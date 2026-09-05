Egy nap alatt több mint tízezer aláírást gyűjtött a KDNP Lannert Judit kijelentései miatt

Lannert Judit a Klubrádiónak adott, 2023-ban készült interjújában úgy fogalmazott: „probléma, hogy most tényleg pedagógusnak az megy, akinek ez a fajta oktatás, ami most van, testhez álló, és ezek valóban nem az önállóan gondolkodó, innovatív emberek”. Azt is mondta, hogy „azért olyan alacsonyak a tanárbérek, mert nagyon sok tantárgy van és nagyon sok kicsi iskola, és itt most a városi gimnáziumokra is gondolok, mert azok is sokkal kisebbek, mint az európai átlag". Úgy fogalmazott: „meg kell szüntetni a pazarló dolgokat, a sok tantárgyat, a sok kisiskolát”; „én az összes igazgatót leváltanám”. Rétvári Bence mellékelte azt a felvételt is, amelyen az oktatási miniszter júniusban a parlamentben a teljesítményértékelési rendszer megszüntetéséről szóló javaslat vitájában úgy fogalmazott: a mostani intézményvezetők erre nincsenek felkészülve, nincs meg hozzá az autonómiájuk, a szakmai felkészültségük és vezetői képességük.

Rétvári Bence élesen bírálta Lannert Judit pedagógusbéremeléssel kapcsolatos nyilatkozatait

Fotó: Facebook/Rétvári Bence