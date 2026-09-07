Így tölti Schadl György siófoki villájában a bűnügyi felügyeletét

Schadl György, a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar korrupcióval vádolt volt elnöke 2025 februárja óta siófoki villájában tölti a bűnügyi felügyeletét. A bíróság engedélyezte számára a tartózkodási hely megváltoztatását, emellett meghatározott időpontokban elhagyhatja az ingatlant.

Schadl György (Forrás: képernyőkép/Hír TV)

Elhalasztották a tárgyalást, Schadl György továbbra is Siófokon marad

A Schadl–Völner-per szeptember 3-ra kitűzött tárgyalását a bíróság elhalasztotta, és a hétre tervezett tárgyalási nap sem valósult meg. Schadl György védője, Morvai Attila a Blikknek azt mondta, hogy novemberig várhatóan nem folytatódik az eljárás, új tárgyalási időpontot egyelőre nem tűztek ki.

Ez azt is jelenti, hogy Schadl Györgynek egyelőre nem kellett Budapestre utaznia a tárgyalás miatt. A volt végrehajtói kari elnök 2025 februárja óta a bíróság által kijelölt siófoki vízparti ingatlanban tölti a bűnügyi felügyeletét. A bíróság akkor engedélyezte, hogy a korábbi budai lakása helyett a siófoki ingatlan legyen a kijelölt tartózkodási helye.

Schadl György a szabályokat eddig betartotta

A bűnügyi felügyelet idején Schadl meghatározott időablakokban hagyhatja el az ingatlant, például bevásárlás, orvosi ellátás, a büntetőeljárással kapcsolatos ügyintézés vagy szakmai továbbképzés miatt. A Blikk információi szerint a szabályokat eddig betartotta: a kétnaponta esedékes rendőri ellenőrzéseknél mindig otthon volt, a nyomkövetője sem jelzett problémát, és az engedélyezett időkereteket sem lépte túl.

Schadl György a Schadl–Völner-ügyben továbbra is vádlott, a bírósági eljárás pedig még nem ért véget. A tárgyalássorozat 2026 őszén folytatódna, a perbeszédek előtt további tanúkat és szakértőket hallgatnak meg. Az elsőfokú ítélet legkorábban 2027-ben születhet meg. Schadl tagadja a terhére rótt bűncselekményeket.

A Schadl–Völner-perben Schadl ellen több korrupciós, gazdasági és vagyon elleni bűncselekmény, köztük pénzmosás miatt emeltek vádat. Az ügyészség szerint hét végrehajtójelölttel kötött megállapodást, akiknek kinevezését elősegítette, cserébe pedig az irodáikból származó osztalékból részesedést kért. A vád szerint ebből közel egymilliárd forint jogtalan jövedelemre tett szert.