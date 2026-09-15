A Fidesz köszönetet mondott Schmidt Máriának: most ismét az ellenállás évei következnek

Ahogy az Origo is beszámolt róla, Tarr Zoltán, Magyarország társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztere bejelentette a közösségi oldalán: ideiglenesen bezár a Terror Háza Múzeum, emellett az eddigi vezető, Schmidt Mária megbízása is megszűnik. Fidesz közleményben mondott köszönetet Schmidt Máriának, a Terror Háza Múzeum főigazgatójaként végzett, negyedszázados munkájáért. A Havasi Bertalan, a párt kommunikációs igazgatója által jegyzett közleményben kiemelték a múzeum emlékezetpolitikai szerepét is.

Schmidt Mária, a Terror Háza Múzeum volt főigazgatója Fotó: Csudai Sándor - Origo

A közlemény szerint 2002 és 2026 között több mint nyolcmillió magyar és külföldi látogató kereste fel a Terror Háza Múzeumot.

A Fidesz úgy fogalmazott, büszkék és hálásak azért a munkáért, amelynek vezérgondolata, hogy „a szabadságért hozott áldozat soha nem hiábavaló”.

Fontos üzenetet küldött a Fidesz Schmidt Máriának

A párt közleménye ugyanakkor aktuálpolitikai kérdésekre is kitért. A Fidesz szerint a totalitárius eszmék szellemi öröksége napjainkban is jelen van, és úgy vélik, hogy a „neokommunisták” új önkényuralmi rendszer kiépítésén dolgoznak. A közlemény szerzője párhuzamot vont a jelenlegi politikai folyamatok és az Andrássy út 60. történelmi múltja között is.

Nem gondoltuk, nem szerettük volna, de az emlékezés után most ismét az ellenállás évei következnek

– fogalmazott a Fidesz.

A közlemény végén Mindszenty József bíboros szavait idézve fejezték ki nagyrabecsülésüket Schmidt Máriának és munkatársainak, valamint további eredményes munkát kívántak nekik.

A szabadság eszménye sohasem lehet idejét múlttá, mert az emberi természet Isten-adta velejárója

– idézte Mindszentyt a közlemény.