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Seszták Miklós

Seszták Miklós ügye is téma lesz Magyar Péter kisvárdai fórumán

50 perce
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Pénteken Kisvárdán folytatja országjárását Magyar Péter, a fórum 16 órakor kezdődik – írja a Magyar Hírlap. A miniszterelnök előre jelezte, hogy a 12 milliárd forintos vesztegetési ügyben őrizetbe vett Seszták Miklós korábbi miniszter térségi szerepéről is beszélni fog.
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Seszták MiklósőrizetbevételKisvárdaországjárásMagyar Péter

Magyar Péter keddi Facebook-bejegyzésében az őrizetbe vételre utalva Seszták Miklós nevével harangozta be a kisvárdai fórumot: 

Seszták Miklós
Seszták Miklós ügyéről is fog beszélni Magyar Péter országjárásának kisvárdai fórumán (Forrás: YouTube/képenyőkép)

Én ott leszek. Seszták Miklós nem.”

 A miniszterelnök szerint az eseményen részletesen kitérnek arra is, milyen helyzetben volt Kisvárda és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye az előző kormányok idején.

Seszták Miklós szerepéről is beszélne a miniszterelnök

A Magyar Hírlap beszámolója szerint Magyar Péter azt ígérte, hogy a fórumon Seszták Miklós térségi tevékenységét és a Fidesz-korszak helyi hatásait is szóba hozzák. A kormányfő bejegyzésében élesen bírálta a volt minisztert, őrizetbe vételét pedig a helyiek szempontjából „felszabadulásként” jellemezte.

Seszták Miklóst a cikk szerint 12 milliárd forintos vesztegetési ügyben vették őrizetbe. Az őrizetbe vétel nem jelent bűnösséget; az ellene megfogalmazott vádakról bíróság dönthet.

Magyar Péter: Magyarország végre nem következmények nélküli ország

Kisvárda lesz az országjárás következő állomása

Magyar Péter szeptember 12-én Veszprémben indította el újabb országjárását, majd Pécsen, legutóbb pedig szombaton Szolnokon tartott fórumot. A Tisza-frakció sajtóosztályának tájékoztatása szerint a következő rendezvény pénteken 16 órakor kezdődik Kisvárdán.

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