Fordulat Szijjártó Péter ügyében, döntött a rendőrség

Elutasította a BRFK Tényi István feljelentését, amelyet Szijjártó Péter BYD-nél betöltött új pozíciójával kapcsolatban tett vesztegetés gyanúja miatt. A rendőrség szerint hiányzik a bűncselekmény gyanúja.
Nem indítanak nyomozást Szijjártó Péter ügyében
A Szijjártó Péter BYD-ügyében tett feljelentés július 16-án indult. Először a Fővárosi Nyomozó Ügyészség foglalkozott vele, később azonban hatáskör és illetékesség miatt a Budapesti Rendőr-főkapitánysághoz került. A BRFK most úgy döntött, hogy elutasítja Tényi István bejelentését. Határozatában azzal indokolta a döntést, hogy nem állapítható meg bűncselekmény gyanúja.
A volt miniszter BYD-hoz való igazolása miatt volt a feljelentés
Tényi István azért fordult a hatóságokhoz, mert Szijjártó Péter korábbi külgazdasági és külügyminiszter a kínai BYD autógyártónál kapott új pozíciót. A bejelentésben Magyar Péter korábbi kijelentéseire is hivatkozott. A miniszterelnök Szijjártó kinevezése után azt állította, hogy a BYD ezzel a korábbi miniszteri segítséget hálálhatta meg. Tényi ezek alapján kérte az ügy kivizsgálását és szükség esetén nyomozás megindítását.
Szijjártó Péter BYD-nél betöltött pozíciójával az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottsága is foglalkozik. Ott az új munkakörrel kapcsolatban felmerült esetleges nemzetbiztonsági kockázatokat vizsgálják – írta meg az Index.
Korábban írtuk:
Lemondott a parlamenti mandátumáról Szijjártó Péter
Szijjártó Péter lemondott országgyűlési képviselői mandátumáról, mert nemzetközi vezetői pozíciót vállalt a BYD-nál. A volt külgazdasági és külügyminiszter közlése szerint a világ vezető új energiájú járműgyártójánál a vállalatcsoport külső kapcsolataiért és az új üzletágak fejlesztéséért felel majd. A bejelentés szerint Szijjártó Péter a megtisztelő ajánlat miatt döntött úgy, hogy befejezi parlamenti képviselői munkáját. Orbán Viktor is reagált.
Magyar Péter megfenyegette Szijjártó Pétert a BYD-s kinevezése miatt
Magyar Péter olyan összeférhetetlenségi szabályok bevezetését helyezte kilátásba, amelyek megakadályozhatják a volt magyar külügyminisztert abban, hogy elfoglalja új vezetői pozícióját a BYD-nál. A miniszterelnök szerint Szijjártó Péter kinevezése korrupciógyanút vet fel, és a kínai óriásvállalat magyarországi beruházásáért járó utólagos „hálaként” is értelmezhető.