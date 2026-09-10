Schmidt Mária: Mándokit csak a pénz érdekli

„Mindig csodáltam Mándoki Lászlót. Lenyűgözött Háry Jánossága, gátlástalansága és szemérmetlensége” – írta közösségi oldalán a Terror Háza Múzeum igazgatója. Schmidt Mária azután szólalt meg, hogy Mándoki a sajtó megkeresésére arról beszélt, hogy valójában nem értett egyet az Orbán-kormánnyal.

Schmidt Mária szerint Mándoki Lászlót csak a pénz érdekli (Fotó: AFP/DPA/Rolf Vennenbernd)

Schmidt Mária bejegyzésében felidézte, hogyan tett látogatást a Terror Háza Múzeumban Mándoki, ahol a kollégákkal csak tátott szájjal hallgatták a művészt.

Csak úgy repkedett a „Viktor barátom”, a Bush elnök, a Gorbacsov barátom, Kohl haver és Angela Merkel, akivel pusziban vannak

– emlékezett vissza az igazgató.

Mándoki minden találkozásunkkor letaglózott. Számtalan sms-váltásunkkor, telefonbeszélgetésünkkor a nyomulás és a nagyotmondás olyan keverékét vonultatta fel, ami teljes mértékben elvarázsolt. Ismertem olyanokat, megéltem olyanokat Orbán közelében, akik a hízelkedés mesterei voltak, de Mándoki mindet elhomályosította

– fogalmazott Schmidt Mária. Hozzáfűzte: azonban most Mándoki úgy döntött, hogy „coming outol”, ráadásul mindezt úgy, ahogy szokta, „megint faltól falig”.

Schmidt Mária szerint csak a pénz érdekli Mándokit

„Visszaköpött Orbánra, politikájára és mindenre, amit a NER alatt, 16 éven keresztül akkori állításai szerint meggyőződésből, szívből képviselt. Cserébe mekkora támogatásokban reménykedhet?” – jegyezte meg a történész.

Mert senkit ne tévesszenek meg az olyan kijelentések, hogy művészet, művészember, szabadságszeretet, demokratikus értékek. Mándoki lobbista. Egy dolog érdekli: a pénz. Ja, és még a még több pénz. Majd meglátjuk, hogy kap-e, kitől és mennyit

– fogalmazott a Terror Háza Múzeum igazgatója.

Schmidt Mária egyúttal jelezte, hogy nem tudja, Mándokinak meddig marad Söder bajor miniszterelnök a barátja, azonban az igazgató nagy tétekben fogadna rá, hogy ha változik a politikai klíma Németországban, ami elsöpri majd a barátját, akkor „megtagadja, megköpdösi őt is”, ahogy tette Orbán Viktorral.

A történész azt követően fejtette ki véleményét, hogy a Telex megkereste Mándokit, amikor megtudták, hogy a zenészt a miniszterelnöki protokollkeret terhére rendszeresen reptéri kormányváró és bérelt luxusautó várta. A portál megkeresésére ugyanakkor Mándoki jelezte, hogy már két éve nem értett egyet az Orbán-kormánnyal, és személyesen örül a kormányváltásnak.