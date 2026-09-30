Magyar Péter a Facebook-oldalán jelentette be, hogy állítása szerint a bíróság letartóztatásba helyezte Seszták Miklóst, Orbán Viktor egykori miniszterét.

Magyar Péter bejelentette Seszták Miklós letartóztatását. Fotó: Mediaworks

Magyar Péter szerint letartóztatták Seszták Miklóst

A TISZA Párt elnöke bejegyzésében azt írta, 1990 óta most először tartóztattak le Magyarországon volt minisztert. Közlése szerint Seszták Miklóst 12 milliárd forintos vesztegetés gyanúja miatt helyezték letartóztatásba.

Lobogjon a Tisztítótűz!

– zárta rövid bejegyzését Magyar Péter.

A Fővárosi Törvényszék is megerősítette a letartóztatást

Elrendelte Seszták Miklós letartóztatását a Budai Központi Kerületi Bíróság nyomozási bírája - közölte a szerdai tárgyalást követően a Fővárosi Törvényszék szóvivője. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal.