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orbán viktor

Letartóztatták Seszták Miklóst

6 perce
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Magyar Péter Facebook-bejegyzése szerint a bíróság letartóztatásba helyezte Seszták Miklós országgyűlési képviselőt, aki korábban Orbán Viktor kormányában miniszterként dolgozott. A TISZA Párt elnöke azt írta, 12 milliárd forintos vesztegetés gyanúja áll az ügy hátterében.
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orbán viktorseszták miklósMagyar Péter

Magyar Péter a Facebook-oldalán jelentette be, hogy állítása szerint a bíróság letartóztatásba helyezte Seszták Miklóst, Orbán Viktor egykori miniszterét.

seszták miklós
Magyar Péter bejelentette Seszták Miklós letartóztatását. Fotó: Mediaworks

Magyar Péter szerint letartóztatták Seszták Miklóst

A TISZA Párt elnöke bejegyzésében azt írta, 1990 óta most először tartóztattak le Magyarországon volt minisztert. Közlése szerint Seszták Miklóst 12 milliárd forintos vesztegetés gyanúja miatt helyezték letartóztatásba.

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zárta rövid bejegyzését Magyar Péter.

A Fővárosi Törvényszék is megerősítette a letartóztatást

Elrendelte Seszták Miklós letartóztatását a Budai Központi Kerületi Bíróság nyomozási bírája - közölte a szerdai tárgyalást követően a Fővárosi Törvényszék szóvivője. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal.

 

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