Kiderült, kiket hallgatna meg a végrehajtási visszaéléseket vizsgáló bizottság

Az Országgyűlés honlapjára felkerült dokumentum öt vizsgálati témához sorolja a meghallgatni kívánt személyeket – hívta fel a figyelmet a Telex. A Végrehajtási Visszaéléseket Feltáró Vizsgálóbizottság egyes érintetteket személyesen hallgatna meg, másoktól írásos beszámolót vár. A listán egykori miniszterek, államtitkárok és a Schadl-ügy szereplői is megtalálhatók.

Többek közt Völner Pált is meghallgatja a végrehajtási visszaéléseket vizsgáló bizottság a Schadl-ügyben (Fotó: Mudra László/Origo)

Rogán Antalt a Schadl-ügyben kérdeznék

A munkaterv szerint a Schadl-üggyel kapcsolatban szóbeli nyilatkozattételre köteleznék Schadl Györgyöt, a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar volt elnökét, Völner Pál korábbi igazságügyi államtitkárt és Rogán Antalt, az Orbán-kormány egykori Miniszterelnöki Kabinetirodájának vezetőjét.

A bizottság Nagy Ádámot, Rogán korábbi kabinetfőnökét, valamint Rehák Róbert vállalkozót, az ügy egyik vádlottját is személyesen kérdezné. Rogán Barbarától és Schadl-Baranyai Helgától, Rogán, illetve Schadl feleségétől írásbeli nyilatkozatot várnak.