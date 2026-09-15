Orbán Anita feljelentést tett

Orbán Anita kedden a Facebook-oldalán közzétett videójában azt mondta: a Szijjártó Péter által vezetett minisztériumban 2022-től tértek át arra, hogy a miniszter és delegációja külföldi útjait bérelt magánrepülőgéppel vagy honvédségi különgéppel bonyolítsák.

Orbán Anita Szijjártó Péter magánrepülő használata kapcsán tett feljelentést

Fotó: Facebook/Orbán Anita

Az utazások száma, a diplomáciai események és a programok jellege érdemben nem változott, a korábban menetrend szerinti járattal megoldott utakat egyre gyakrabban különgéppel tették meg

– fűzte hozzá.

Beszámoltuni róla, hogy a napokban elutasította a BRFK Tényi István feljelentését, amelyet Szijjártó Péter BYD-nél betöltött új pozíciójával kapcsolatban tett vesztegetés gyanúja miatt. Az üggyel először a Fővárosi Nyomozó Ügyészség foglalkozott, később azonban hatáskör és illetékesség miatt a Budapesti Rendőr-főkapitánysághoz került. A BRFK úgy döntött, hogy elutasítja Tényi István bejelentését. Határozatában azzal indokolták a döntést, hogy nem állapítható meg bűncselekmény gyanúja.