonatkozóan, hogy az eljárás az én személyes magatartásom miatt indult volna, vagy azt, hogy bármely döntésemmel a támogatás felhasználását befolyásoltam volna; a sajtóban megjelent cikkek alaptalanul sugallják ennek ellenkezőjét.

A producer azt is közölte, hogy a film 2021-es előkészítése óta folyamatosan vizsgálták, többek között a NAV is a film költségvetését, szerződéseit és kifizetéseit, de mindent rendben találtak.