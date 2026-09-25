Más nevében is szavazhatott egy tiszás képviselő, Rétvári Bence vizsgálatot kezdeményezett

Az esetről készült videót Dúró Dóra is megosztotta Facebook-oldalán. A Mi Hazánk parlamenti képviselője a videóhoz írt posztjában úgy fogalmazott:

Párttársa helyett szavazott Schummer Orsolya tiszás képviselő, a Mi Hazánk szerint bűncselekményt követett el, és le kell mondania mandátumáról.

A politikus hozzátette: „Az alábbi videó tanúsága szerint Schummer Orsolya, a Tisza országgyűlési frakcióvezető-helyettese megnyomta a mellette ülő Csézy Erzsébet szavazógombját is egy kétharmados szavazásnál, amivel jogászaink álláspontja szerint bűncselekményt követett el, így le kell mondjon mandátumáról.”

Dúró Dóra emlékeztetett arra a 2007-ben történt esetre, „amikor ugyanezért Kispál Ferenc fideszes országgyűlési képviselő vállalta a felelősséget, és lemondott mandátumáról.”

Az Országgyűlés méltóságának megőrzése és a legfőbb népképviseleti szervbe vetett választói bizalom megtartása érdekében ugyanezt várjuk el a Tisza Párt képviselőjétől is

– tette hozzá.