Tüntettek a szocális ágazatban dolgozók, Magyar Péter váratlan beismerést tett

A szociális ágazatban dolgozók péntek délután az Alkotmány utcában demonstráltak, mert elégtelennek tartják a kormány által korábban ígért, két lépésben megvalósuló, 20–25 százalékos béremelést. A tiltakozást „A rezsit is egyben fizetjük, a béremelést sem részletekben kérjük!” mottóval hirdették meg, arra is felhívva a figyelmet, hogy az emelésbe várhatóan beleszámítják a minimálbér és a garantált bérminimum növelését, valamint az adójóváírást is.
A demonstráció felhívásában arra kérték az ágazat dolgozóit, álljanak ki saját magukért és a szociális ellátásokért. Mint írták, mindenkit megillet a szociális biztonsághoz való jog, ezt azonban a területen dolgozók nélkül nem lehet garantálni.
Kemény András, a Szociális Ágazatban Dolgozók Szakszervezetének elnökségi tagja egy videóban szemléltette, miként olvadt el a bejelentett 25 százalékos emelés. A felvételen ollóval vágott el egy papírt, amelyre a 25 százalékos számot írták, majd így fogalmazott:
Na jó, hát nem 25 százalék, hanem 20–25, és természetesen beleértendő a garantált bérminimum és a minimálbéremelés, és nem azonnal, hanem két részletben. Szívesen!”
Magyar Péter türelmet kért a szociális ágazat dolgozóitól
Magyar Péter a demonstráció idején kiment a Miniszterelnökség épülete elé, ahol Köves Ferenc, a Szociális Ágazatban Dolgozók Szakszervezetének elnöke átadta neki a szervezet bértáblajavaslatát, valamint azoknak a kérdéseknek a jegyzékét, amelyekről a béremelésen túl is tárgyalni szeretnének.
A kormányfő egyeztetésre hívta a szakszervezet képviselőit, ők azonban – bár megköszönték a meghívást – későbbi időpontot javasoltak. Köves Ferenc hangsúlyozta: tisztában vannak azzal, hogy a jelenlegi kormány a korábbi kabinettől örökölte a szociális szféra súlyos helyzetét, megoldást azonban már csak a mostani vezetéstől várhatnak. Magyar Péter a tüntetőknek azt mondta, a kormány pontosan ismeri az ágazat problémáit, és azt is tudja, hogy
még egy 25 százalékos béremelés sem jelent érdemi és valós megoldást” a szektorban.
Állítása szerint kabinetje „totálisan összeomlott és kivéreztetett” költségvetést vett át, ezért annak átalakításakor kell eldönteni, hogy a dolgozók még az idén egyszeri juttatást vagy béremelést kapjanak.
Arról is határozni kell, hogy a jövő évre tervezett béremelést egy vagy két lépésben hajtsák végre.
A miniszterelnök ezért türelmet kért a szociális ágazat munkavállalóitól – miközben a demonstrálók éppen azt tették egyértelművé, hogy sem részletekben fizetett emelést, sem újabb várakozást nem szeretnének.