Rétvári Bence az Origónak: Magyar Péternek a legnagyobb ellenfele Magyar Péter

Szokatlan jelenetekkel indult az Országgyűlés hétfői ülése: Magyar Péter miniszterelnök felszólalás közben iratokat vitt Rétvári Bence asztalához, majd egy plüss tévémacival nyomta meg a szavazógombot. A KDNP frakcióvezetője szerint a kormányfő viselkedése azt mutatja, hogy nem képes uralkodni magán, különösen akkor, amikor saját korábbi kijelentéseivel szembesítik. Rétvári Bencét a parlamenti incidens mellett a 480 forintos benzin ígéretéről, a rendőri béremelés elmaradásáról, az oktatáspolitikai vitákról, az új vagyonvisszaszerzési hivatalról, valamint a kereszténydemokraták jövőjéről is kérdeztük.
Rétvári Bence: A Dunát lehetne rekeszteni a be nem tartott ígéretekkel
– A Parlamentben szürreális jelenet zajlott le: Magyar Péter felpattant, és odament önhöz. Mi történt pontosan?
– Magyar Péter nem tudott uralkodni magán. Hiába szólt rá a házelnök, odajött hozzám, és lecsapott egy iratot az asztalomra. Pár perccel később, miközben beszéltem, ugyanezt megtette egy másik dokumentummal is. Közben egy plüss tévémacival nyomta meg a szavazógombot. Nem lehet komolyan venni azt az embert, aki ennyire képtelen az önuralomra.
Egy nemzetközi tárgyaláson sem vennének komolyan egy olyan politikust, aki föláll, ordít, gyűlölködik, majd teljesen nevetségesen kezd viselkedni.
Egy munkahelyen, egy iskolában vagy egy rendelőben sem lehet így viselkedni, a miniszterelnök mégis ezt teszi a parlamentben. Az önuralomnak és a miniszterelnöki tisztség méltóságának a minimuma sincs meg benne.
– Milyen dokumentumokat adott át önnek?
– Olyan iratokat, amelyek napok óta elérhetők az interneten, bárki letöltheti és kinyomtathatja őket. Semmilyen újdonság nem volt bennük.
Én nem Magyar Péter irathordozója vagyok.
Ha egy papírt nem akar visszavinni az irodájába, ne az én asztalomon pakolja le.
– A parlamenti vita egyik központi témája a benzinár volt. Mit gondol arról, hogy Magyar Péter most tagadja korábbi ígéretét, amely az interneten is visszakereshető?
– Nem tudom, hogyan képzeli, hogy az emberek nem emlékeznek a 480 forintos benzin ígéretére. A kampányban nem arról beszélt, hogy magas üzemanyagár esetén minden ötödik autós kap majd 5000 forintot, miközben a benzinesek, a családosok és a kkv-k nem kapnak semmit. Adócsökkentést és 480 forintos benzinárat követelt, most pedig azt állítja, hogy ez technikailag kivitelezhetetlen.
Ha az Orbán-kormány meg tudta valósítani a védett árat, a Tisza Párt is meg tudná. Magyar Péter korábban azt állította, hogy az Orbán-kormány idején mindent elloptak, miközben most százmilliárdok visszaszerzéséről beszélnek. Akkor hogyan lehet, hogy a Tisza-kormánynak még sincs pénze?
Pontosan az ellenkezőjét teszi annak, amit néhány hónappal ezelőtt mondott, és azt várja az emberektől, hogy ezt elhiggyék neki. A múltat megpróbálhatja kiradírozni, de az internet nem felejt. Most pénzügyi, jogi és gazdasági érvekkel magyarázza, miért nem lehet megvalósítani azt, amit ellenzékben még ő követelt a kormánytól.
– A Tisza Párt több mint ezer választási ígéretet tett. Melyik megszegését tartja a legsúlyosabbnak?
