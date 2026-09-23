Feljelentést tesz Ruszin-Szendi Romulusz – azonnal reagált a Fidesz

Ruszin-Szendi Romulusz feljelentést jelentett be a Honvédelmi Minisztériumnál feltárt korábbi ügyek miatt. A Fidesz szerint ugyanakkor Szalay-Bobrovniczky Kristóf beszerzési döntései minden esetben indokoltak, célszerűek és jogszerűek voltak.

Ruszin-Szendi Romulusz feljelentést jelentett be a Honvédelmi Minisztériumnál feltárt korábbi ügyek miatt (A képen a honvédelmi miniszter) Fotó: Hatlaczki Balazs

A Fidesz visszautasította Ruszin-Szendi Romulusz állításait

Ruszin-Szendi közlése szerint a tárcánál végzett vizsgálatok során több tízmilliós magánutakra igénybe vett személyvédő katonák, vadászatbiztosítások, egy luxusautó és egy angol céggel kötött, mintegy 12 milliárd forintos tanácsadói megbízás is előkerült. A feltárt ügyek miatt feljelentést tesz.

Havasi Bertalan, a Fidesz sajtófőnöke az MTI-hez eljuttatott közleményében visszautasította a korábbi honvédelmi miniszterrel szembeni állításokat.

A Fidesz szerint az új katonai egyenruhát a kormányváltás miatt nem vezették be, tanácsadókat pedig minden kormány alkalmaz. A párt arra is reagált, hogy a személyvédelem a jogszabályok alapján a védett személy magánprogramjaira is kiterjed. Havasi Bertalan a luxizással kapcsolatos bírálatra is válaszolt, és Ruszin-Szendi Romulusz korábbi, közpénzből épített villáját hozta fel ellenpéldaként.