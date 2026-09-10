Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Felvette a 320 milliós előleget Leslie Mandoki cége – a koncert elmaradt, a pénzt hiába kérik vissza

kdnp

Semjén Zsolt szerint egy szekta prostituáltat küldött rá - megdöbbentő részletek

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Meghökkentő történetet mesélt Semjén Zsolt az Ultrahang podcastban. A KDNP elnöke szerint a titkosszolgálatok korábban arra figyelmeztették, hogy egy szekta egy nőt állított rá, ezért nem ment el egy rendezvényre.
Link másolása
Vágólapra másolva!
kdnpszektasemjén zsoltrendezvény

Semjén Zsolt hosszú interjút adott az Ultrahang podcastnak, amelyben többek között a KDNP tervezett megújulásáról, a választási vereség okairól és a személyével kapcsolatos vádakról is beszélt. A politikus a beszélgetésben azt is felidézte, hogy korábbi kormányzati szerepvállalása idején folyamatos titkosszolgálati megfigyelés alatt állt.

Semjén: egy szekta egy prostituáltat állított rá, a titkosszolgálatok figyelmeztették
Semjén: egy szekta egy prostituáltat állított rá, a titkosszolgálatok figyelmeztették Fotó: Pacific Press

Elmondása szerint a kormányzás kezdetén, a miniszteri átvilágítás után két magas rangú nemzetbiztonsági vezető kereste meg. Semjén szerint arra kérték, járuljon hozzá ahhoz, hogy őt és családját „totális megfigyelés” alatt tartsák, mivel a határon túli ügyekért felelt, és emiatt több környező ország titkosszolgálataival is kapcsolatba kerülhetett.

A KDNP elnöke azt mondta, hozzájárult a megfigyeléshez, mert ezt az ország védelme szempontjából is indokoltnak tartotta. Állítása szerint a szolgálatok az ő esetében akár a lehallgatást is alkalmazhatták.

„Egy szekta rám állított egy k.rvát”

Semjén egy konkrét esetet is felidézett, amikor szerinte éppen a szoros titkosszolgálati figyelem miatt sikerült elkerülnie egy kellemetlen helyzetet.

„Egy szekta rám állított egy k.rvát, és volt egy rendezvény, ahol úgy volt, hogy ott vagyok. És szóltak, hogy ne menjek el, mert rám állították azt a hölgyet” – mondta.

A politikus ezután ironikusan hozzátette: „Megjegyzem, elnézve a hölgyet, úgy éreztem, kicsit alul vagyok értékelve.”

Semjén szerint a figyelmeztetés miatt végül nem vett részt az említett rendezvényen.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!