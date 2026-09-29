Seszták Miklós ügye is téma lesz Magyar Péter kisvárdai fórumán

Magyar Péter keddi Facebook-bejegyzésében az őrizetbe vételre utalva Seszták Miklós nevével harangozta be a kisvárdai fórumot:
Én ott leszek. Seszták Miklós nem.”
A miniszterelnök szerint az eseményen részletesen kitérnek arra is, milyen helyzetben volt Kisvárda és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye az előző kormányok idején.
Seszták Miklós szerepéről is beszélne a miniszterelnök
A Magyar Hírlap beszámolója szerint Magyar Péter azt ígérte, hogy a fórumon Seszták Miklós térségi tevékenységét és a Fidesz-korszak helyi hatásait is szóba hozzák. A kormányfő bejegyzésében élesen bírálta a volt minisztert, őrizetbe vételét pedig a helyiek szempontjából „felszabadulásként” jellemezte.
Seszták Miklóst a cikk szerint 12 milliárd forintos vesztegetési ügyben vették őrizetbe. Az őrizetbe vétel nem jelent bűnösséget; az ellene megfogalmazott vádakról bíróság dönthet.
Kisvárda lesz az országjárás következő állomása
Magyar Péter szeptember 12-én Veszprémben indította el újabb országjárását, majd Pécsen, legutóbb pedig szombaton Szolnokon tartott fórumot. A Tisza-frakció sajtóosztályának tájékoztatása szerint a következő rendezvény pénteken 16 órakor kezdődik Kisvárdán.