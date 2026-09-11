Mi lesz a szívhangrendelettel? Hegedűs Zsolt lezárta az egyeztetéseket

Befejeződtek a szívhangrendelet ügyét is érintő személyes társadalmi egyeztetések – jelentette be pénteken Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. A minisztérium a következő hetekben alakítja ki álláspontját az életkezdeti etikai kérdésekben.

Hegedűs Zsolt szerint heteken belül kialakul a tárca álláspontja. A szívhangrendelet eltörlését korábban kilátásba helyezték, Rétvári Bence a megtartását kéri (A képen Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter és mellette Magyar Péter miniszterelnök) Fotó: Ladóczki Balázs

A tárcavezető Facebook-bejegyzése szerint az egyeztetéseken egyházi vezetők, valamint társadalmi és civil szervezetek képviselői vettek részt. A három kiemelt kérdéskörben a megbeszélések tapasztalatait, a rendelkezésre álló szakmai bizonyítékokat és az etikai iránymutatásokat veszik alapul. A miniszter mostani bejelentése az egyeztetések lezárásáról szól. A szívhangrendelet módosításáról vagy eltörléséről nem közölt döntést.

A szívhangrendelet eltörlését korábban kilátásba helyezte a kormány

Hegedűs Zsolt még a nyáron kezdeményezett társadalmi és szakmai párbeszédet. Akkor úgy fogalmazott, hogy ebben az ügyben a politika „megerőszakolta a szakmát”. A miniszter szerint szakmai, morális, etikai és szociálpolitikai konszenzusra van szükség.

A szívhangrendeletet az Orbán-kormány vezette be. A forrás összefoglalása szerint a szabályozás értelmében az abortusz előtt álló nőknek a beavatkozást megelőzően meg kell hallgatniuk magzatuk szívhangját. A Tisza-kormány korábban kilátásba helyezte a rendelkezés eltörlését.