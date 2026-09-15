Rétvári Bence az Origónak: Magyar Péternek a legnagyobb ellenfele Magyar Péter

Szokatlan jelenetekkel indult az Országgyűlés hétfői ülése: Magyar Péter miniszterelnök felszólalás közben iratokat vitt Rétvári Bence asztalához, majd egy plüss tévémacival nyomta meg a szavazógombot. A KDNP frakcióvezetője szerint a kormányfő viselkedése azt mutatja, hogy nem képes uralkodni magán, különösen akkor, amikor saját korábbi kijelentéseivel szembesítik. Rétvári Bencét a parlamenti incidens mellett a 480 forintos benzin ígéretéről, a rendőri béremelés elmaradásáról, az oktatáspolitikai vitákról, az új vagyonvisszaszerzési hivatalról, valamint a kereszténydemokraták jövőjéről is kérdeztük.

Rétvári Bence úgy látja, a Tisza-kormány becsapta a választókat (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Rétvári Bence: A Dunát lehetne rekeszteni a be nem tartott ígéretekkel

– A Parlamentben szürreális jelenet zajlott le: Magyar Péter felpattant, és odament önhöz. Mi történt pontosan?

– Magyar Péter nem tudott uralkodni magán. Hiába szólt rá a házelnök, odajött hozzám, és lecsapott egy iratot az asztalomra. Pár perccel később, miközben beszéltem, ugyanezt megtette egy másik dokumentummal is. Közben egy plüss tévémacival nyomta meg a szavazógombot. Nem lehet komolyan venni azt az embert, aki ennyire képtelen az önuralomra.

Egy nemzetközi tárgyaláson sem vennének komolyan egy olyan politikust, aki föláll, ordít, gyűlölködik, majd teljesen nevetségesen kezd viselkedni.

Egy munkahelyen, egy iskolában vagy egy rendelőben sem lehet így viselkedni, a miniszterelnök mégis ezt teszi a parlamentben. Az önuralomnak és a miniszterelnöki tisztség méltóságának a minimuma sincs meg benne.

– Milyen dokumentumokat adott át önnek?

– Olyan iratokat, amelyek napok óta elérhetők az interneten, bárki letöltheti és kinyomtathatja őket. Semmilyen újdonság nem volt bennük.

Én nem Magyar Péter irathordozója vagyok.

Ha egy papírt nem akar visszavinni az irodájába, ne az én asztalomon pakolja le.

– A parlamenti vita egyik központi témája a benzinár volt. Mit gondol arról, hogy Magyar Péter most tagadja korábbi ígéretét, amely az interneten is visszakereshető?

– Nem tudom, hogyan képzeli, hogy az emberek nem emlékeznek a 480 forintos benzin ígéretére. A kampányban nem arról beszélt, hogy magas üzemanyagár esetén minden ötödik autós kap majd 5000 forintot, miközben a benzinesek, a családosok és a kkv-k nem kapnak semmit. Adócsökkentést és 480 forintos benzinárat követelt, most pedig azt állítja, hogy ez technikailag kivitelezhetetlen.

Ha az Orbán-kormány meg tudta valósítani a védett árat, a Tisza Párt is meg tudná. Magyar Péter korábban azt állította, hogy az Orbán-kormány idején mindent elloptak, miközben most százmilliárdok visszaszerzéséről beszélnek. Akkor hogyan lehet, hogy a Tisza-kormánynak még sincs pénze?

Pontosan az ellenkezőjét teszi annak, amit néhány hónappal ezelőtt mondott, és azt várja az emberektől, hogy ezt elhiggyék neki. A múltat megpróbálhatja kiradírozni, de az internet nem felejt. Most pénzügyi, jogi és gazdasági érvekkel magyarázza, miért nem lehet megvalósítani azt, amit ellenzékben még ő követelt a kormánytól.