Új szabály jöhet a sportvezetőknél, Kubatov Gáborék helyzete is megváltozhat

A sportvezetők helyzetét alapvetően megváltoztathatja az a törvénytervezet, amelyet szeptember 28-án bocsátottak társadalmi egyeztetésre. A kabinet indoklása szerint a szabályozás célja az állami sporttámogatások átlátható és szabályszerű felhasználásának biztosítása, valamint a sportszervezetek vezetőivel szembeni integritási követelmények erősítése - írja a Magyar Nemzet.

Sportvezetők: új összeférhetetlenségi szabály jöhet, Kubatov Gáborék is érintettek lehetnek

Fotó: Kubatov Gábor/Facebook

A tervezet rendkívül széles személyi kört érintene. Többek között az országgyűlési és európai parlamenti képviselők, a megyei közgyűlések elnökei, egyes kormányzati tisztségviselők, az állami többségi tulajdonú gazdasági társaságok vezetői, valamint a bírósági nyilvántartásba vett pártok vezetői sem tölthetnének be bizonyos vezetői tisztségeket sportegyesületekben, sportszövetségekben és sportvállalkozásokban.

A korlátozás egyes sportiskolák vezetésére, illetve a sporthoz kapcsolódó alapítványok meghatározott tisztségeire is kiterjedne.

Sportvezetők: négy évig is fennmaradhatna a tilalom

A tervezet egyik legfontosabb eleme, hogy az összeférhetetlenség nem feltétlenül szűnne meg azzal, hogy valaki távozik politikai vagy állami tisztségéből. A tilalom további négy évig fennmaradna.

Ez olyan személyeket is érinthet, akik a szabály hatálybalépésekor már nem töltenek be országgyűlési képviselői vagy kormányzati tisztséget. A tervezet kapcsán ezért különösen fontos kérdés lehet, hogy miként alkalmaznák az új szabályokat a már meglévő sportvezetői megbízatásokra.

A Magyar Nemzet által idézett példák között szerepel Kubatov Gábor, a Ferencvárosi Torna Club elnöke, valamint Szijjártó Péter, a Kispest-Honvéd elnöke. Deutsch Tamás, az MTK vezetője jelenleg európai parlamenti képviselő.

A változtatás irányát a Tisza-kormány már szeptember közepén jelezte. A kabinet akkor arról beszélt, hogy a nagyobb sportszervezetek vezetőségéből korábbi és jelenlegi politikai felsővezetőket is kizárnának.

A tervezetet október 6-ig lehet véleményezni.

Nemzetközi jogi kérdéseket is felvethet a szabályozás

A tervezet kapcsán felmerülhet az egyesülési szabadság kérdése is. Az Emberi Jogok Európai Egyezményének 11. cikke védi az egyesülési szabadságot, miközben egy sportegyesület is olyan egyesület, amelynek belső autonómiája és vezetőinek megválasztása összefügghet ezzel a joggal.

Az Európa Tanács Európai Sportchartája szerint a sportszervezeteket megilleti az egyesülési szabadság, autonóm döntéshozatali folyamatokkal kell rendelkezniük, vezetőiket pedig demokratikusan kell kiválasztaniuk a jó kormányzás elveinek megfelelően. A dokumentum ugyanakkor azt is rögzíti, hogy a sportszervezeteknek a nemzeti jog keretei között kell működniük.

A nemzetközi sportszövetségek szabályai szintén jelentőséget tulajdonítanak a sport autonómiájának. A FIFA 2006-ban például felfüggesztette a Görög Labdarúgó-szövetséget, miután úgy ítélte meg, hogy a görög szabályozás nem biztosította megfelelően a szövetség függetlenségét a politikai beavatkozástól. A felfüggesztést később feloldották a vitatott szabályozás módosítása után.