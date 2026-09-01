Ruff Bálint lett a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányítója

A szeptember sok változást hozott, de nem csak a vényköteles gyógyszerek ára, vagy a kézzel írt nyugtákra vonatkozó szabályok változtak meg. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) élére kinevezett Unger Anna is új szerepkörrel és feladatokkal kell szembenéznie. A hétfőn megjelent Magyar Közlönyben több miniszternek is új feladatokat és területeket jelöltek ki. Ruff Bálint kapta a legnagyobb feladatot.

Ruff Bálint veszi át a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat Fotó: Ladóczki Balázs / Mediaworks

A közlöny szerint Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter, Bóna Szabolcs agrárminiszter és Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter feladatköre is új területekkel bővült. A legnagyobb változás, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter lett a Védelmi Igazgatási Hivatal és a Nemzeti Információs Központ irányítója,

ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy Ruff Bálint fogja irányítani a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat.

Azonban nem kerül hozzá minden szolgálat, az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat továbbra is a Belügyminisztériumnál maradnak, míg az Információs Hivatal a Külügyminisztériumnál.

Ezzel nem értek véget a miniszterelnök-helyettest érintő változások: szintén ő felel mostantól a Magyar Közlöny kiadásáért és a jogszabályok kihirdetéséért. Ez a terület eddig az igazságügyi miniszterhez tartozott.

Nemcsak Ruff Bálint kapott új feladatokat

Az agrárminiszter is új feladatokat kapott. Mostantól Bóna Szabolcshoz tartoznak a mezőgazdasági haszonállatok jólétével kapcsolatos hatósági feladatok, amelyeket Gajdos László minisztériumától vesz át. Ő felügyeli mostantól az élelmiszerekkel kapcsolatos fogyasztóvédelmi hatásköröket, ezekért korábban Kapitány István gazdasági miniszter volt felelős. De az agrárminiszter alá sorolták be az eddig Lőrincz Viktória vidékfejlesztési miniszter alá tartozó uniós közös agrárpolitikával kapcsolatos jogköröket is. Ezek mellett mostantól a lósport felügyelete is az ő feladata lesz.

A két miniszter mellett a tudományos és technológiai miniszter is jogkörei is bővültek. Ettől kezdve Tanács Zoltán felel többek között az anyakönyvezés, a lakcímnyilvántartás, valamint a közlekedési előélet nyilvántartásáért. Ezeket a hagyományosan a belügyminiszterhez tartozó területeket Pósfai Gábortól veszi át Tanács Zoltán tárcája, amely logikailag egybevág azzal, hogy az e-közigazgatás már eleve az ő minisztériumához tartozik.