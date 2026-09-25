Kiderült, kiket hallgatna meg a végrehajtási visszaéléseket vizsgáló bizottság

Az Országgyűlés honlapjára felkerült dokumentum öt vizsgálati témához sorolja a meghallgatni kívánt személyeket – hívta fel a figyelmet a Telex. A Végrehajtási Visszaéléseket Feltáró Vizsgálóbizottság egyes érintetteket személyesen hallgatna meg, másoktól írásos beszámolót vár. A listán egykori miniszterek, államtitkárok és a Schadl-ügy szereplői is megtalálhatók.
Rogán Antalt a Schadl-ügyben kérdeznék
A munkaterv szerint a Schadl-üggyel kapcsolatban szóbeli nyilatkozattételre köteleznék Schadl Györgyöt, a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar volt elnökét, Völner Pál korábbi igazságügyi államtitkárt és Rogán Antalt, az Orbán-kormány egykori Miniszterelnöki Kabinetirodájának vezetőjét.
A bizottság Nagy Ádámot, Rogán korábbi kabinetfőnökét, valamint Rehák Róbert vállalkozót, az ügy egyik vádlottját is személyesen kérdezné. Rogán Barbarától és Schadl-Baranyai Helgától, Rogán, illetve Schadl feleségétől írásbeli nyilatkozatot várnak.
Varga Juditnak a felügyeleti szervekről kellene beszélnie
A bizottság az Igazságügyi Minisztérium és a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága működését is vizsgálja.
Ebben a témában Varga Judit mellett Draskovics Tibort, Navracsics Tibort, Trócsányi Lászlót és Tuzson Bencét is szóbeli nyilatkozattételre köteleznék.
A listán Répássy Róbert egykori államtitkár, valamint Jeney Orsolya és Czepek Gábor volt helyettes államtitkárok neve is szerepel. Dávid Ibolyától és Czine Ágnestől írásbeli beszámolót kérnek. A Tisza Párt kezdeményezésére júniusban létrehozott bizottság elnöke Toroczkai László.
Korábban jelezte, hogy „1994-től vizsgálná a felelősség kérdését”, és Orbán Viktor, valamint Gyurcsány Ferenc meghallgatását is felvetette. Ők a most közzétett listán nem szerepelnek.