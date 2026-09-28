Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Őrizetbe vették Seszták Miklóst

seszták miklós

Őrizetbe vették Seszták Miklóst

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A képviselő bement az ügyészségre vallomást tenni, miután az Országgyűlés felfüggesztette a mentelmi jogát. Seszták Miklós közölte: nem követett el bűncselekményt, és szeretné tisztázni magát.
Link másolása
Vágólapra másolva!
seszták miklósközponti nyomozó főügyészségmentelmi jogügyészség

Seszták Miklós KDNP-s országgyűlési képviselőt őrizetbe vették a Központi Nyomozó Főügyészségen – mondta a politikus ügyvédje, Papp Gábor a 24.hu-nak. Az ügyészségnek most arról kell döntenie, hogy kezdeményezi-e a politikus letartóztatását.

Seszták Miklós
Seszták Miklós (Fotó: AFP/NurPhoto/Robert Szaniszlo)

Seszták Miklós szeretné tisztázni magát

Mint megírtuk, a képviselő bement az ügyészségre vallomást tenni, miután az Országgyűlés délelőtti rendkívüli ülésén felfüggesztette a mentelmi jogát. A volt fejlesztési miniszter közölte:

nem követett el bűncselekményt, és szeretné tisztázni magát.

Az ügyészség korábbi tájékoztatása szerint hét rendbeli, vezető beosztású hivatalos személy által, hivatali helyzettel visszaélve, bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadása, valamint további hat rendbeli, önálló intézkedésre jogosult személy által, bűnszövetségben és üzletszerűen, bűnsegédként elkövetett vesztegetés elfogadása merült fel Sesztákkal szemben a Volánbusz-ügyben, amely miatt letartóztatták Jellinek Dánielt és Szivek Norbertet.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!