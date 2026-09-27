Az utcára vonulnak jövő héten a benzinkutasok és rezsikárosultak is

A Hallassuk a Hangunkat Szövetségesei (HHSZ), valamint az MVM és egyéb rezsikárosultak képviselőinek szervezésében október 2-án 10 órára demonstrációt hirdettek a Gazdasági és Energetikai Minisztériumhoz. A rezsikárosultak nemcsak választ várnak a felvetett problémákra, hanem saját törvénymódosítási javaslatot is átadnának Kapitány István miniszternek, amennyiben meghívásukra részt vesz a demonstráción.
A rezsikárosultak átlátható számlákat és konkrét válaszokat követelnek
A szervezők szerint a demonstráció középpontjában a fogyasztók által jelzett
túlszámlázások, az okosmérőkkel kapcsolatos kifogások, a napelemes háztartások helyzete és a rendszerhasználati díjak állnak.
A HHSZ kommunikációs igazgatója, Lengyel Attila az Origo megkeresésére arról beszélt, hogy elsősorban az átláthatóságot és a fogyasztók megfelelő tájékoztatását szeretnék elérni. A szervezők szerint problémát jelent az is, hogy a napelemes háztartások egy része nem tud szabadon visszatáplálni a hálózatba.
Törvénymódosítást is átadnak Kapitány Istvánnak
A demonstráció egyik legfontosabb eleme a HHSZ által kidolgozott törvénymódosítási javaslat. Ezt a szervezők nyilvánosan szeretnék átadni Kapitány István gazdasági és energetikai miniszternek, akit hivatalosan is meghívtak az eseményre. Lengyel Attila szerint egyelőre várják a miniszter válaszát arról, hogy részt vesz-e a demonstráción.
A javaslatban többek között a kedvezményes lakossági fogyasztási korlát felülvizsgálatát és eltörlését, a rendszerhasználati díjak csökkentését, valamint a napelemes háztartások számára kiszámíthatóbb visszatáplálási lehetőséget szorgalmaznak.
A HHSZ emellett az okosmérők országos, független bevizsgálását és a mérési adatok ellenőrizhetőségét is követeli. A szervezők szerint a fogyasztóknak pontosan tudniuk kell, milyen adatok alapján és milyen tételekből áll össze az energiaszámlájuk. Lengyel Attila szerint azt is szeretnék látni, hogy a rendszerhasználati díjakból, az uniós támogatásokból és a hálózatfejlesztésekre fordított összegekből pontosan mire jut pénz, illetve ezek a beruházások miként jelennek meg a fogyasztók terheiben.
A rendszerhasználati díjakról is válaszokat várnak
A demonstrálók kérdései között szerepel, hogy
milyen szakmai és gazdasági számítások alapján állapították meg a lakossági fogyasztási korlátokat, valamint milyen adatok alapján határozzák meg a rendszerhasználati díjakat.
A szervezők arra is választ várnak, hogy pontosan milyen adatokat gyűjtenek az okosmérők a fogyasztásról, ki ellenőrzi ezeket az adatokat, és mennyibe kerül az országos okosmérőprogram. Az sem egyértelmű, hogy az okosmérők bevezetése milyen konkrét megtakarítást vagy előnyt jelent a fogyasztóknak.
A HHSZ szerint a hálózatfejlesztésekkel kapcsolatban is átlátható elszámolásra van szükség. A szervezők azt szeretnék megtudni, mekkora összeget fordítanak ezekre a beruházásokra, milyen forrásból finanszírozzák őket, és abból mekkora rész származik uniós támogatásból.
A családok fizetőképességét helyeznék középpontba
A demonstráció szervezői olyan energiapolitikát szeretnének, amely a magyar családok fizetőképességét, biztonságát és kiszámítható energiaellátását helyezi középpontba. Lengyel Attila szerint azért is fontosnak tartják a változtatásokat, mert egy jelentősen megemelkedő energiaszámla sok család számára már a fizetőképesség határát jelentheti. A szervezet kommunikációs igazgatója szerint a bizonyíthatóan kárt szenvedett fogyasztók számára gyors és megfelelő kártalanítást is biztosítani kellene.
A HHSZ szerint ezért nem elegendő csupán a problémák felsorolása. A demonstrációval azt szeretnék elérni, hogy a felvetéseik jogszabályi szinten is konkrét megoldásokká váljanak.
A családoknak joguk van tudni, hogy a számlájukon szereplő összegek miből állnak, milyen rendszerhasználati díjakat fizetnek, és mire fordítják az általuk befizetett pénzt”
– foglalta össze Lengyel Attila a demonstráció lényegét.
Az eseményen felszólal
- Máténé Szöllősi Andrea, a HHSZ elnöke,
- Rácz Gyula és Catricicau Róbert alelnökök,
- Lengyel Attila kommunikációs igazgató, valamint az MVM és egyéb rezsikárosultak képviseletének részéről
- Flaschner Viktória és
- Tóth Zoltán
Október 2-án 10 órakor tehát nemcsak kérdésekkel, hanem saját törvénymódosítási javaslattal is a minisztérium elé vonulnak. A szervezők abban bíznak, hogy Kapitány István miniszter személyesen is átveszi a dokumentumot, és érdemben reagál a fogyasztók felvetéseire.
A rezsikárosultak tiltakozása mellett más területen is megjelenik az elégedetlenség: a Független Benzinkutak Szövetsége szeptember 28. és október 1. között négy napos fórumot tart a budapesti Kossuth téren. Az FBSZ a független benzinkutak és a magyar kisvállalkozások helyzetéről, valamint az üzemanyagpiac problémáiról szeretne párbeszédet folytatni a kormány képviselőivel és a lakossággal, mivel a szervezet szerint az elmúlt időszak szabályozása egyre nehezebb helyzetbe hozta a független üzemanyag-szolgáltatókat.