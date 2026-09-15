Szijjártó Péter a Közel-Keletről reagált feljelentésének hírére

Ahogyan azt az Origo megírta, Orbán Anita külügyminiszter kedden jelentette be, hogy feljelentést tesz elődje, Szijjártó Péter magángépes utazásai miatt. Indoklása szerint a Külgazdasági és Külügyminisztérium belső szabályzata nem tartalmazta ezt az utazási lehetőséget, alapelvként pedig kifejezetten a takarékosságot írta elő.

Orbán Anita feljelenti Szijjártó Pétert a magángépes utak miatt (Forrás: Facebook/Szijjártó Péter)

Szijjártó Péter már nem a politikában dolgozik

A Telex azért kereste meg a BYD-nál dolgozó volt külgazdasági és külügyminisztert, hogy reagáljon a feljelentésre, valamint arra, hogy a nemzetbiztonsági bizottság meg kívánja hallgatni új pozíciója miatt. A testület titkársága korábban azt közölte, nem tudják, hol érhetik el Szijjártó Pétert – írta a portál.

A volt miniszter a portálnak jelezte, hogy jelenleg külföldön dolgozik.

Dolgozom, ahogyan Ön is tudja, már nem a politikában, hanem a nemzetközi vállalati szektorban. Jelenleg fontos tárgyalásokat bonyolítok a Közel-Keleten”

– közölte. A Szijjártó Péterhez közeli források szerint a nemzetbiztonsági bizottság és annak titkársága sem kereste még őt a tervezett meghallgatással kapcsolatban.