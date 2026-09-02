Interjút adott Ruff Bálint, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Telexnek. Az azonos nemű párok házasságáról azt mondta: „Én a jogegyenlőségben hiszek”, és szerinte egy árvaházban sínylődő gyerek sokkal jobb helyen van egy szerető meleg párnál, mint egy állami intézményben. Ruff a Századvégnek kifizetett állami pénzekről is beszélt. Mint mondta, már aláírta, és napokon belül nagyjából 100 titkos, úgynevezett háromezres határozatot hoznak nyilvánosságra. Ezek között olyan döntések is vannak, amelyek eldugott Századvég-tanulmányokról szólnak. Szerinte az elmúlt években 20-30 milliárd forintot költöttek a cégre, ezért az ügyben feljelentést tesznek.

Ruff Bálint, Miniszterelnökséget vezető miniszter. Fotó: Ladóczki Balázs / Mediaworks

Lázár János korábbi utazásairól kijelentette:

Tudom, hogy hol volt Lázár János, tudom, hogy mit csinált Lázár János, sejtem, hogy miért titkolta, és ezt már nyilvánosságra is fogjuk hozni.

Azt is elmondta, hogy „leszédült az asztalról”, amikor meglátta, milyen volumenű szerződéseket kötöttek különböző cégekkel Navracsics Tibor minisztériumában.

Ruff szerint néhány héten belül nyilvános közbeszerzést írnak ki, és annak eredményétől kezdve „minden kutatás, amit a magyar állam rendel, az nyilvános lesz”. Az adórendszerrel kapcsolatban közölte, hogy lesz vagyonadó, amely a gyakorlatban az egymilliárd forint feletti jövedelmek adóztatását jelenti, rendezik a nyugdíjakat, és újragondolják a katát. Szeptemberben olyan törvényt is elfogadnának, amely meghatározza az Alaptörvény leváltásának folyamatát. Az új alkotmányt népszavazással szentesítenék, az alkotmányozásba pedig az ellenzéket is bevonnák.

Ruff Bálint: Teljesen nyilvánossá kell tenni az ügynökaktákat

A miniszter hétfőn a Védelmi Igazgatási Hivatal és a Nemzeti Információs Központ irányítását is átvette. Azt mondta, ezek koordinálják a titkosszolgálatok működését, de a szolgálatok vezetése nem nála van.

Az ügynökaktákról azt mondta, 1990 óta egyik kormánynak sem volt meg a politikai bátorsága ahhoz, hogy teljesen megismerhetővé tegye az iratokat. A Tisza győzelme után a Miniszterelnökség, az Igazságügyi Minisztérium és a Belügyminisztérium kapta feladatul a dokumentumok feltárását. Ruff teljes nyilvánosságot javasolt: minden iratot át kell adni az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának, a szolgálatoknak pedig azt is meg kell indokolniuk, ha egy dokumentumot nem adnak át.

A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról azt mondta, azért hozták létre, hogy feltárja az elmúlt 16 évet, és garantálja, hogy hasonló többé ne történhessen. Szerinte a hivatal vezetőinek kiválasztása átlátható volt.