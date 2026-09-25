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Schadl György

Kiderült, kiket hallgatna meg a végrehajtási visszaéléseket vizsgáló bizottság

1 órája
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Rogán Antalt és Varga Juditot is meghallgatná a végrehajtási visszaéléseket vizsgáló parlamenti bizottság. A Schadl-ügy az öt vizsgálati téma egyike; a közzétett munkaterv szerint a testület összesen 65 személytől kérne szóbeli vagy írásbeli nyilatkozatot.
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Schadl GyörgynyilatkozattételVölner Pálparlamenti vizsgálóbizottságvisszaélésMagyar Bírósági Végrehajtói KarRogán AntalVarga Judit

Az Országgyűlés honlapjára felkerült dokumentum öt vizsgálati témához sorolja a meghallgatni kívánt személyeket – hívta fel a figyelmet a Telex. A Végrehajtási Visszaéléseket Feltáró Vizsgálóbizottság egyes érintetteket személyesen hallgatna meg, másoktól írásos beszámolót vár. A listán egykori miniszterek, államtitkárok és a Schadl-ügy szereplői is megtalálhatók.

Schadl-ügy
Többek közt Völner Pált is meghallgatja a végrehajtási visszaéléseket vizsgáló bizottság a Schadl-ügyben (Fotó: Mudra László/Origo)

Rogán Antalt a Schadl-ügyben kérdeznék

A munkaterv szerint a Schadl-üggyel kapcsolatban szóbeli nyilatkozattételre köteleznék Schadl Györgyöt, a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar volt elnökét, Völner Pál korábbi igazságügyi államtitkárt és Rogán Antalt, az Orbán-kormány egykori Miniszterelnöki Kabinetirodájának vezetőjét. 

A bizottság Nagy Ádámot, Rogán korábbi kabinetfőnökét, valamint Rehák Róbert vállalkozót, az ügy egyik vádlottját is személyesen kérdezné. Rogán Barbarától és Schadl-Baranyai Helgától, Rogán, illetve Schadl feleségétől írásbeli nyilatkozatot várnak.

Hack Pétert is meghallgatja a végrehajtási visszaéléseket vizsgáló bizottság

Varga Juditnak a felügyeleti szervekről kellene beszélnie

A bizottság az Igazságügyi Minisztérium és a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága működését is vizsgálja. 

Ebben a témában Varga Judit mellett Draskovics Tibort, Navracsics Tibort, Trócsányi Lászlót és Tuzson Bencét is szóbeli nyilatkozattételre köteleznék. 

A listán Répássy Róbert egykori államtitkár, valamint Jeney Orsolya és Czepek Gábor volt helyettes államtitkárok neve is szerepel. Dávid Ibolyától és Czine Ágnestől írásbeli beszámolót kérnek. A Tisza Párt kezdeményezésére júniusban létrehozott bizottság elnöke Toroczkai László.

 Korábban jelezte, hogy „1994-től vizsgálná a felelősség kérdését”, és Orbán Viktor, valamint Gyurcsány Ferenc meghallgatását is felvetette. Ők a most közzétett listán nem szerepelnek.

 

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