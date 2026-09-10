Semjén Zsolt szerint egy szekta prostituáltat küldött rá - megdöbbentő részletek

Semjén Zsolt hosszú interjút adott az Ultrahang podcastnak, amelyben többek között a KDNP tervezett megújulásáról, a választási vereség okairól és a személyével kapcsolatos vádakról is beszélt. A politikus a beszélgetésben azt is felidézte, hogy korábbi kormányzati szerepvállalása idején folyamatos titkosszolgálati megfigyelés alatt állt.

Semjén: egy szekta egy prostituáltat állított rá, a titkosszolgálatok figyelmeztették Fotó: Pacific Press

Elmondása szerint a kormányzás kezdetén, a miniszteri átvilágítás után két magas rangú nemzetbiztonsági vezető kereste meg. Semjén szerint arra kérték, járuljon hozzá ahhoz, hogy őt és családját „totális megfigyelés” alatt tartsák, mivel a határon túli ügyekért felelt, és emiatt több környező ország titkosszolgálataival is kapcsolatba kerülhetett.

A KDNP elnöke azt mondta, hozzájárult a megfigyeléshez, mert ezt az ország védelme szempontjából is indokoltnak tartotta. Állítása szerint a szolgálatok az ő esetében akár a lehallgatást is alkalmazhatták.

„Egy szekta rám állított egy k.rvát”

Semjén egy konkrét esetet is felidézett, amikor szerinte éppen a szoros titkosszolgálati figyelem miatt sikerült elkerülnie egy kellemetlen helyzetet.

„Egy szekta rám állított egy k.rvát, és volt egy rendezvény, ahol úgy volt, hogy ott vagyok. És szóltak, hogy ne menjek el, mert rám állították azt a hölgyet” – mondta.

A politikus ezután ironikusan hozzátette: „Megjegyzem, elnézve a hölgyet, úgy éreztem, kicsit alul vagyok értékelve.”

Semjén szerint a figyelmeztetés miatt végül nem vett részt az említett rendezvényen.