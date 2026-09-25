Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
országgyűlés

Más nevében is szavazhatott egy tiszás képviselő, Rétvári Bence vizsgálatot kezdeményezett

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A mai napon kezdeményeztem, hogy a Házbizottság tűzze napirendjére Schummer Orsolya Tiszás képviselő ügyét, aki a videófelvételek alapján valószínűsíthetően a mellette ülő képviselő szavazógombját is szándékosan megnyomta — írta Facebook-oldalán Rétvári Bence.
Link másolása
Vágólapra másolva!
országgyűlésvizsgálatképviselő

— Az eset súlyos következményekkel járhat. Más képviselő helyetti szavazás miatt korábban már kényszerült mandátuma visszaadására országgyűlési képviselő. Indítványoztam a fegyelmi vizsgálat elindítását – tette hozzá a KDNP politikusa.

Más helyett szavazhatott egy tiszás képviselő, Rétvári Bence vizsgálatot kezdeményezett A képen: az Országgyűlés plenáris ülése Fotó: Ladóczki Balázs
Más helyett szavazhatott egy tiszás képviselő, Rétvári Bence vizsgálatot kezdeményezett A képen: az Országgyűlés plenáris ülése
Fotó: Ladóczki Balázs
Rétvári Bence reagált Baka András ENSZ-ben elmondott beszédére

Az esetről készült videót Dúró Dóra is megosztotta Facebook-oldalán. A Mi Hazánk parlamenti képviselője a videóhoz írt posztjában úgy fogalmazott: 

Párttársa helyett szavazott Schummer Orsolya tiszás képviselő, a Mi Hazánk szerint bűncselekményt követett el, és le kell mondania mandátumáról. 

A politikus hozzátette: „Az alábbi videó tanúsága szerint Schummer Orsolya, a Tisza országgyűlési frakcióvezető-helyettese megnyomta a mellette ülő Csézy Erzsébet szavazógombját is egy kétharmados szavazásnál, amivel jogászaink álláspontja szerint bűncselekményt követett el, így le kell mondjon mandátumáról.”

Dúró Dóra emlékeztetett arra a 2007-ben történt esetre, „amikor ugyanezért Kispál Ferenc fideszes országgyűlési képviselő vállalta a felelősséget, és lemondott mandátumáról.”

Az Országgyűlés méltóságának megőrzése és a legfőbb népképviseleti szervbe vetett választói bizalom megtartása érdekében ugyanezt várjuk el a Tisza Párt képviselőjétől is

 – tette hozzá. 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!