Tüntettek a szocális ágazatban dolgozók, Magyar Péter váratlan beismerést tett

Magyar Péter türelmet kért a szociális ágazat dolgozóitól

Magyar Péter a demonstráció idején kiment a Miniszterelnökség épülete elé, ahol Köves Ferenc, a Szociális Ágazatban Dolgozók Szakszervezetének elnöke átadta neki a szervezet bértáblajavaslatát, valamint azoknak a kérdéseknek a jegyzékét, amelyekről a béremelésen túl is tárgyalni szeretnének.

A kormányfő egyeztetésre hívta a szakszervezet képviselőit, ők azonban – bár megköszönték a meghívást – későbbi időpontot javasoltak. Köves Ferenc hangsúlyozta: tisztában vannak azzal, hogy a jelenlegi kormány a korábbi kabinettől örökölte a szociális szféra súlyos helyzetét, megoldást azonban már csak a mostani vezetéstől várhatnak. Magyar Péter a tüntetőknek azt mondta, a kormány pontosan ismeri az ágazat problémáit, és azt is tudja, hogy

még egy 25 százalékos béremelés sem jelent érdemi és valós megoldást” a szektorban.

Állítása szerint kabinetje „totálisan összeomlott és kivéreztetett” költségvetést vett át, ezért annak átalakításakor kell eldönteni, hogy a dolgozók még az idén egyszeri juttatást vagy béremelést kapjanak.

Arról is határozni kell, hogy a jövő évre tervezett béremelést egy vagy két lépésben hajtsák végre.

A miniszterelnök ezért türelmet kért a szociális ágazat munkavállalóitól – miközben a demonstrálók éppen azt tették egyértelművé, hogy sem részletekben fizetett emelést, sem újabb várakozást nem szeretnének.