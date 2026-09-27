Rétvári Bence: Lannert Judit férje több mint 50 milliót keresett kekva-vagyonellenőrként

A KDNP frakcióvezetője közösségi oldalán felhívta rá a figyelmet, hogy habár Magyar Péter miniszterelnök folyamatosan szidja az egyetemi kekvák rendszerét, egyik miniszterének a férje azonban milliókat kaszált a Debreceni Egyetemet fenntartó alapítvány vagyonellenőreként. Rétvári Bence egyúttal jelezte, hogy ezzel a miniszter a Tisza szavazóinak a támogatását is elveszítheti.

Rétvári Bence közösségi oldalán osztotta meg, mennyit is keresett Lannert Judit férje a Debreceni Egyetemet fenntartó kekva vagyonellenőreként

Fotó: Facebook/Lannert Judit

Lannert Judit férje a Debreceni Egyetemet fenntartó közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány (kekva), a Gróf Tisza István Egyetemért Alapítvány vagyonellenőreként 57 082 800 forint juttatásban részesült. A vagyonellenőr az egyik legfontosabb tisztség a kekvákban, ő felel a szabályos működésért és a vagyongazdálkodásért

– írta bejegyzésében Rétvári.

A frakcióvezető kiemelte, hogy Magyar Péter folyamatosan támadta az egyetemi kekvák rendszerét, azonban úgy fest vannak akiknek mindent szabad. „A parlamentben is azt mondta, hogy a kekvák vezetői »szétlopták« az egyetemeket. Akkor most ez hogy van a Lannert család esetében? Logikailag két lehetőség van: vagy a Lannert család is »szétlopta« a Debreceni Egyetemet, vagy az egész kekva-ellenes hergelés csak egy üres lufi, egy kreált téma a Fidesz-KDNP elleni uszításra”.

Rétvári szerint a történtek azért különösen aggasztóak, mert Lannert Judit az, akit megbíztak az egyetemi kekvák átvizsgálásával, így lényegében most az a furcsa helyzet állt elő, hogy a miniszternek saját férjét, és saját családjának az anyagi helyzetét kéne átvilágítania. Ez azonban csak rosszul és még rosszabbul tud végződni Lannert Judit számára.

A KDNP frakcióvezetője szerint ugyanis a miniszter feltehetően ezzel a Tisza szavazóinak a támogatását is elveszítheti. Rétvári szerint Lannert Judit eljátszotta „a nemzeti oldal bizalmát, amikor középosztályellenes, egyházellenes oktatási rendszert vázolt, ráadásul a nemzeti értékeket globális (gender) értékekre akarja cserélni”. Emellett a miniszter „eljátszotta a pedagógusok bizalmát, amikor lenézően és sértően beszélt róluk”.

Lannert Judit eljátszotta több millió ember bizalmát, amikor a nemzeti válogatottért drukkolókon gúnyolódott. És most elpárologhat Lannert Judit felé a Tiszások bizalma is, mert lebukott, hogy a Tisza által folyamatosan és élesen támadott kekvarendszerben aktívan részt vettek, és a férje több mint 50 millió forintot keresett benne. Egy biztos: átver a Tisza. Amit szabad Lannertéknek, nem szabad azt mindenkinek!

– zárta bejegyzését Rétvári.