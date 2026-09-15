Schmidt Mária a Facebookról tudta meg, hogy Tarr Zoltán felmentette

„A mai napon Tarr Zoltán miniszter felmentett főigazgatói posztom alól. Erről nyilvános Facebook-posztjából értesültem” – írta közösségi oldalán Schmidt Mária. A Terror Háza Múzeum egykori vezetője hozzátette: indoklást, magyarázatot, leveleire választ nem kapott, de még csak kapcsolatfelvétel és kommunikáció sem volt közte és a minisztérium között.

Schmidt Mária Tarr Zoltán Facebook-posztjából tudta meg, hogy menesztették a Terror Háza Múzeum főigazgatói posztjáról (Forrás: Facebook)

„Csak remélni merem, hogy az indoklás nem függ össze az országszerte ismert ellenzéki politikai szimpátiámmal, ugyanis a Tisza által oly sokszor hivatkozott európai politikai kultúrába nem fér bele, hogy a közgyűjteményi vezetőket politikai szimpátia alapján válassza ki a kormányzat – fogalmazott.

Schmidt Mária odaszúrt a Tisza Pártnak

Elmondása szerint arról sem szerzett tudomást, hogy bármilyen tartalmi vagy nézőpontbeli probléma lett volna a kiállítással. Erős kritikát is megfogalmazott a Tisza Párt felé, párhuzamba állítva őket a Szociál Demokraták Szövetségével (SZDSZ).

A kormányzat szellemi és politikai elődje, az SZDSZ, legalább nyilvánosan sérelmezte anno a Tettesek Falát, valamint a kommunista és nyilas terror egyenlő mércével történő elítélését. Feltételezem tehát, hogy a Múzeum bezárásának ez az oka, hiszen a Tisza mögött álló SZDSZ-es szellemi bázis a megnyitásakor ezekre hivatkozva akarta ellehetetleníteni a Terror Háza Múzeumot. Bennük legalább volt annyi kurázsi, hogy véleményüket nyíltan vállalták, amihez a Tisza-kormányzatnak nincs kellő bátorsága. Olyannyira nincs, hogy volt munkatársaimat ma arra kötelezték, hogy a múzeum felületein »technikai okokkal« indokolják a múzeum bezárását

– írta.

Az egykori intézményvezető bejegyzése végén hangsúlyozta, élete megtiszteltetése volt a Terror Háza Múzeum létrehozása. Szerinte a szétverés könnyű, viszont az már nehéz, hogy úgy meséljék el a magyar közelmúlt tragédiáit, és a súlyos áldozatokat követelő évtizedeket, hogy az mindenki számára maradandó élményt nyújtson. „Innen is köszönöm kollégáimnak a közös munkát, valamint annak a sok millió látogatónak is, hogy eljöttek a Múzeumba és ezzel is kiálltak annak legfőbb üzenete mellett: soha többé diktatúrát Magyarországon!” – fogalmazott.