– Nehéz egyet kiválasztani, mert a csillagokat is leígérték az égről. Magyar Péter havi 100 ezer forintot ígért minden devizahitelesnek, de ebből senki nem látott egy fillért sem. A családi pótlék azonnali megduplázását is megígérte, de abból sem lett semmi. A rendőri béremelés számait augusztus végére ígérték, ehhez képest most arról beszélnek, hogy 2027-ben kezdenek majd gondolkodni róla. A szociális dolgozóknak például azonnali, 25 százalékos béremelést ígértek.
Dunát lehetne rekeszteni a be nem tartott ígéretekkel. Szinte nincs olyan társadalmi csoport, amelynek ne ígértek volna valami óriásit.
Úgy tűnik, eleve nem gondolták komolyan, hogy ezeket teljesíteni fogják. Mindenkinek alacsonyabb költségeket és radikálisan magasabb jövedelmet ígértek, kormányon pedig megpróbálják letagadni a korábbi mondataikat. A miniszterek és az államtitkárok most azzal védekeznek, hogy Magyar Péter kijelentései nem szerepeltek a nyomtatott programban. De attól még elhangzottak.
Magyar Péternek a legnagyobb ellenfele Magyar Péter. Akkor lesz igazán dühös a parlamentben, amikor felolvassuk a saját korábbi szavait. Rettenetesen zavarja, ha szembesítjük az ígéreteivel: ilyenkor elveszti az önkontrollt, tombol és hisztizik.
– Béremelés helyett születésnapi szabadnapot kaptak a rendőrök. Milyen reakciókat tapasztal az állományban?
– Kétféle reakció volt: egyesek kinevették, mások felháborodtak rajta. Radikális béremelést és augusztus végére konkrét számokat ígértek nekik, ehhez képest kaptak egy születésnapi szabadnapot. Ebből is látszik, hogy a Tisza Párt nagyokat mondott, de az ígéretei mögött nem volt fedezet. A rendőrszakszervezet szerint a választás után az állomány egy része még bízott az új kormányban. Sok rendőr szavazott a Tiszára, mert elhitte a gyors béremelés ígéretét, mára azonban sokan csalódtak.
Ha rövid időn belül nem lesz érezhető emelés, a szakszervezet többféle akciót helyezett kilátásba: a felmondások tömeges letétbe helyezését és a betegszabadság koordinált kivételét.
A rendőrök nem sztrájkolhatnak, hiszen a közrendet fenn kell tartani, ezért keresnek alternatív nyomásgyakorlási eszközöket. Más országokban is előfordult már, hogy a tömeges betegállomány megbénította a rendőrség működését.
– Lannert Juditnak több vitatott kijelentése és intézkedése volt. Mikor jutott arra, hogy nincs helye az oktatás élén?
– Sok elfogadhatatlan kijelentése volt. Azt mondta, hogy a magyar pedagógusok nem képesek önállóan gondolkodni, az igazgatóknak pedig nincs megfelelő szakmai felkészültségük és vezetői kompetenciájuk. Beszélt a kis létszámú iskolák bezárásáról, az iskolaigazgatókat pedig kápókhoz hasonlította.
Oktatási miniszterként az lenne a feladata, hogy növelje a pedagógusok társadalmi megbecsültségét, ehelyett senki nem ártott annyit annak, mint ő.
Egy hétig nem jelent meg a parlamentben, majd közölte, hogy minden korábbi, tudósként tett kijelentését fenntartja. Egyetlen állítását sem vonta vissza. Ezért nem méltó arra, hogy oktatási miniszter legyen, és távoznia kellene.
– Orbán Viktor az ÁVH-hoz hasonlította a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt. Kik lehetnek a szervezet valódi célpontjai?
– Már a hivatal felállítása is felháborító. Európa civilizált részén nem így küzdenek a korrupció ellen, hanem több forrást és jobb eszközöket adnak a rendőrségnek, az adóhivatalnak, a vámosoknak és az ügyészségnek.
A Tisza-kormány ehelyett a román modellt választotta, amelyet sok erdélyi magyar politikus politikai tisztogatásként és a gazdasági szerkezet átalakításának eszközeként tapasztalt meg.
