Az utcára vonulnak jövő héten a benzinkutasok és rezsikárosultak is

A Hallassuk a Hangunkat Szövetségesei (HHSZ), valamint az MVM és egyéb rezsikárosultak képviselőinek szervezésében október 2-án 10 órára demonstrációt hirdettek a Gazdasági és Energetikai Minisztériumhoz. A rezsikárosultak nemcsak választ várnak a felvetett problémákra, hanem saját törvénymódosítási javaslatot is átadnának Kapitány István miniszternek, amennyiben meghívásukra részt vesz a demonstráción.

A rezsikárosultak október 2-án demonstrációval és törvénymódosítási javaslattal érkeznek a Gazdasági és Energetikai Minisztériumhoz (Fotó: Havran Zoltán)

A rezsikárosultak átlátható számlákat és konkrét válaszokat követelnek

A szervezők szerint a demonstráció középpontjában a fogyasztók által jelzett

túlszámlázások, az okosmérőkkel kapcsolatos kifogások, a napelemes háztartások helyzete és a rendszerhasználati díjak állnak.

A HHSZ kommunikációs igazgatója, Lengyel Attila az Origo megkeresésére arról beszélt, hogy elsősorban az átláthatóságot és a fogyasztók megfelelő tájékoztatását szeretnék elérni. A szervezők szerint problémát jelent az is, hogy a napelemes háztartások egy része nem tud szabadon visszatáplálni a hálózatba.

Törvénymódosítást is átadnak Kapitány Istvánnak

A demonstráció egyik legfontosabb eleme a HHSZ által kidolgozott törvénymódosítási javaslat. Ezt a szervezők nyilvánosan szeretnék átadni Kapitány István gazdasági és energetikai miniszternek, akit hivatalosan is meghívtak az eseményre. Lengyel Attila szerint egyelőre várják a miniszter válaszát arról, hogy részt vesz-e a demonstráción.

A javaslatban többek között a kedvezményes lakossági fogyasztási korlát felülvizsgálatát és eltörlését, a rendszerhasználati díjak csökkentését, valamint a napelemes háztartások számára kiszámíthatóbb visszatáplálási lehetőséget szorgalmaznak.

A HHSZ emellett az okosmérők országos, független bevizsgálását és a mérési adatok ellenőrizhetőségét is követeli. A szervezők szerint a fogyasztóknak pontosan tudniuk kell, milyen adatok alapján és milyen tételekből áll össze az energiaszámlájuk. Lengyel Attila szerint azt is szeretnék látni, hogy a rendszerhasználati díjakból, az uniós támogatásokból és a hálózatfejlesztésekre fordított összegekből pontosan mire jut pénz, illetve ezek a beruházások miként jelennek meg a fogyasztók terheiben.