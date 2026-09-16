Fidesz: hiába támadja a Tisza, óriási lehetőség Szijjártó Péter kinevezése a BYD-nál

Óriási lehetőség, és nem nemzetbiztonsági kockázat, hogy Szijjártó Péter volt külgazdasági és külügyminiszter a BYD kínai autógyár egyik globális vezetője lett – hívta fel a figyelmet a Fidesz-frakció. Az ellenzéki párt frakciója rámutatott: az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának „legnagyobb gondja az, hogy egy mandátumáról lemondott országgyűlési képviselőt próbáljon meg vegzálni”.

A Fidesz-frakció szerint óriási lehetőség, és nem nemzetbiztonsági kockázat, hogy Szijjártó Péter a BYD kínai autógyár egyik globális vezetője lett (Forrás: Facebook)

A rendőrség is világossá tette a múlt héten, hogy semmi gyanús nincs a volt miniszter új munkájában – emlékeztettek, utalva rá, hogy a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) elutasította a vesztegetés bűntettének gyanúja miatt tett feljelentést, amelyet arra alapoztak, hogy Szijjártó Péter kinevezése nyilvános meghálálása lehetett a BYD Szegedre érkezésének.

A Tisza Pártot csak a politikai cirkusz érdekli, alkalmatlan a kormányzásra, és saját eredmények helyett csak az előző kormány támadására, lejáratására képes

– fogalmaztak.

Szijjártó Péter nyáron csatlakozott a BYD-hoz

Emlékezetes, Szijjártó Péter még júliusban jelentette be, hogy lemond parlamenti mandátumáról, és a BYD-nál fog dolgozni a cég külső kapcsolataiért és az új üzletágak fejlesztéséért felelős vezetőjeként. Erre reagálva jelentette be a Tisza Párt, hogy kezdeményezik: Szijjártó Pétert is hallgassa meg a nemzetbiztonsági bizottság, hogy konkrét kérdéseket tehessenek fel neki új pozíciójával kapcsolatban. A Válasz Online hétfőn közölte: a volt miniszter meghallgatásának akadálya, hogy a bizottsági titkárság nem tudja, hol érjék el a volt képviselőt.