Egy ilyen hivatallal ki lehet szorítani a magyar cégeket, és helyet lehet csinálni a külföldieknek. A szervezet fél évre átveheti egy vállalat irányítását, és ennyi idő alatt tartósan átrendeződhet a piac. Ez a megfélemlítés és a fenyegetés eszköze.
A hivatal vezetője ötmillió forintos fizetést kap, több mint kétszer annyit, mint az országos rendőrfőkapitány. Megalázó, hogy a rendőrség vezetője feleannyit sem ér, mint a politikai rendőrség vezetője.
Unger Anna korábbi mondataiból is látszik a politikai elfogultsága. Az őszödi beszéd kiszivárgása után, sőt még akkor is védte Gyurcsány Ferencet, amikor már Bajnai Gordon váltotta a kormányfői székben. A Fidesz–KDNP politikusairól pedig azt mondta, hogy nem méltók a társadalom megbecsülésére. Tőle nem várható objektív eljárás.
A kiemelt bérezés, a korlátlan jogosítványok és a bírói kontroll hiánya szerintünk mind azt szolgálja, hogy politikai utasításra lehessen ellehetetleníteni és meghurcolni a Fidesz–KDNP politikusait, valamint visszaszorítani a magyar cégeket.
Az elmúlt hetekben már láttuk, hogy magyar vállalkozásokat szorítottak ki közbeszerzésekből és pályázati támogatásokból, miközben osztrák, német és holland cégek nyertek új lehetőségeket. Vissza akarják hozni a gyarmatosított, 2010 előtti világot.
– A Tisza Párt módosítaná az örökbefogadás szabályait, megnyitva az utat az azonos nemű párok előtt. A Fidesz–KDNP tervez fellépést ez ellen?
– Számunkra a gyermek érdeke az első. A gyermeknek az a legjobb, ha egy anya és egy apa neveli. Ha a vér szerinti szülei nem tudnak róla gondoskodni, akkor az a legjobb, ha egy örökbefogadó anya és apa biztosít számára stabil családi hátteret.
Magyarországon és egész Európában nő a meddő házaspárok száma. Sokan évekig próbálkoznak természetes úton vagy mesterséges megtermékenyítéssel, majd az örökbefogadás mellett döntenek. A Tisza Párt ezeknek a házaspároknak szűkítené a lehetőségeit azzal, hogy azonos nemű párok előtt is megnyitná az örökbefogadást.
Ez szerintünk a genderideológia, az LMBTQ-követelések és a brüsszeli elvárások következménye.
Magyarországgal szemben korábban is azt szabták az uniós források feltételéül, hogy ilyen elvárásokat építsünk be a jogszabályainkba, ezt azonban nem voltunk hajlandók megtenni.
A gyermek érdeke fontosabb. A Tisza Párt most annak az ideológiai gyarmatosításnak válik a részévé, amelyről Ferenc pápa is beszélt.
– A választási vereséggel a KDNP is új helyzetbe került. Új arculatra van szüksége, vagy továbbra is a Fidesz–KDNP egysége a fontosabb?
– A legfontosabb, hogy az egész jobboldal minél hamarabb magára találjon, és bemutassa az embereknek, hogy a Tisza Párt becsapta őket. Mindenkinek mindent megígértek, a vállalásaik többségét mégis elfelejtenék vagy letagadnák.
A kereszténydemokraták feladata ebben a széles politikai családban az, hogy megszólítsák azokat, akik templomba járnak, és akiknek fontos a kereszténység.
Be kell mutatnunk nekik, hogy a szívhangrendelet megtámadása, az abortusztabletta bevezetésének terve, valamint az azonos nemű párok örökbefogadási lehetőségének bővítése szembemegy az egyház tanításával és a keresztény értékrenddel.
A Tisza Párt egy régi baloldali, balliberális logika szerint a 2010 előtti világot hozza vissza.
Nekünk azt kell világossá tennünk, hogy ha valaki valóban fontosnak tartja a keresztény értékeket, azt csak a jobboldal, csak a Fidesz–KDNP tudja képviselni.