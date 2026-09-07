Fordulat Szijjártó Péter ügyében, döntött a rendőrség

Elutasította a BRFK Tényi István feljelentését, amelyet Szijjártó Péter BYD-nél betöltött új pozíciójával kapcsolatban tett vesztegetés gyanúja miatt. A rendőrség szerint hiányzik a bűncselekmény gyanúja.

Nem látott bűncselekményre utaló gyanút a rendőrség. Szijjártó Péter BYD-hoz való igazolása miatt Tényi István vesztegetés gyanújával tett feljelentést

Fotó: Facebook/Szijjártó Péter

Nem indítanak nyomozást Szijjártó Péter ügyében

A Szijjártó Péter BYD-ügyében tett feljelentés július 16-án indult. Először a Fővárosi Nyomozó Ügyészség foglalkozott vele, később azonban hatáskör és illetékesség miatt a Budapesti Rendőr-főkapitánysághoz került. A BRFK most úgy döntött, hogy elutasítja Tényi István bejelentését. Határozatában azzal indokolta a döntést, hogy nem állapítható meg bűncselekmény gyanúja.

A volt miniszter BYD-hoz való igazolása miatt volt a feljelentés

Tényi István azért fordult a hatóságokhoz, mert Szijjártó Péter korábbi külgazdasági és külügyminiszter a kínai BYD autógyártónál kapott új pozíciót. A bejelentésben Magyar Péter korábbi kijelentéseire is hivatkozott. A miniszterelnök Szijjártó kinevezése után azt állította, hogy a BYD ezzel a korábbi miniszteri segítséget hálálhatta meg. Tényi ezek alapján kérte az ügy kivizsgálását és szükség esetén nyomozás megindítását.

Szijjártó Péter BYD-nél betöltött pozíciójával az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottsága is foglalkozik. Ott az új munkakörrel kapcsolatban felmerült esetleges nemzetbiztonsági kockázatokat vizsgálják – írta meg az Index.

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