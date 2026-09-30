Ma dönt a bíróság Seszták Miklós letartóztatásáról

A KDNP országgyűlési képviselőjének mentelmi jogát hétfőn adta ki a parlament, ami után be is sétált az ügyészségre ahol őrizetbe vették. Seszták Miklós letartóztatásáról azonban ma dönt majd a bíróság – írja az Index.

Seszták Miklós szerint nem követett el semmit, a bíróság azonban ma dönt a letartóztatásáról

Fotó: ROBERT SZANISZLO / NurPhoto

A letartóztatásáról döntő bírósági ülést még hétfőn Unger Anna, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) elnöke jelentette be. Seszták még hétfőn sétált be az ügyészségre vallomást tenni, ahol őrizetbe is vették. Az őrizeti fogság azonban legfeljebb 72 óráig tartható fenn, így a bíróságnak most arról kell döntenie, hogy letartóztatja-e Sesztákot. Amennyiben indokoltnak látja, a bíróság dönthet a háziőrizet mellett, de akár a szabadlábra helyezés mellett is.

A letartóztatást általában azzal szokták indokolni, hogy fennáll a bűnismétlés és vagy az elrejtőzés veszélye.

Az Országgyűlés hétfő délelőtti rendkívüli ülésén 139 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül függesztette fel Seszták mentelmi jogát. A Fidesz és a KDNP frakciója nem vett részt az ülésen. A politikus a döntés után nem sokkal egyedül érkezett a Központi Nyomozó Főügyészség épületéhez, ahol jelezte, hogy szeretnék ha minél előbb meghallgatnák az ügyben. Nem sokkal később őrizetbe vették, majd délután kettő körül megkezdték kihallgatását.

Az ügyészség szerint egyébként Seszták és Szivek Norbert, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) akkori vezérigazgatója 2015 és 2018 között egy közvetítőn keresztül több mint 11 milliárd forint jogtalan előnyt vett át a Volánbusszal szerződésben álló cégek képviselőjétől. Seszták minisztériuma alá tartozott az MNV, a Volánbusz felett pedig az MNV gyakorolta a tulajdonosi jogokat ebben az időben.

Később aztán Seszták kapcsán felmerült, hogy egy bizonyos építőipari cégcsoport képviselőjével is kapcsolatban állt. A meg nem nevezett személy felajánlotta Sesztáknak, hogy az elnyert állami megrendelések után tíz százalékot visszajuttat számára. Az ügyészség ezek alapján többrendbeli hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítja Sesztákot, aki azonban következetesen tagadja az ellene felhozott vádakat.